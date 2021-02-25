الأمير: نستذكر بفخر شهداءنا الأبرار ولي العهد: ليحفظ الله وطننا من كل سوء

الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أن الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين لعيد التحرير مناسبتان وطنيتان عزيزتان على نفوس الجميع سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفعته مستذكرا سموه شهداء الكويت الأبرار الذين بذلوا دماءهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن العزيز والذود عنه ضارعا إلى المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء. جاء ذلك في برقيات شكر جوابية بعثها سموه ردا على برقيات التهاني بالمناسبتين من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ أحمد النواف.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقيات تهان من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة هذا وقد بعث سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.

من جانبه ابتهل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى المولى تعالى أن يحفظ وطننا العزيز من كل سوء وأن يظل دوما مرفوعة هامته خفاقة رايته وأن يسبغ على الجميع نعمة الصحة والعافية وأن يكلل الجهود دائما بالتوفيق والسداد في سبيل تحقيق المصالح العليا لكويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.

واستذكر سمو ولي العهد في برقيات جوابية على برقيات التهنئة التي تلقاها سموه بمناسبة الأعياد الوطنية في هذا المقام ببالغ الفخر والاعتزاز شهداء الوطن البواسل تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحياتهم التي جسدت أروع قيم العطاء والفداء للذود عن البلاد سائلا الله سبحانه وتعالى لوطننا الغالي وشعبنا الكريم دوام الأمن والمزيد من التقدم والازدهار.

واكد سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره للمهنئين على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة جسدت روح الوحدة الوطنية لأهل الكويت الأوفياء مثمنا سموه القيم والولاء والوفاء لأبناء الكويت مما حفظ للوطن وحدته وقوته على مر الزمن وبالإنجازات التي حققها شباب الكويت في مختلف المجالات سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والرخاء وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.