الهاجري: «مبرة إبراهيم البغلي» أسهمت في ترسيخ القيم الاجتماعية

وطن النهار

فيما كرمت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، مساء أمس الاول ، الفائزين بجائزة الابن البار أثنت وكيلة وزارة الشؤون المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية هناء الهاجري، على دور المبرة الكبير والقائمين عليها، مشيرة إلى أنها سخرت جهودها في ترسيخ القيم الاجتماعية داخل المجتمع من خلال الفعاليات الهادفة والانشطة التي تنظمها بشكل سنوي.

وأشادت الهاجري خلال الحفل الذي أقيم تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية عيسى الكندري عبر تطبيق «زووم»، بجهود الجمعيات الخيرية والمبرات خلال جائحة كورونا والدور الانساني الخير الذي قامت فيها لتقديم العون والإغاثة، مبينة أننا نلمس من خلال مركز العمل الانساني ودور أميرنا الراحل المغفور له الشيخ صباح الاحمد كقائد للعمل الانساني، انعكس على عمل المبرات والجمعيات الخيرية والأهلية في شتى أنواعها داخل الكويت.

وأكدت أن المؤسسات الأهلية أثبتت دورها في تحقيق المساعدات الداخلية لمن يحتاجها إبان هذه الفترة، لاسيما بمساعداتهم إلى جانب الجهود الحكومية نحو احتواء العديد من العقبات التي واجهتنا خلال العمل الداخلي من توفير سلال غذائية وتقديم المساعدات للمحتاجين المقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وأضافت: «نحمد الله عز وجل على نعمة تميز الكويت بوجود مؤسسات العمل الخيري التي عملت واجتهدت وقدمت المساعدات انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها ومساهمتها في دعم الجهود الحكومية من خلال تعدد المشاريع الخيرية التي قامت بها داخل على الساحة المحلية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة المبرة ابراهيم البغلي، أن المبرة منذ 14 عاماً أطلقت جائزة البغلي للابن البار كأحد مشاريع المبرة الخيرية، حيث دأبت على المساهمة بدعم العمل لترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والخيري والتطوعي في الكويت، مشيرا ان المبرة ومنذ خطواتها الاولى عام2007 سارت في خطى ترسيخ أسس وتعزيز أركان العمل التطوعي والانساني بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال البغلي في كلمة ألقاها بالانابة عنه نجله رائد البغلي، انه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها جميع دول العالم والكويت نتيجة جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على كل المجالات ونواحي الحياة بالدولة، حرصت المبرة على توثيق الجهود التي قام بها أفراد ومؤسسات المجتمع والخيري، إذ عملت على تعزيز وتقوية اواصرالعلاقات المهنية والاجتماعية مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية .

وأوضح أنها نظمت العديد من الانشطة الاجتماعية والخيرية وأبرزت الجانب الانساني والتطوعي والحضاري لدى الكويت عن طريق أنظمة وشبكات التواصل الالكتروني عن بعد وفقا للضوابط الصحية المقررة من قبل السلطات الصحية بالدولة والالتزام بضوابط مجلس الوزراء خاصة بالتجمعات، معربا عن تقديره للفائزين والمكرمين ولكل أفراد المجتمع لمشاركتهم في جميع مسابقات المبرة.

من جهته، أشاد رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. عبد المحسن الجارالله الخرافي، بدور مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار في خدمة المجتمع الكويتي، مؤكداً أن دور اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية متكامل مع دور المبرة لاسيما في مشاريع المسؤولية الاجتماعية التي تتضمن الإحساس بالمشاركة الاجتماعية.

وقال الخرافي: «هذه مازالت تسعى للإضافة لكل مناحي الجائزة التي تتوسع عاما تلو الآخر، حيث لم تترك جانباً من الجوانب الاجتماعية الا وطرقتها واستمرت في العمل والعطاء طيلة فترة جائحة كورونا وما زالت مستمرة، سائلا المولى عز وجل أن يديم التوفيق للمكرمين وللقائمين على المبرة في مقدمتهم رئيس مجلس الادارة ابراهيم البغلي.

من ناحيته، ألقى الدكتور خالد الشطي كلمة المكرمين، قال فيها: «أتقدم باسم المكرمين بالشكر والامتنان لرئيس وأعضاء المبرة لتكريمنا في هذا الحفل المبارك لنكون من ضمن كوكبة من أبناء الكويت المتطوعين الذين يساهمون في تنمية المجتمع وتطويره، متمنيا ان يكون هذا التكريم حافزا للمزيد من العطاء والبذل في مجال العمل التطوعي والانساني.

من جهته، ألقى بدر الشطي كلمة الفائزين بجائزة الابن البار للعام 2020، توجه فيها بالشكر لرئيس المبرة ابراهيم طاهر البغلي والشكر موصول للقائمين على الجائزة نظرا للجهود التي قاموا فيها لانجاح الحفل، معربا عن تمنياته بالتوفيق للجميع.

هذا وشهد الحفل، عرض فيلم وثائقي عن تطور عمل المبرة والمسابقات التي اطلقتها مع بدايات انطلاق جائزة الابن البار عام 2007 ، وفي الختام تم تكريم 10 فائزين و6 مكرمين.

