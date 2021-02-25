756 مليون دينار خسائر البورصة في فبراير مع جني الأرباح

مال وأعمال

اختتمت بورصة الكويت تداولات شهر فبراير على تراجع بلغت قيمته 756 مليون دينار تأثر السوق سلبا بالإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية بدءاً من امس وحتى 30 مارس المقبل، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة، والسماح بعودة المواطنين، وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية، وحالة القلق الخاصة بفرض الحظر الجزئي وذلك في ظل تصاعد ارقام الاصابات اليومية والتي كسرت حاجز الالف مصاب بالفيروس.

وقال محللون إن تراجع البورصة كان في اغلبه ناتح من عمليات جني أرباح وتصحيح شمل الأسهم القيادية في السوق الأول الذي يستحوذ على نحو 80 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، وتفاعل مع إجراءات الإغلاقات المتوقعة والتي تعتبر مؤقتة تمهيدا لفتح شامل بالتزامن مع زيادة أعداد الذين تطعموا باللقاح فهي انخفاضة يعقبها دخول سيولة كبيرة ووصول المؤشرات إلى ارتفاعات قياسية.

واشاروا الى أن اداء السوق مازال مرشحا لمزيد من الإيجابية مع تنامي شهية المستثمرين للمخاطرة و مبيعات الاجانب مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتراجع الدولار المرتقب مع بداية تنفيذ التحفيز بقيمة 1.9 مليار دولار، متوقعين أن تحظى مؤشرات وأسهم الافراد بالاداء الافضل مع تباين استراتيجية الافراد المضاربية وأداء المؤسسات التجميعى فى ظل تراجع نسب تعاملاتهم بمتوسط دون ال 20% من التعاملات اليومية.

وقد شهدت جلسات الاسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات فقط لعطلة الاعياد الوطنية على تراجع جماعي حيث تراجع مؤشر السوق العام 46.5 نقطة بنسبة 0.8 % ليستقر عند مستوى 5649.1 نقطة امس مقابل 5695.6 نقطة في جلسة الخميس الماضي، فيما اغلق مؤشر السوق الأول على تراجع بنحو 55.7 نقطة بنسبة 0.8 % ليستقر عند مستوى 6157.4 نقطة مقابل 6213 في جلسة الخميس الماضي وذلك نتيجة عمليات جني الارباح القوية على الاسهم القيادية وخصوصا الاسهم التي شهدت تراجعا في ارباحها خلال 2020. فيما أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها خلال جلسة امس على انخفاض مؤشر السوق العام 6. 7 نقاط ليبلغ مستوى 16. 5649 نقطة بنسبة هبوط بلغت 14. 0 في المئة وتم تداول كمية أسهم بلغت 5. 252 مليون سهم تمت عبر 12204 صفقات نقدية بقيمة 6. 77 مليون دينار (نحو 256 مليون دولار).

