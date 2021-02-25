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268.8 مليون دينار مستحقات ضريبية على الشركات

باسم رشاد
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الخميس 25 فبراير 2021

كشفت وزارة المالية عن أن المستحقات الضريبية على الشركات بلغت 268.8 مليون دينار ، شاملة مرسوم ضريبة الدخل ودعم العمالة الوطنية والزكاة والمساهمة العامة ، مشيرة إلى أن النسبة العليا من المستحقات الضريبية من نصيب دعم العمالة بواقع 112 مليوناً فيما بلغ مرسوم ضريبة الدخل بواقع 123.2 مليوناً والزكاة والمساهمة العامة بواقع 33.1 مليون دينار.
ولفتت الوزارة في وثيقة حصلت عليها «النهار» أن تلك الاستحقاقات الضريبية ليست استحقاقات على الشركات المنتفعة بخدمات وزارة المالية وإنما هي مستحقات ضريبية على بعض الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية المطبقة في الكويت. وأوضحت أن تلك المستحقات غير نهائية مازال البعض منها في مرحلة الاعتراض والبعض الآخر في مرحلة الطعن ومنها ما هو منظور أمام المحاكم.


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