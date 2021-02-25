وزير الداخلية: الاحتفالات الوطنية مقتصرة على أفراد الأسرة فقط

أول النهار

تقدم وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي ومنتسبو الوزارة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي الكريم وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية. ودعا الشيخ ثامر العلي في بيان صحافي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أمس الأربعاء المواطنين والمقيمين لأن تكون احتفالاتهم مقتصرة على أفراد الأسرة فقط ومتوافقة مع قرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البلاد بعدم الخروج في مسيرات أو التجمع سواء في الأماكن العامة أو الخاصة أو الدواوين وذلك حفاظا على أسرهم من الإصابة بمرض (كوفيد- 19). وأكد على أولياء الأمور توعية أبنائهم بخطورة الخروج في مسيرات أو التجمعات في الشوارع الرئيسة أو الفرعية حرصا على سلامة الجميع.