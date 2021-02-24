الشباب اكتسح الأهلي بثلاثية

دوليه

تفوق الشباب على ضيفه الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء الأول من أمس ضمن الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين. سجل ثلاثية الشباب أحمد شراحيلي في الدقيقة 12، وألفريد ندياي في الدقيقة 71، وجوانكا في الدقيقة 90+5) وبهذا الانتصار، ابتعد الشباب بالصدارة بعد أن رفع رصيده الى 41 نقطة، بينما بقي الأهلي عند 35 نقطة في المركز الثالث. ولم يرتق الشوط الأول للمستوى المتوقع من الفريقين في أغلب فتراته، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب.وبعد 10 دقائق من جس النبض، سنحت أول فرصة حقيقية للأهلي، عندما مرر يزيد البكر الكرة لعلي الأسمري على مشارف المنطقة، لكن الأخير سدد كرة ضعيفة في أحضان الحارس زيد البواردي. ورد الشباب في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة، نفذها بانيغا باتقان، وارتقى لها أحمد شراحيلي في حراسة مدافعي الأهلي، وحولها برأسه الى داخل الشباك، مفتتحا التسجيل لأصحاب الأرض.

وضغط لاعبو الأهلي من على الأطراف، وفي الدقيقة 29 أرسل عمر السومة كرة عرضية داخل منطقة جزاء الشباب، لمست يد المدافع محمد سالم، لكن الحكم احتسب تسللا على ادريس فتوحي، بعد العودة لـ«الفار». وكاد فابيو مارتنيز أن يضاعف النتيجة للشباب في الدقيقة 43، بعد أن تلقى تمريرة قطرية مثالية من جوانكا، توغل وراوغ معتز هوساوي وسدد الكرة بقوة، لكن محمد العويس كان لها بالمرصاد.ورد السومة بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة صدها البواردي، ليعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف دون رد.

واستهل الأهلي الشوط الثاني بدخول نوح الموسى بدلا من فيجسا، مع اللعب بضغط متقدم، للابقاء على الكرة في مناطق الشباب، وكاد السومة أن يدرك التعادل في الدقيقة 56، عندما سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء، تألق البواردي وحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 70، أنقذ العويس مرماه من هدف ثانٍ، بعد ركلة حرة نفذها بانيغا بنفس سيناريو الهدف الأول، وتحولت الكرة الى ركنية، ارتقى لها ألفريد ندياي وحولها رأسية ببراعة داخل الشباك. وكاد البديل نواف العابد أن يعزز التقدم الشبابي بالهدف الثالث، لكن كرة ايجالو العرضية طالت عليه، قبل أن يعود من جديد ويرسل عرضية قابلها جوانكا من لمسة واحدة داخل الشباك، مطلقاً رصاصة الرحمة في الدقيقة (90+5).

وكان التعاون حقق فوزًا ثمينًا 2-0 على مضيفه نادي الوحدة، ليرفع رصيده لـ28 نقطة بالمركز السادس مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثامن.

