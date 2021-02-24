مروان يدرس الرحيل عن الأهلي

دوليه

ذكر تامر النحاس مدير أعمال مروان محسن مهاجم الأهلي المصري ان موكله يفكر في الرحيل عن النادي لأنه يعاني من ضغط شديد تسبب في اهداره الفرص أمام المرمى في المباريات السابقة. وقال «10 مدربين جاءوا في المنتخب المصري والأهلي واعتمدوا على مروان محسن بسبب قدراته لكنه يتعرض لهجوم جماهيري مستمر ما أصابه بضغط نفسي رهيب». وأضاف «سندرس حل الاعارة في الموسم المقبل في حالة استمرار هذه الحالة التي يعاني منها نفسيا».وزاد «مروان لاعب مميز ويحتاج لدعم زملائه بالتمرير اليه ومنحه الفرص داخل المستطيل الأخضر».ويعاني مروان منذ نحو 3 سنوات من انتقادات كبيرة من جماهير الأهلي بسبب اهدار الفرص السهلة وزادت الانتقادات خلال الموسم الجاري حيث أهدر اللاعب أكثر من فرصة سهلة في الأوقات التي يشارك فيها بجانب اهدار ركلة ترجيح في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي بمونديال الأندية أخيرا. من ناحية أخرى، أعلن طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة موعد عودة الثلاثي المصاب ناصر ماهر ووليد سليمان وصلاح محسن. وقال أبو عبلة «ناصر ماهر يخوض حاليا مرحلة التأهيل البدني وسينتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية ومران الكرة بنهاية الأسبوع الحالي بعد عودة الفريق من تنزانيا».

وواصل «اللاعب ينفذ حاليا برنامجا تدريبيا منفردا لرفع لياقته البدنية حتى يتسنى له المشاركة في المران فور عودة الفريق للتدريبات الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة».

وأضاف «صلاح محسن سينتظم أيضا في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق للمران في القاهرة فقد بدأ في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعدما تعافى من آلام الشد في العضلة الأمامية».وأردف «وليد سليمان حصل على حقنة علاجية منذ أسبوع تقريبا وهناك تحسن كبير في التئام تمزق العضلة الخلفية وسينتظم في التدريبات الجماعية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي والتأهيل البدني الذي يخضع له حاليا ويستمر لمدة 15 يوما».

