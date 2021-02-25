«التربية»: أولوية التطعيم تضم كل العاملين في المدارس

وطن النهار

أعلنت وزارة التربية، ان اللجنة المسؤولة عن حملة تطعيم «كوفيد -19» في وزارة الصحة وضعت آلية لتحديد اولوية الفئات المستهدفة للتطعيم وأدرجت جميع اعضاء الهيئة التعليمية والادارية في المدارس التابعة لـ«التربية» ضمن فئات العاملين بالخدمات الأساسية ولهم اولوية للتطعيم.

وقالت «التربية» في بيان صحافي امس الأربعاء، ان اللجنة وضعت آلية تحديد الفئات وفق معايير علمية ووقائية محددة بناء على الدراسات العلمية الحديثة وآخر المستجدات العلمية والوبائية الخاصة بمرض «كوفيد -19» وطرق انتشاره اكثر الأفراد تعرضا للمرض ومضاعفاته.

وأوضحت انه تم تحديد موقع وزارة الصحة المخصص للتسجيل والحصول على موعد للتطعيم اذ تمت اضافة تعديل لنظام التسجيل يسمح بتحديد اعضاء الهيئتين التعليمية والادارية في المدارس لضمان حصولهم على اولوية في حجز موعد للتطعيم.

