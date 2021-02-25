البخيت: تركيب 20 ألف عَلَم.. وتبديل 600 سارية

وطن النهار

كشف مراقب عام مراقبة الزينة ورفع الأعلام في البلدية أحمد البخيت عن توزيع وتركيب 20 ألف علم بمناسبة الأعياد الوطنية وتبديل 600 سارية في المحافظات الست.

وأوضح البخيت في حوار خاص لـ«لنهار» ان المراقبة مختصة في توفير كميات الأعلام عن طريق عقد مناقصة مع إحدى الشركات التي بموجبها تقوم باستيراد الكميات التي تحتاجها الدولة من كميات أعلام لجميع دول العالم في كل القارات، واكد البخيت وجود فريق متخصص من 25 عاملا لديهم تدريب كامل ومهارة على رفع العلم وتثبيته بأسرع طريقة لكل أعلام دول العالم وليست الدول الخليجية والعربية فقط.

وأشار البخيت إلى أن عدد الأعلام الموجودة في مستودعات المراقبة بواقع 200 ألف علم لكل دول العالم.. وفي الحوار التالي تفاصيل أخرى:

? ما طبيعة عمل مراقبة رفع الأعلام والزينة في البلدية؟

? تعتبر جهة مختصة لتوفير الأعلام ورفعها في جميع أنحاء ومحافظات الكويت، خصوصا فيما يتعلق بالمناسبات الوطنية وأعياد التحرير، حيث تقوم المراقبة بطرح كميات كبيرة عن طريق مناقصة لإحدى الشركات المحلية التي بموجبها يتم استيراد هذه الأعلام وحفظها داخل المخازن المتوافرة في البلدية.

? من أين يتم استيراد كميات الأعلام وهل هناك دولة محددة؟

? حسب آلية عمل الشركة التي يتم ترسية المناقصة عليها، يتم وضع مواصفات فنية خاصة للأعلام من حيث ثبوت وجودة الألوان ولا تتأثر بعوامل الرياح والغبار والأمطار، خاصة أن تجارب السنوات جعلتنا نميز الجودة العالمية للخام المستخدم وعدم تغير ألوانه مهما كانت تقلبات الظروف.

ترسية

? هل الشركة المعنية التي يتم ترسية المناقصة عليها تقوم باستيراد كل الكميات المخصصة للدول؟

? بعد وضع الكميات والنوعية و استكمال الدراسات الفنية تقوم الشركة بمخاطبة عملائها في الكثير من الدول حسب القارات وجغرافيتها، من أجل جلب المواصفات المطلوبة بحيث ان تكون مادة الخام غير نافذة للغبار، يتحمل كل عوامل الطقس في فصول السنة وعدم تداخل الألوان، بالإضافة لنوعية وطريقة الخيط المستخدم في حياكة العلم لكل دولة.

? بعد جلب الأعلام كيف يتم تجهيزها للأعياد الوطنية؟

? لدينا فرق متخصصة ميدانية يتم توزيعها مع «ساريات» محددة في جميع الميادين والشوارع والجهات الرسمية، و يكونون في افضل حالاتهم وهم يزينون الديرة في المناسبات الوطنية ويتسابقون في بذل الجهود المخلصة ويشعرون بالفخر والزهو والمجد الشموخ وقد انتشروا في محافظات الكويت الست بطوفان من الاعلام المختلفة في قياساتها ونفذوا الخطة الموضوعة بجدارة وبسواعدهم الفتية القوية.

? كم عدد الأعلام التي تم توزيعها بمناسبة الأعياد الوطنية؟

? تم رفع ما يقارب من 18 إلى 20 ألف علم في ست محافظات بالإضافة لتركيب 600 سارية علم شملت كل الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والقطاعات الخاصة والميادين والساحات الشعبية والشوارع والطرقات السريعة.

طلب

? هل الجهات هي من تطلب وضع ورفع الأعلام أم يكون من اختصاص المراقبة؟

? دور واختصاص المراقبة التنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية والشعبية، بأن يتم وضع توقيت محدد قبل المناسبات الوطنية ورفعها بشكل تدريجي مع توفير الكميات المطلوبة لكل جهة او هيئة او مؤسسة.

? دائما ما نجد في الأعياد الوطنية لدول الخليج يتم وضع ورفع الأعلام في أسواق المباركية؟

? يوجد جدول زمني يحدد كل تواريخ وأعياد كل دولة خليجية ومتى تكون أعيادها الوطنية ومن هنا تقوم المراقبة قبل المناسبة بيوم أو يومين لرفع الإعلام في أسواق المباركية مساهمة ومشاركة أخواننا في دول الخليج فرحة أعيادهم الوطنية وذلك لخصوصية طبيعة العلاقة التي تجمعنا في دول الخليج بصفتها دول شقيقة تحتم علينا أن نفرح مع أهالينا في دول مجلس التعاون الخليجي.

قبلة

? لماذا ترفع في سوق المباركية فقط؟

? تعتبر أسواق المباركية واجهة حضارية للزوار وقبلة للسياح الذين يتوافدون عليها بشكل يومي لوجود جاليات خليجية كبيرة متعايشة معنا على هذه الأرض الطيبة ولرسم البهجة والأفراح بأن خليجنا واحد في كل المناسبات والأفراح.

