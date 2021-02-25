حمادة: 7.9 مليارات دينار إجمالي الودائع الحكومية

مال وأعمال

كشف وزير المالية خليفة حمادة عن أن حجم الودائع الحكومية كما في 30 نوفمبر 2020، بلغ 7.9 مليارات دينار وفقاً للبيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، مبيناً أنه يندرج تحت تلك الودائع ودائع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة، بالإضافة إلى بنك الائتمان الكويتي وودائع الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار حمادة في رد على سؤال برلماني إلى أن ودائع القطاع الخاص للعملاء المقيمين بلغت 37.8 مليار دينار، مبيناً إلى أن القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للكويتيين في القطاع الخاص.

وبين حمادة أن الفائدة على الودائع تتفاوت من جهة لأخرى، وفقاً للعديد من الاعتبارات منها حجم الوديعة وفترة الاستحقاق ومعدلات الفائدة لدى البنوك المودعة لديها تلك الأموال والتي هي مودعة وفقاً لأسس تجارية، وعليه فإن مقدار تلك الفوائد يتوافر لدى الجهات المعنية ولا يتوافر لدى بنك الكويت المركزي.

وأوضح أن إجمالي عدد العاملين في 23 بنكاً محلياً يصل إلى 12868 موظفاً، يصل عدد الكويتيين منهم 9436 كويتيا بنسبة 73 في المئة، والعاملون غير الكويتيين بلغت نسبتهم 3432 موظفاً نسبتهم 27 في المئة من الإجمالي.

وأشار حمادة إلى أن بنك الكويت الصناعي يعمل لديه 39 موظفاً نسبتهم 22 بالمئة من الإجمالي البالغ عددهم 178 موظفاً، لافتاً إلى أن نسبة التكويت بلغت 78 بالمئة داخل البنك وهو أعلى من النسبة التي أقرها مجلس الوزراء في قراره رقم 1868 والبالغة 70 بالمئة من الإجمالي، ما يؤكد التزام البنك بتوطين الوظائف لديه.

وبين المركزي أن إعطاء بيانات تفصيلية حول المعلومات التي تخص هؤلاء الموظفين تعتبر من الأمور المتعلقة بالذمة المالية التي لا يجوز إفشاؤها لكونها تندرج ضمن احترام الحق في الحرية الشخصية لهم وهو ما يمثل إحدى الركائز الدستورية الأساسية في قرارات المحكمة الدستورية.

وأشار حمادة إلى أن بنك الكويت المركزي يولي اهتماماً بتطوير وتنمية مهارات الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي ويؤكد على أهمية شغل المناصب القيادية من العمالة الوطنية، موضحاً أن البنك المركزي قد أصدر تعميماً في 29 أغسطس 2013 لقيام مجالس الإدارة في البنوك باتخاذ ما يلي:

? تضمين خطة التوظيف لدى البنوك لاستقطاب الكفاءات الوطنية والمحافظة عليهم.

? الاهتمام باعداد وتجهيز القيادات الكويتية لدى البنوك، أخذا بالاعتبار أهمية هذا الأمر في ترسيخ دعامات النمو والتطوير.

? اعطاء الأولوية في تسكين الوظائف القيادية والفنية والإدارية للمستويين الأول والثاني بالنسبة لأعمال البنوك للموظفين المستوفين للمتطلبات من الكويتيين العاملين داخل البنك في المقام الأول.

? تدريب وتجهيز الكويتيين للوظائف القيادية العليا.

وقال حمادة: إن البنوك المحلية حققت نسب توطين تزيد على النسب التي يحددها القانون والقرارات الصادرة في هذا الخصوص.

ومن جهة أخرى، بين حمادة أن حجم ودائع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنوك المحلية تجاوز حاجز المليار دينار بالغاً 1.071 مليار دينار ومجموع الفائدة عليها يصل إلى 20.177 مليون دينار.

ولفتت المؤسسة إلى أن نسبة العاملين غير الكويتيين في مدينة الكويت الطبية يبلغ موظفاً واحداً ونسبتهم 50 %، فيما يصل عدد غير الكويتيين في شركة بترولينك القابضة 4 موظفين تصل نسبتهم 57 في المئة من الإجمالي، فيما وصلت نسبة غير الكويتيين في شركة تعبئة مياه الروضتين 205 موظفين نسبتهم 81 في المئة من الإجمالي، كما بلغ عدد غير الكويتيين في شركة وفرة للاستثمار الدولي 25 موظفاً نسبتهم 37.6 في المئة وبلغ عدد غير الكويتيين في شركة وفرة العقارية 98 موظفاً نسبتهم 53 في المئة من الإجمالي.

وقد بلغ إجمالي عدد الموظفين غير الكويتيين 337 موظفاً غير كويتي في الشركات التي تسهم فيها المؤسسة بنسبة 25 في المئة.

