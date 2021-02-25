«الدستورية» رفضت طعوناً بإبطال مجلس الأمة وأجَّلت «انتخابات الرئاسة»

وطن النهار

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي بعدم قبول 3 طعون على انتخابات مجلس الامة ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات لوجود خطأ إجرائي وصدوره بعد فض دور الانعقاد وبطلان المرسوم دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس الامة لعرضه وتوقيعه من حكومة لا صلاحية وبشأن عدم دستورية تحديد عدد عشرة مقاعد لكل دائرة انتخابية، فيما قررت المحكمة الدستورية تأجيل الحكم في الطعن المقدم من النائب السابق عبدالله الكندري بشأن انتخابات رئاسة مجلس الامة والتي شابها عيوب جسيمة وشبهة تزوير، إلى جلسة 3 مارس. وقضت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي بالتقرير بعدم قبول الطعن المقدم من 13 مواطناً ومواطنة الذي يهدف لتحديد تعريف المواطن الكويتي بالتأسيس بعدم دستورية المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980.

وكان الطاعنون قد طعنوا بعدم دستورية المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون الجنسية الكويتية، فيما تضمنته هذه المادة بشأن طلب اثبات الجنسية الكويتية بالتطبيق للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، فيما تضمنته الفقرة المضافة من اعتبار اولاد المتجنس الذين يولدون بعد کسب الجنسية الكويتية كويتيين بصفة اصلية، قولا من الطاعنين ان هذين النصين قد خالفا المواد (??) و(125) و(???) من الدستور، ذلك ان المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار اليه قد حسم تعريف الكويتي بصفة اصلية وحصره في المتوطنين في الكويت قبل سنة ????، وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون، ومن ثم فقد اغلق الباب امام اي طلبات جديدة لاثبات الجنسية الأصلية منذ تاريخ نشره في 14 /12 1959 ولا يجوز السماح باثباتها بعد ذلك على خلاف ما يقرره ذلك الحكم، وقد توافرت للطاعنين المصلحة الشخصية المباشرة للتقدم بطعنهم الماثل باعتبارهم من المتمتعين بالجنسية الكويتية بصفة اصلية، ويحق لهم الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية لأصحاب الجنسية الكويتية الأصلية، كما ان من شأن النصين المطعون فيها تقليص فرص فوزهم في انتخابات مجلس الأمة التي يعتزمون الترشح لها، والاضرار بفرص توليهم المناصب الوزارية نتيجة مزاحمة من لا يتمتع بالجنسية الأصلية لهم في هذه المناصب.

لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا للمادة الرابعة مكررة المضافة بموجب القانون رقم (???) لسنة 2014 الى قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة ???? – ان المشرع وان اجاز لكل شخص طبيعي او اعتباري ان يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر امام هذه المحكمة - في اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة - متطلبا المشرع بصريح نص هذه المادة ان تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، مستبعدا المشرع - بدلالة هذا النص. ان يكون لكل فرد صفة مفترضة في اختصام النصوص التشريعية المدعي بمخالفتها للدستور، ومصلحة مفترضة في اهدارها، وبالتالي فإن المصلحة المعتبرة قانونا يجب الا تكون محض مصلحة نظرية، غايتها اما ابطال النصوص ابطالا مجردا، او اعمال نصوص الدستور اعمالا مجردا، او لمجرد صون حقوق الآخرين وحرياتهم ومصالحهم.

وقالت المحكمة ان مناط قبول الطعن المباشر على دستورية التشريعات رهين بقيام الدليل على وجود ضرر لحق الطاعنين من جراء تطبيقها عليهم، وان يكون هذا الضرر مباشرا عائدا الى تلك التشريعات وكان الواضح ان الطاعنين لم يقدموا اي دليل على انهم من اصحاب الجنسية الكويتية الاصلية بالتأسيس او ان ضررا واقعيا قد لحق بهم من جراء تطبيق هذين النصين، وبالتالي فلا تتوافر لهم المصلحة في الطعن على هذين النصين ويتخلف بذلك قبول الطعن ومن ثم يكون حريا التقرير بعدم القبول.

في سياق متصل قضت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية بعد قبول طعنين بشأن الربا الفاحش وتطبيق احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على اعضاء ادارة الفتوى والتشريع من حيث العدل والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرض.

وفي الطعن الاول بشأن الربا الفاحش مؤكدين بعدم دستورية المادة 230 من قانون الجزاء التي تنص على ان كل من استغل حاجة شخص او طيشه او هواه وأقرضه نقودا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لاتجاوز خمسة وسبعين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، من ان عبارة «وأقرضه نقودا بربا فاحش» الواردة بالمادة المطعون عليها، قد اكتنفها الغموض وعدم تحديد الفعل المؤثم قانونا بصورة واضحة على نحو قد يقضي الى تعدد تأويلاتها، ويصار الجدل في شأن حقيقة محتواها، فضلا عن تعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك بالمخالفة للمادتين 2 و32 من الدستور.

وفي الطعن الاخيرة بعدم دستورية المادة 10 من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع فيما تضمنته هذه المادة من تطبيق احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على اعضاء ادارة الفتوى والتشريع، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون او في القوانين المنظمة لشؤونهم وذلك لاخلال نص هذه المادة بمبادئ العدل والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرض.

