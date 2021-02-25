«الصحة»: الدفعة الـ 6 من لقاح «كورونا» تصل الأحد المقبل

وطن النهار

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة د. عبدالله البدر أن الدفعة السادسة من لقاح «فايزر- بيونتيك» المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى البلاد عصر الأحد المقبل. وقال لـ«كونا» إن التعاقد بين وزارة الصحة وشركة «فايزر» العالمية مباشر من دون وجود وكيل محلي. وأكد حرص الكويت على مواجهة جائحة كورونا وأن التطعيم مع الالتزام بالاشتراطات الصحية هو السبيل الوحيد لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم. وكان البدر أفاد في وقت سابق بوصول الشحنة الخامسة للقاح يوم الخميس الماضي وسبقتها الدفعة الرابعة يوم الأحد الماضي وأنه يتم استئناف وصول دفعات جديدة من لقاح فايزر إلى البلاد أسبوعيا.

