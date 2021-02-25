أغنية «Ooredoo».. «كل شبر وملّي» تخطت حاجز المليوني مشاهدة

مال وأعمال

حققت الأغنية الوطنية التي أطلقتها شركة Ooredoo للاتصالات، شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، أكثر من مليوني مشاهدة خلال أول خمسة أيام منذ نشرها على موقع YouTube، لتكون بذلك الأغنية التي تصدرت ترتيب أعلى الأغاني مشاهدة في الكويت منذ إطلاقها.

تربعت «كل شبر وملّي» على رأس القائمة ولاقت إعجاباً واسعاً وقبولاً كبيراً لدى المستمعين نظراً للأصوات الغنائية المميزة والإيقاعات التي جمعت بين الايقاع الكلاسيكي والايقاع السريع، بالإضافة إلى مشاهد الأغنية التي نقلت صورة المجتمع الكويتي بأمثل طريقة، فجمعت بين كويت الأمس وكويت اليوم، فنرى في أول الأغنية صورة تجمع الجمال التي تسير في صحراء الكويت مع صورة مدينة الكويت الحديثة والمباني الشاهقة والأبراج المذهلة، ما يعكس حقيقة الواقع الذي نعيشه اليوم. ونرى الشباب الكويتي التقليدي والشباب المواكب للحياة العصرية، كما نرى الأطفال يرقصون ببراءة بفساتينهم التقليدية وبفساتينهم البيضاء المعاصرة.

ويذكر بأن مارينا اف ام، المحطة الإذاعية الأولى في الكويت، قد استضافت مدير الإعلان والتسويق، ناصر العبدالله، ومدير العلاقات العامة والاتصال الداخلي لدى Ooredoo الكويت، ناظم الغبرا، في برنامجها «الديوانية» حيث تحدثوا أكثر عن هذه الأغنية الوطنية المذهلة وما حققته من نجاح. كما تم استضافة المغني الموهوب الذي تغنى بالأغنية، عبدالعزيز لويس، ومدير الإعلان والتسويق لدى Ooredoo الكويت، ناصر العبدالله، ومدير العلاقات العامة والاتصال الداخلي لدى Ooredoo الكويت، ناظم الغبرا،في مقابلة حصرية على محطة نبض الكويت FM 88.8، في برنامج «ديوانيات الياقوت والأنصاري». وخلال المقابلة، سلط عبدالعزيز لويس الضوء على عناصر الأغنية التي جعلتها تتصدر قائمة أعلى المشاهدات على YouTube، كما وضح ناصر العبدالله أهمية «كل شبر وملّي» والتي جاءت إيماناً بدور الشركة ومسؤوليتها الاجتماعية في غرس الروح الوطنية لدى أفراد الشعب وتنمية حب الوطن.

وفي تعليق له على الأغنية، قال مدير إدارة التسويق لدى Ooredoo الكويت، يوسف الشلال: «جاءت الأغنية حرصاً منا على مشاركة الشعب الكويتي فرحته بمناسبة الأعياد الوطنية، وتبني المواهب الشبابية ودعم الفكر المبدع. فشعب الكويت شعب محب لوطنه ومحب للحياة والفرح والبهجة، وعاشق لها رغم كل الاختلافات، أدعو الله أن يحفظ دولة الكويت وشعبها وحكومتها».

