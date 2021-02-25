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أول النهار

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صاحب السمو بعث برسالة خطية إلى خليفة آل نهيان


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية إلى أخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث قام باستلام الرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من الشيخ الدكتور أحمد الناصر وزير الخارجية خلال لقائه بسموه تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.‎جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء.


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