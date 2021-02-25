loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سمو رئيس الوزراء دشن آلية إدارة عمليات الحوادث الكبرى


دشن سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أمس آلية إدارة عمليات الحوادث الكبرى التابعة لقوة الإطفاء العام.
رافق سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. واستمع سموه إلى شرح من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد عن الآلية المزودة بجميع أجهزة الاتصالات والكاميرات الحرارية والتي تحتوي أيضا على شاشات عرض ذكية وطائرة من دون طيار «درون» تساعد في الكشف الميداني عن الحرائق وجميع عمليات الإنقاذ كما تضم الآلية غرفة اجتماعات ميدانية لكبار مسؤولي الدولة في حال الأزمات والطوارئ.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة