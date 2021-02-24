الفحيحيل فرَّط بالفوز أمام الكويت

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فرط الفحيحيل بفوز مستحق كان بمتناول يديه عندما تعادل معه الكويت 3-3 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الاول من امس على ستاد جابر الدولي في الجولة الرابعة لدوري الدرجة الممتازة، ليصبح رصيد الابيض 6 نقاط والاحمر 5 نقاط.

واظهر الفحيحيل تفوقا ملحوظا خلال المباراة حيث بادر بالتسجيل عن طريق العاجي هنري سيدريك بالدقيقة 42 واضاف الهدف الثالث في الدقيقة 78 واما الهدف الثاني فجاء عن طريق فواز الرشيدي (79)، بينما سجل للابيض يوسف ناصر( 56 و95 من ضربة جزاء) والهدف الثاني للأبيض جاء عن طريق الاسباني اجاي ديمبلي (71).

ولقد قدم الفحيحيل اداء مميزا عندما احسن التعامل مع الخصم حيث عطل مفاتيح اللعب لديه بالوسط واخذ لاعبوه الثلاثي جاكوب وفيرنانديز وعبدالله الشامي من التحرك بشكل منظم سواء بالتغطية الدفاعية او بالبدء بالالعاب الهجومية التي تميزت بالسرعة عبر التمرير السريع للعاجي هنري سيدريك الذي استطاع ان يفتح شوارع في دفاعات الكويت وكان بقدورة ان يضيف الاهداف لو احسن استغلال الفرص التي سنحت له. ويحسب للفحيحيل انه عرف كيف يستغل الحالة التي بدا عليها الكويت الذي كان يؤدي عناصره المباراة وكأنهم مجبرين على اللعب حيث كانت تحركاتهم ثقلية وسط تباعد واضح في الخطوط ليكون خط الدفاع مفتوحا على مصراعيه امام انطلاقات سيدريك وزملائه الذين شرعوا بهم وعملوا ما يحلو لهم.

والعلة لاتتوقف عند هذا بل ان خط الوسط لم يكن قادرا على تأدية الواجبات المطلوبة منه حيث كان طلال الفاضل بعيدا عن مستواه فلم يستطيع شغل وسط الميدان مع غياب واضح لعبد الواحد سيسوكو وديمبلي في الجانبين وايضا فيصل زايد هو الاخر لم يكن حاضرا كصانع العاب مما ادى لنقص الكرات الهجومية حيث واجه يوسف ناصر وأحمد العكايشي صعوبات امام دفاعات الفحيحيل الذين اجادوا في التغطية والحد الكثير من المحاولات الكويتاوية.

وبما ان المدرب محمد عبدالله سعى لاضفاء بعض التغييرات على الفريق باشراكه احمد حزام واحمد الزنكي فكان هناك تحسن نسبي لكن لا يصل لما هو مطلوب. واجرى محمد عبدالله في الوقت المتأخر تبديلا يحمل بعض الغرابة عندما اخرج حزام وزج بابراهيم كميل وقبلها اشرك عبدالله البريكي الذي لم يضف اي جديد. وعموما ان ما قدمه الفحيحيل من مستوى واداء لافت يستحق الاشادة في حين الكويت على ضوء ما ظهر عليه يحتاج لاعادة حساباته بشكل اكثر جدية، فلا يعقل للمرة الثانية الابيض يفلت بضربة جزاء بوقت متأخر وبالامس خرج من خلالها متعادلا.

