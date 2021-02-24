بيراميدز: جاهزون لأي منافس أفريقي

دوليه

قال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز المصري انه لا توجد مباراة سهلة ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد الوصول لدور المجموعات. ووقع بيراميدز في المجموعة الرابعة بكأس الكونفيدرالية بجانب الرجاء المغربي ونكانا الزامبي والفائز من لقاء نامبوغو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنغولي. وأضاف سعيد أن جميع المجموعات صعبة واللقاءات قوية لأن الجميع يملك الطموح لتحقيق الفوز باللقب.وأشار الى أن بيراميدز يسعى للتتويج بلقب الكونفيدرالية ويحترم جميع منافسيه. وأوضح أن المجموعة متوازنة وتحتاج للتركيز والعمل الجيد من أجل تحقيق الهدف الأساسي في البطولة، مؤكدا أن بيراميدز جاهز لأي منافس لأن هدفه واضح وهو المنافسة على اللقب القاري.وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية عن مواجهات عربية قوية. وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى ضمت انيمبا النيجيري، وفاق سطيف الجزائري، أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وأهلي بنغازي الليبي. ووقع في الثانية: نهضة بركان المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، القطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي. وفي الثالثة: الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافولوز، الصفاقسي التونسي،ساليتاس البوركيني وجاراف السنغالي. وفي الرابعة: الرجاء المغربي وبيراميدز المصري، نكانا الزامبي، والفائز من لقاء نامبوغو التنزاني وبريميرو دو أوغوستو الأنغولي.

