سمو رئيس الوزراء دشن آلية إدارة عمليات الحوادث الكبرى

وطن النهار

دشن سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء أمس آلية إدارة عمليات الحوادث الكبرى التابعة لقوة الإطفاء العام.

رافق سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. واستمع سموه إلى شرح من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد عن الآلية المزودة بجميع أجهزة الاتصالات والكاميرات الحرارية والتي تحتوي أيضا على شاشات عرض ذكية وطائرة من دون طيار «درون» تساعد في الكشف الميداني عن الحرائق وجميع عمليات الإنقاذ كما تضم الآلية غرفة اجتماعات ميدانية لكبار مسؤولي الدولة في حال الأزمات والطوارئ.

