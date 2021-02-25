«جي إف إتش» استحوذت على مركز توزيع حيوي في شيكاغو

مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية استحواذها على مركز توزيع مهم وحيوي في شيكاغو، إلينوي، والذي تم تأجيره منذ شهر نوفمبر 2015 إلى مستأجر بارز، ميشلان نورث أمريكا («ميشلان إن. إيه»)، صاحبة الاسم العالمي الأكثر مبيعا للإطارات، والمبتكر العالمي في صناعة الإطارات.

تعد هذه المعاملة التي قدرت قيمتها بنحو 135 مليون دولار مؤشراً واضحا على التوسع المستمر لمحفظة جي إف إتش العالمية من الأصول العقارية المدرة للدخل والتي تشمل مراكز التوزيع المتميزة، والأصول اللوجستية الراسخة ومنشآت «لاست مايل» للتوصيل في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

تعليقا على هذا الاستحواذ، قال رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش المالية السعودية: «من خلال هذه المعاملة فإننا نواصل جهودنا تجاه التنويع والتوسع في محفظتنا للأصول العقارية العالمية المتميزة. يشمل ذلك استحواذات جديدة لعقارات متميزة في مناطق جغرافية متنوعة بالنسبة لنا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.

وقال سليم باتيل، رئيس إدارة الأصول في جي إف إتش: «نشعر بسعادة بالغة بالإعلان عن معاملة عالمية استراتيجية أخرى في قطاع اللوجيستيات. إن المركز الواقع في شيكاغو يحتل موقعا فريدا في وسط البلاد كما يوفر إمكانية وصول سهلة ومباشرة إلى مجموعة متنوعة من شبكات النقل، ما يوفر للمستأجرين مدخلا سهلا إلى العملاء المتواجدين عبر الولايات الكبرى والمراكز التجارية بالولايات المتحدة الأميركية. هذا الاستثمار مدعوم من قبل عقد الإيجار طويل الأجل مع شركة ميشلان إن. إيه، وهي مستأجر عالمي عملاق في صناعة الإطارات، واستطاع أن يؤسس ويحافظ على المنشأة لتكون مركز توزيع على أعلى درجة من الحداثة والتطوير.

