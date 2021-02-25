وحدتنا سورنا

الأولى

ستون عاماً مرت على استقلال الكويت ليصبح أمرها إليها، وسيادتها كاملة على أرضها، وقرارها بيدها وحدها، باعتبارها دولة حرة مستقلة كبيرة التأثير في قضايا العالم، وإن كانت محدودة المساحة من الناحية الجغرافية.

وثلاثون عاماً مرت على تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي استباح أرضها، ودنَّس طهرها غدراً وخسة وخيانة، ثم ما لبث بعد 7 شهور فقط أن انسحب منها ذليلاً مقهوراً، بعد أن قيّض الله الدنيا كلها لنصرة الكويتيين وإعادة بلدهم إليهم، ليبدأوا معها رحلة الإصلاح والتعمير، إصلاح ما أفسده الظالم المستبد، وتعمير ما خربته جحافل البغي والطغيان.

وما بين الاستقلال والتحرير سطَّرت الكويت والكويتيون بأيديهم لا بأيدي غيرهم ملاحم بطولية في مختلف المجالات، فأضحت ملء الأبصار ومهوى الأفئدة في الحياة الديموقراطية السليمة، وفي حرية الرأي والتعبير، وفي مجالات الثقافة والصحة والتعليم وغيرها، ومثّلت أيقونة في منطقة الخليج، الكل يتخذها قدوة ومثلاً، والجميع يقتفي أثرها ويمضي على طريقها، طريق الخير والتنمية والبناء، طريق المجد والرفعة والإباء، طريق الإنسانية الخالصة والعطاء السخي الوفير.

وإذا كان سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم -طيب الله ثراه- أبا الدستور، وواضع اللبنات الأولى للحياة البرلمانية الكويتية، ومؤسس الكويت الحديثة، فقد جاء من بعده قادة أفذاذ، واصلوا السير نحو المعالي، وعززوا ما صنع أبو الدستور، فها هو ذا صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم -طيب الله ثراه- ينشئ جامعة الكويت ويعنى كلّ العناية بالعلوم والثقافة والآداب، ويجعل من الكويت قبلة الأدباء والعلماء والمفكرين في كل مجال وفي كل ميدان.

أما سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- ومعه عضده وساعده سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله -طيب الله ثراه- فقد سطرا اسميهما في التاريخ بأحرف من نور، وكانا -بشهادة القاصي والداني- بطلي حرب التحرير، حيث خاضاها بكل إيمان وقوة وجسارة واقتدار، ولم يشكا لحظة واحدة في أن الحق عائد إلى أصحابه، وأن الأشرار لابد أن يرتدوا على أعقابهم خاسرين خائبين، وأن الكويت لا يمكن إلا أن تكون لأهلها الأبطال الصامدين.

وبالفعل تحقق النصر، وعادت الأرض لأصحابها بفضل تلاحم القيادة والشعب، والإيمان الكامل بأن للمظلوم رباً يحميه، وأن على الظالم تدور الدوائر ولو توهم أن بمقدوره أن يزيّف التاريخ ويسرق الأوطان.

وفي يوم 26 فبراير من العام 1991 انطلقت جحافل الحق تدك أركان الباطل وترفع علم الكويت على كلِّ شبر من أرضها الطيبة الطهور، ومن ثم بدأت مسيرة الإعمار وملحمة الإصلاح التي لم تكن بأي مقياس أقلَّ من ملحمة الصمود والتحرير.

ولمّا شاء الله -تعالى- أن يتولى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- مقاليد الحكم كانت الكويت على موعد مع العطاء الإنساني في أبهى صوره وأوضح معانيه، وتبوأت البلاد مكانة مرموقة بين دول العالم بعدما اختارتها الدنيا كلها موطناً للعمل الإنساني واختارت زعيمها وباني نهضتها سمو الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الإنساني.

وإذا كان هؤلاء العظماء قد رحلوا بعدما قدَّموا للكويت والعالم صوراً ناصعة البياض عن أصول الحكم وأسس القيادة، وطبيعة العلاقة التي يجب أن تكون بين القادة وشعوبهم، فقد أصبح مقود القيادة بين يدي ربّان ماهر، وقائد محنك هو صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد -حفظه الله تعالى ورعاه- ومعه سنده وعضيده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكلاهما صقلته التجارب، وزادت من حكمته السنون، ويكفي أنهما تربيا في مدرسة الصباح وشربا من معينها الثَّرِ الزلال الذي لا يعرف النضوب أو الانحسار.

وهكذا تحيا الكويت، وهكذا يعيش الكويتيون أباة أحراراً أوفياء لبلدهم يبذلون في سبيل رفعته وتقدمه وازدهاره كل غالٍ ونفيس.

وإذا كان اليوم وغداً يمثلان ذروة الاحتفال بيومي الاستقلال والتحرير، فإن الاحتفال الحقيقي يتمثل في المحافظة على الوحدة الوطنية التي تمثل سوراً صلباً قوياً يحمي الكويت من كيد الكائدين وتربص المتربصين، قبل أن تحميها الطائرات والدبابات، فبتلك الوحدة، وبالاصطفاف خلف القيادة تتحقق الآمال وتكثر الإنجازات.

حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه وسوء.

