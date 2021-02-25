الأمير: سدَّد الله الخطى لخدمة الوطن.. ورحم شهداءنا الأبرار

أول النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقيات تهان بمناسبة الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين لعيد التحرير من إخوانه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف أعربوا فيها عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن العزيز وخالص الدعاء لصاحب السمو أمير البلاد بأن يمن الباري عز وجل على سموه بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من نماء ونهضة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد بادلهم سموه التهاني بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوس الجميع مقدرا لهم ما أعربوا عنه من صادق الدعاء لسموه وكريم المشاعر نحو الوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفعته متمنيا لهم موفور الصحة والعافية مستذكرا سموه شهداء الكويت الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن العزيز والذود عنه ضارعا إلى المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.كما تلقى صاحب السمو برقيات تهان من إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وذلك بمناسبة الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين لعيد التحرير.

هذا وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وتلقى سموه رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعرب فيها باسمه ونيابة عن إخوانه أعضاء مجلس الأمة عن أطيب التهاني بحلول الذكرى الستين لاستقلال الكويت والذكرى الثلاثين ليوم التحرير سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هاتين المناسبتين الوطنيتين على سموه وعلى وطننا العزيز وشعبه الوفي بالخير واليمن والبركات وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويمن عليه بمزيد من التقدم والنهضة والنماء من أجل إعلاء راية الوطن عالية خفاقة بعزة ورسوخ وأن يحفظ سموه ذخرا للكويت وشعبها الوفي وعونا وعضدا لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأن يمتع سموه بوافر الصحة ودوام العافية والسعادة. وقد بعث سموه برسالة شكر جوابيه إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ضمنها سموه خالص التهاني والتبريكات على ما عبر عنه وإخوانه أعضاء مجلس الأمة بهاتين المناسبتين الغاليتين علينا جميعا مبتهلا إلى المولى تعالى أن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء وأن يظل دوما مرفوعة هامته خفاقة رايته وأن يسبغ عليهم جميعا نعمة الصحة والعافية وأن يكلل جهودهم دائما بالتوفيق والسداد في سبيل تحقيق المصالح العليا لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد ذخرا للبلاد.

وبعث سمو ولي العهد برسالة تهنئة إلى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني عبر فيها سموه عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى العيد الوطني للكويت ويوم التحرير داعيا المولى عزَّوجلَّ أن يعيد هاتين المناسبتين الوطنيتين على سموه وهو يتمتع بموفور الصحة والعافية، معربا سمو ولي العهد عن بالغ اعتزازه بمسيرة سموه الوطنية الحافلة بالتفاني والعطاءات والإنجازات مستذكرا في هذا المقام ببالغ الفخر والاعتزاز شهداء الوطن البواسل تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحياتهم التي جسدت أروع قيم العطاء والفداء للذود عن البلاد سائلا الله سبحانه وتعالى لوطننا الغالي وشعبنا الكريم دوام الأمن والمزيد من التقدم والازدهار في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد.

وقد تلقى سموه رسالة شكر جوابية من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ضمنها أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مرور ستين عاما على الاستقلال وثلاثين عاما على التحرير داعيا الله تعالى أن يعيد أمثالها على سموه وهو يرفل بأثواب الصحة والعافية وأن يديم على وطننا الغالي وشعبه الكريم نعمتي الأمن والأمان وأن يمن عليه بمزيد من التقدم والنماء.

وقد بعث سمو ولي العهد برسالة تهنئة إلى الشيخ مبارك العبدالله الأحمد عبر فيها سموه عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات داعيا المولى عز وجل أن يعيد هاتين المناسبتين الغاليتين عليه وهو يتمتع بموفور الصحة والعافية وعلى كويتنا الحبيبة وشعبها الوفي بدوام الأمن والأمان والاستقرار والمزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد. وقد تلقى سموه رسالة شكر جوابية من الشيخ مبارك العبد الله الأحمد الصباح ضمنها خالص التهاني وأطيب التمنيات بهاتين المناسبتين العزيزتين سائلا الله عز وجل أن يعيدهما على سموه وعلى وطننا الغالي وأهله الأوفياء بالعزة والرفعة وأن يعم السلام والأمن والأمان ربوع الوطن الغالي لتحقيق كل ما يصبو إليه من تنمية وازدهار.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيات تهانِ من كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ضمنوها أصدق آيات التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني الستين وذكرى يوم التحرير الثلاثين معربين عن بالغ الاعتزاز بجهود سموه ومسيرته الحافلة بالبذل والعطاء ومقدرين دعمه المتواصل ورعايته الكريمة التي نسترشد بها لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن سائلين الله تعالى أن يمن على سموه بموفور الصحة وتمام العافية وعلى كويتنا الغالية بدوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.

كما تلقى سموه برقيات تهانِ من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس الأمة وعدد كبير من المواطنين الكرام والمقيمين الأوفياء بمناسبة العيد الوطني الستين وذكرى يوم التحرير الثلاثين راجين الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد وعلى دولتنا الحبيبة بالأمن والأمان وبمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية للجميع أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة جسدت روح الوحدة الوطنية لأهل الكويت الأوفياء مثمنا سموه القيم والولاء والوفاء لأبناء الكويت ما حفظ للوطن وحدته وقوته على مر الزمن وبالإنجازات التي حققها شباب الكويت في مختلف المجالات سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والرخاء وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ذخرا للبلاد مستذكرا سموه شهداء الكويت وما قدموه من تضحيات جليلة جادت بها أرواحهم في سبيل الحفاظ على تراب الوطن العزيز وسطروا أروع البطولات والتضحيات وبذلوا ارواحهم لإعلاء رايته والذود عن ترابه الطاهر متضرعا إلى المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم رضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

