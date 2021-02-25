.. وتسمح للمستشفيات والمستوصفات الخاصة بإعطاء لقاح «كورونا»

وطن النهار

سمحت وزارة الصحة للمستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات الصحية الأهلية بشراء الطعوم الواقية من فيروس كورونا من الوكيل المحلي أو الشركات المنتجة له بعد ترخيصها واعتمادها من وزارة الصحة، لتقديم خدمة التطعيم.

واشترطت الوزارة على الجهات اتمام الربط الالكتروني مع المنصة الالكترونية التابعة لوزارة الصحة قبل الشروع في تقديم خدمة التطعيم، مشددة على ضرورة تطابق البيانات مع كل متطلبات تطعيم «COVID-19» الآلي القائم في وزارة الصحة لإصدار شهادات التطعيم.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون المستشفيات والمراكز والمستوصفات قائمة في مبنى مستقل بذاته وغير مشترك مع مؤسسات علاجية أخرى أو وحدات سكنية أو تجارية، وأن تكون حاصلة على تصاريح الطعوم من إدارة التراخيص الصحية والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