? في حال عقدت مؤتمرات دولية وبحاجة لكميات أعلام كيف يتم التنسيق لوضع أعلام الدول المشاركة؟

? قبل المؤتمرات الرسمية التي تكون تحت رعاية صاحب السمو أو ولي عهده او رئيس مجلس الوزراء، تتم مخاطبتنا عن طريق الديوان الأميري او ديوان سمو ولي العهد او ديوان رئيس مجلس الوزراء، وتقوم المراقبة بتوفير الكميات اللازمة بعد رسم الخطة التي يريدونها وعدد الدول المستضافة والجدول المحدد للزيارة ويتم عمل اللازم، بالاضافة إلى أن المراقبة تقوم بتجهيز وتوفير الإعلام لكل المناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك تجد لنا بصمة في كل المناسبات الموجودة في أجندة الدولة طوال العام.

تغطية

? هل المراقبة لديها العمالة الكافية لتغطية كل الكميات التي يتم توزيعها؟

? يوجد فريق متخصص من 25 عاملا لديهم مهارة وتدريب تام على رفع العلم وتثبيته بأسرع طريقة لكل أعلام دول العالم وليس الدول الخليجية والعربية فقط، خاصة أن تنصيب العلم لابد أن يكون بطريقة فنية وعدم وضعه بصورة غير لائقة قد تحرج الدولة في مناسبة رسمية.

? كم مستودعاً لديكم في المراقبة لحفظ الأعلام؟

? 6 مستودعات تم تقسيمها لدول عربية وخليجية وأوروبية وافريقية واميركا اللاتينية، ويتم وضعها حسب تنسيق محدد حتى يتم الاستدلال والحصول عليها اذا تم طلب كميات الأعلام من قبل الجهات العليا.

? كم علماً يوجد في مستودعات الزينة والأعلام؟

? ما يقارب 200 ألف علم لجميع دول قارات العالم، مع العلم أنه يتم تجديدها بين فترة وأخرى للضرورة حيث إن المدة الزمنية لتغيير الأعلام من 3 إلى 6 أشهر، خاصة أن بعض الأعلام بعد رفعها في الشوارع والميادين قد تتأثر من الشمس والغبار وحفاظا على نضارتها يتم تبديلها مع العلم أن تقلبات الهواء تؤثر أكثر من الحرارة والشمس والمطر، خاصة أن بعض أطراف الإعلام تتمزق او تنسل أطرافها، لكن الخبرة التي لدينا تجعلنا نعرف العمر الافتراضي لتبديلها وبالتالي يتم تبديله احترازيا وحفاظا على مكانة الأعلام التي تعني الكثير لكل شعب ودولة.

? هل هناك زيارات ميدانية لطلاب المدارس والجامعات للإدارة..؟

? بين فترة واخرى تتم زيارات بعض طلاب وطالبات مدارس وزارة التربية، للاطلاع على كيفية العمل في الورش والمستودعات من أجل اكتساب خبرة اثناء جولاتهم الميدانية وطريقة التجهيز التي يتم بها شحنها لكل جهة او مؤسسة أو هيئة حكومية بمناسبة الاعياد الوطنية.

الساريات

? أين يتم صنع ساريات الأعلام؟

? يتم صناعتها في الورش الخاصة في المراقبة ويتم طلاؤها وتوزيعها حسب الموقع الجغرافي الذي يتم وضعها فيه، مع متابعتها بشكل دوري وتبديلها إذا استدعت الحاجة، مع العلم أن كثيراً من ساريات الاعلام تتعرض بشكل يومي لحوادث في شوارع الكويت ويتم تبديلها بساريات اخرى.

? كيف تجدون توجيهات القيادة العليا في البلدية؟

? يتم إبلاغها بكل إحصائية واردة وصادرة في المراقبة ولن ننسى توجيهات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي ودعمه اللامحدود للإدارة ومتابعته المستمرة لعمل الإدارة وابلاغه بكل التطورات اللازمة ومن ثم يتم رفع الاحتياجات المقدرة الى المسؤولين في البلدية والذين يطرحونها في مناقصة وتنشر في الجريدة الرسمية من خلال لجنة المناقصات المركزية.

? يعتبر مطار الكويت الدولي واجهة الدولة كيف يتم العمل إذا كانت هناك زيارة رسمية لرؤساء دول او وفود عالمية وغيرها؟

? يوجد تنسيق مع القيادات العليا في مطار الكويت الدولي خاصة الإدارة العامة للطيران المدني والجهات العليا الراغبة بالاستضافة حيث يتم تجهيز الكميات المطلوبة لوضع الإعلام في صالات المطار او قاعة التشريفات قبل زيارة رئيس أي دولة او شخصية على مستوى رفيع حيث يتم العمل مثلما ذكرت وفق خطة مدروسة قبل الزيارة الرسمية.

? كيف يتم التعامل مع السفارات الاجنبية والعربية في حال طلبت كميات من الاعلام للكويت؟

? كثيراً من سفارات الدول يقومون بالتواصل ويتم توفير ما يريدون من كميات الأعلام، بالاضافة لصور الأمير وولي العهد، والحال ينطبق على جهة رسمية لديها فعالية باسم الدولة خاصة اذا كانت رياضية مثل هيئة الرياضة او الاتحاد الكويتي لكرة القدم او ثقافية مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خاصة إذا هناك معرض دولي او احتفالية عربية برعايته.

