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الحشاش حكمة في «السلة السعودي للسيدات»

زيد خلف
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الأربعاء 24 فبراير 2021

طلب اتحاد كرة السلة السعودي الاستعانة بالحكمة الكويتية منيرة الحشاش لادارة بعض المباريات في الدوري النسائي السعودي للعبة.ووافق الاتحاد على طلب نظيره السعودي الاستعانة بخدمات الحشاش لادارة جزء من منافسات الدوري النسائي هناك خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 8 ابريل المقبل. بدوره، قال رئيس لجنتي الحكام و«النسائية» في الاتحاد فاضل الداوود ان موافقة الاتحاد على طلب نظيره السعودي جاءت وفق اطار التعاون بين الاتحادين لا سيما ان الاتحاد السعودي سبق واعار العديد من الحكام لادارة بعض المباريات في الدوري المحلي. وأضاف الداوود بأن لجنة الحكام تعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة عدد الحكام سواء الرجال او النساء كما تسعى الى اكساب الحكام المزيد من الخبرة في ادارة مختلف المباريات وفي العديد من البطولات الخارجية، وتابع بقوله: «لولا جائحة كورونا واجراءات الحجر الصحي وقلة الرحلات الجوية في المطار لكان الاتحاد جلب افضل الحكام لادارة مباريات المربع الذهبي». واختتم الداوود تصريحه بأنه يتمنى التوفيق للحكمة منيرة الحشاش التي تعتبر من افضل الحكمات في المنطقة.


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