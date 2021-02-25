«بيتك»: خدمة العملاء على مدار الساعة خلال العطلة

مال وأعمال

يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك» خلال عطلة اليوم الوطني ويوم التحرير، تقديم خدماته المصرفية على مدار الساعة من خلال مجموعة من الوسائل التقنية والرقمية المتنوعة.

وتتوفر معظم الخدمات المصرفية بعدة وسائل على مدار الساعة، سواء عبر موقعه الالكترونيkfh.com، اوعبر تطبيق الموبايلKFHOnline، أوعبر فروع KFH Go الالكترونية المنتشرة فى العديد من المناطق والمواقع المهمة، بالاضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، الى جانب العديد من قنوات الخدمة الالكترونية بالاعتماد على أحدث أدوات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية.

ويعتبر فرع KFH Go، قناة إلكترونية جديدة تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر يوفر امكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من خدمات مصرفية ذات كفاءة عالية، بما يزيد عن 80% من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي، الأمر الذي يجعل منه الخيار المفضل امام شرائح كثيرة من العملاء خاصة الشباب.

وتضم فروع KFH GO جهاز XTM الذي يتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة، الى جانب اجهزة للصرف الآلي والايداع النقدى، حيث تستقبل أجهزة الايداع النقدي300 ورقة نقدية فى العملية الواحدة.

ويستطيع العملاء من خلال فروع KFH Go البالغ عددها 10 أفرع والمنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي، اجراء باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: إنشاء المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وطباعة دفتر الشيكات الفوري، واستلام سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية بسهولة وسرعة وأمان.

كما تتميز الخدمات المصرفية الالكترونية في «بيتك» بكفاءتها العالية بالاضافة الى السهولة والامان، حيث بدا ذلك جليا بعدد العمليات المصرفية الالكترونية التي نفذها عملاء «بيتك»، عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، والذي بلغ نحو 140 مليون عملية مصرفية خلال العام الماضي 2020.

وشملت العمليات المصرفية الالكترونية: فتح حساب مصرفي «أونلاين» للمواطنين والمقيمين للانضمام لعملاء «بيتك» دون زيارة الفرع، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وانشاء ودائع، واضافة مستفيدين، واستعلام عن رصيد، وطلب دفتر شيكات، وفتح حساب الذهب، واجراء عمليات بيع وشراء وتداول الذهب، وطلب التمويل، وفتح حساب، وطلب بطاقة الخير، وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الالي، وتفعيل البطاقات المصرفية الجديدة، والتبليغ عن بطاقة مفقودة سواء كانت ائتمانية او سحب الي، ومعرفة الالتزامات التمويلية وعدد الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، وخدمة الحصول على ملخص أرصدة الحسابات والودائع وإدارة حسابات الأبناء من خلال خدمة «بيتي أون لاين» وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية الالكترونية.

كما أطلق بيتك مؤخراً خدمة التحويل الفوري الى بيتك تركيا باستخدام شبكة RippleNet والتي تأتي ضمن اطار حرص البنك على تلبية تطلعات العملاء الراغبين بتنفيذ تحويلات فورية الى تركيا لأغراض شخصية واستثمارية على مدار الساعة، مبينا انه بالانضمام الى شبكة RippleNet العالمية، يمكن للمؤسسات المالية تنفيذ عمليات تحويل فورية وموثوقة وفعالة من حيث الكلفة.

ويواصل مركز الاتصال تقديم الخدمات على مدار الساعة لتلقي اتصالات العملاء، والاستماع لمطالبهم والتجاوب معها، من خلال طاقم عمل مؤهل وتقنية متطورة، كما تعمل الخدمة الهاتفية الآلية 1803333، بذات الكفاءة والسرعة للتجاوب مع عمليات التحويل بين الحسابات والاستفسار عن العمليات المالية ودفع الفواتير وغيرها.

