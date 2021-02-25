صناديق «وفرة للاستثمار» حققت نتائج إيجابية في يناير

مال وأعمال

أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن الأداء الإيجابي لصناديقها الاستثمارية بمختلف أنواعها خلال شهر يناير من العام الحالي محتلة مرتبة متقدمة على صعيد أداء الصناديق الاستثمارية في الكويت. وبهذه المناسبة، قال مانع الصانع نائب الرئيس الأول لقطاع الاستثمارات المحلية والعربية في وفرة: إن الأداء المتميز للصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة يعكس الكفاءة التي يتمتع بها فريق العمل مدعما بالتحليلات الاستثمارية والشفافية التي يقوم بها وهو مما ساهم في تحقيق هذه النتائج المتميزة لصناديق الشركة، مبينا ان هذا الفريق نجح في تطوير خططه الاستراتيجية لتحقيق اقصى فائدة ممكنة لمستثمري صناديق وفرة المتنوعة ومن أهمها فلسفة تنويع الاستثمار قطاعياً وجغرافياً بما يعزز من فرص تحقيق العوائد الملائمة ويحد من المخاطر. وأوضح الصانع بأن صندوق وفرة حقق مكاسب تصل إلى 4.05 % لشهر يناير و165.79 % منذ انطلاقته بالعام 2002، مبينا ان توزيعات أرباح صندوق وفرة منذ التأسيس بلغت نحو 10 % نقداً و100 % منحة، وهو صندوق استثماري تقليدي يهدف إلى استثمار رأس المال في أسهم جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأبرز الأسهم التي يحتويها الصندوق هي أسهم الوطني، بيتك‎، أجليتي، وزين. وأضاف أن صندوق الفجر حقق مكاسب تصل إلى 4.84 % خلال الفترة نفسها وبلغت التوزيعات منذ التأسيس 10 % نقدي و 20 % منحة، علماً أنه تم تأسيسه في عام 2005 وهو من أكبر الصناديق الكويتية المستثمرة في أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويستحوذ القطاع الصناعي والمصرفي على 50 % من إجمالي استثمارات الصندوق وقد حقق أداءً متميزاً خلال الأعوام السابقة والتي تكللت بحصول الصندوق على العديد من الجوائز كأفضل أداء لثلاثة سنوات على التوالي.