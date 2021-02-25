رئيس الوزراء: تعزيز مبدأ الشفافية يستدعي عدم المماطلة في مكافحة الفساد

وطن النهار

ترأس سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر بشأن قانون (حق الاطلاع على المعلومات) وقواعد تنفيذه بحضور الوزراء وقياديين من 75 جهة حكومية.

وألقى سمو رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها: في البداية انتهز هذه الفرصة وأرفع الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده وللشعب الكويتي الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة سائلا المولى القدير ان يحفظ كويتنا الغالية من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.

وأضاف: لا يسعنى وبعد مرور سنة منذ ان تم اكتشاف اول حالة لاصابة بفيروس كورونا في الكويت بتاريخ 24/2/2020 ان اتقدم بعظيم الشكر والعرفان من اخواتي واخواني في الصفوف الأمامية وفي مقدمتهم الطواقم الطبية من اطباء وممرضين وفنيين ومن رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام وجميع الجهات الحكومية والمتطوعين على ما قاموا ويقومون به من جهود جبارة خلال سنة كاملة وعلى مدار الساعة.نسأل الله العلي القدير ان يرفع عنا هذه الغمة وأن يحفظ البلاد والعباد انه سميع الدعاء.

ومضى يقول: في هذا التوقيت تحديدا لتبيان آليات وأدوات تنفيذ قانون حق الاطلاع على المعلومات رغم استقالة الحكومة وتكليفها بالعاجل من الأمور الا ان اهمية هذا القانون ودوره الفعال في ترسيخ مبدأ تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد يفرض علينا كمواطنين قبل ان نكون مسؤولين ألا نماطل او نسوف تجاه اي خطوة ايجابية لمسيرة جهودنا تجاه تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد لاسيما ان موعد نفاذ القانون يحتم علينا التواصل مع المسؤولين على تنفيذ بنوده من القياديين والمعنيين والتأكد من استعداد جميع الجهات الحكومية قبل موعد سريان القانون في تاريخ 3/7/2021.

وزاد: لقد تضمنت استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019/2024 والتي اطلقها المغفور له الشيخ صباح الأحمد في المحور المتعلق بالقطاع العام هدفا استراتيجيا يتمثل في تعزيز النزاهة وتطوير كفاءة الخدمات العامة حيث ادرج ذلك كأولوية بأن اتخذت الكويت من هذه التدابير ما يعزز ضمان حق الاطلاع والحصول على المعلومات والشفافية في ادارة مرافق الدولة.

ومضى يقول: صادقت الكويت على العديد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الفساد وقد تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة العاشرة منها على اتخاذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في ادارتها العمومية ونصت صراحة على ثلاثة تدابير منها «اعتماد اجراءات او لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية اداراتها العمومية وعمليات اتخاذ القرارات فيها».

وأشار الى ان مجلس الأمة وافق على المشروع الحكومي لقانون حق الاطلاع على المعلومات في شهر اغسطس الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعد مقياسا حقيقيا لجدية الكويت نحو التزاماتها الدولية التي صادقت عليها ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه الكويت والمتضمن في احدى بنوده على ان «الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونلقها سواء بشكل مطبوع او مكتوب او بأي وسيلة اخرى».

وزاد: يعتبر صدور القانون خطوة متقدمة لانفاذ ما التزمت به الكويت وفقا للمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي سبق ان اصدرت الكويت بناء عليها القانون رقم (2) لسنة 2016 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وهذه القوانين وغيرها هي خطوة نحو اعلاء مفاهيم الشفافية والمشاركة المجتمعية وتعكس رغبة جادة للحكومة لتحسين موقع الكويت الدولي في مؤشرات مدركات الفساد وهو ما تحقق ايجابيا في التقرير الدولي الأخير الصادر مؤخرا.

وأضاف: لقد اصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية للقانون الشهر الماضي تنفيذا لنص القانون وخلال المدة الزمنية المحددة به وبهذا القانون تنضم الكويت الى الـ(120) دولة التي اصدرت تشريعات مماثلة وتصبح الدولة السابعة عربيا بهذا الصدد ومن المتوقع والمأمول ان يساهم هذا القانون في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد كمؤشرات مدركات الفساد وغيرها من المؤشرات الدولية والاقليمية ذات الصلة وكذلك يساهم في تحسين بيئة الأعمال والمنافسة والحوكمة مما سينعكس بالايجاب على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ويساهم بتعزيز الشفافية والتمكين من المسائلة وتعتبر هذه الخطوة التشريعية ضمن جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية الكويت للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء ان القانون ولائحته التنفيذية ينظمان خطوات واجراءات تحتوي على مدد محددة تلتزم جميع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50 في المئة من رأسمالها بتقديم معلوماتها المبينة بالقانون كما يترتب على الاخلال بتنفيذ بنود هذا القانون عقوبات تصل الى الحبس احيانا لمن يخالف بنوده من المسؤولين في الحكومة.

وختم بقوله: ادعوكم جميعا وأدعو جميع المسؤولين في الجهات الحكومية والمخاطبين بأحكام هذا القانون الى الالتزام بما جاء به من ضوابط الموازنة بين حق الاطلاع وحق حماية الخصوصية للأفراد وخصوصية المعلومات العامة ذات العلاقة بمصالح الدولة العليا واجبة الحماية. والله نسأل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

