بوخمسين: الكويت بلد ديموقراطي وصحافتها تتمتع بحرية

وطن النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» عماد جواد بوخمسين صباح أمس سفير باكستان لدى البلاد سيد سجاد حيدر وذلك بمقر مكتبه بحضور نائب رئيس التحرير سامي النصف وخلال الجلسة اكد السفير حيدر عمق العلاقات الكويتية- الباكستانية التي وصفها بالمتميزة، ومشيرا الى رغبة بلاده في تطوير هذه العلاقات من جميع النواحي.

ولفت الى التعاون بين البلدين في المجال الصحي وذلك بإبرام اتفاقية تعاون وجلب الاطقم الطبية الباكستانية للبلاد حيث تم الاتفاق على استقدام 400 طبيب باكستاني الى الكويت وذلك خلال جائحة كورونا، موضحا ان الطب في بلاده متطور جدا وان الاطباء الباكستانيين لديهم خبرة كبيرة وكفاءات عالية وشهادات معتمدة من الولايات المتحدة.

وقال: نعمل مع الحكومة الكويتية لزيادة استقدام عمالة باكستانية ذات كفاءات ومهارات، وهذا في اطار تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا الى ان دول الخليج تعتمد بشكل كبير على العمالة الباكستانية، كما ان عدد الجالية الباكستانية في الكويت قليل مقارنة بجاليات اخرى عربية وآسوية، موضحا الى ان هناك عوامل سابقة ادت الى اتخاذ الحكومة الكويتية قرارا بايقاف اصدار تأشيرات دخول العمالة الباكستانية الى البلاد.

واضاف: نحن تفهمنا هذا الامر ونعمل الان على تصحيح هذه النظرة.

وتابع كلامه: ان باكستان الدولة المسلمة الوحيدة النووية وبالتالي لديها كفاءات كبيرة وفي مجالات عدة، كما ان لديها صناعة جيدة فضلا عن منتجاتها الزراعية الجيدة.

وتحدث حيدر عن وضع الصحافة المكتوبة، مؤكدا ان لا بديل لها رغم ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية.

واثنى على الصحافة الكويتية وما تتمتع به من مصداقية.

وقال: ان جائحة كورونا ارجأت التواصل المباشر بين مسؤولي البلدين، الا اننا نتطلع لزيارة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد الى اسلام اباد، كما نتطلع لزيارة وزير الداخلية الباكستاني الى الكويت لمناقشة العديد من اوجه التعاون بين بلدينا.

واعرب عن سعادته لزيارة صحيفة «النهار» ومساهماتها في تغطية اخبار السفارة.

ومن ناحيته رحب رئيس التحرير عماد جواد بوخمسين بالسفير الباكستاني، مؤكدا أن باكستان دولة كبيرة ومهمة في المنطقة والجميع يتطلع لرؤية عمالة باكستانية ماهرة في الكويت.

ودعا بوخمسين السفير حيدر إلى بذل جهود للترويج لبلده كما تطرق بوخمسين إلى وضع الصحافة في الكويت والحرية التي تتمتع بها، مؤكداً أن الكويت بلد ديموقراطي وأن هناك هامشاً من الحرية في البلاد.

