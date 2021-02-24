قرعة متوازنة في «كأس اليد»

محلية

سحبت أول من امس قرعة بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وأسفرت القرعة عن وقوع الكويت حامل اللقب في المجموعة الأولى الى جانب أندية القرين والفحيحيل والساحل، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق القادسية وبرقان والصليبخات والنصر، والثالثة ضمت العربي وخيطان واليرموك والشباب، أما المجموعة الرابعة فضمت كاظمة والسالمية والجهراء والتضامن. وتنطلق البطولة في 20 مارس المقبل على أن تختتم في 11 ابريل، وهي تقام بنظام الدوري من دور واحد ثم يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى دور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج الملغوب.