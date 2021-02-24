احتساب ركلة جزاء عقب انتهاء المباراة في الدوري المصري

دوليه

تعادل سموحة وضيفه المصريالبورسعيدي بنتيجة 1-1 في ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة الـ 14 للدوري المصري لكرة القدم.

تقدم المصري بضربة جزاء في الدقيقة 15 سجلها عمر كمال عبد الواحد ولكن سموحة أدرك التعادل بهدف المغربي عبد الكبير الوادي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء. وشهد اللقاء اثارة تحكيمية وواقعة نادرة بطلها الحكم أحمد العدوي حيث احتسب ركلة جزاء للمصري بعدما أطلق صافرة نهاية اللقاء. وانتهت المباراة بعد تسديدة للاعب المصري أحمد رفعت ردها لاعب سموحة لكن عقب اطلاق صافرة النهاية تلقى العدوي تعليمات من حكام تقنية الفيديو بوجود خطأ ليطالب ببقاء اللاعبين ويذهب لمشاهدة اللعبة قبل أن يحتسبها ركلة جزاء. وارتدى حارس سموحة الهاني سليمان ثوب البطولة وتصدى لضربة الجزاء التي سددها أحمد رفعت لتنتهي المباراة بالتعادل. ورفع المصري رصيده بقيادة مدربه علي ماهر الى 22 نقطة متقدما للمركز الثالث وارتفع رصيد سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي الى 19 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن الجونة. من ناحية أخرى حصد سيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل الى ثمن نهائي بطولة كأس مصر بفوزه على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب المكس بالاسكندرية بدور الـ32. صمد دفاع المحلة خلال الشوط الأول الذي خرج بالتعادل دون أهداف ولكن سيراميكا سجل هدف التقدم عن طريق رجب عمران في الدقيقة 49 ثم نجح البديل أحمد ريان في تسجيل هدف تعزيز الفوز في الدقيقة 70. وتأهل سيراميكا بهذا الفوز الى دور الستة عشر لأول مرة في تاريخه وسيواجه الفائز من لقاء مصر المقاصة ضد أشمون.

