صباح وسعود.. أخوة الدم والصمود

وطن النهار

يمضي الرجال، وتغيب الأجساد، لكن آثارهم تظل باقية يرويها جيل إثر جيل، ويتناقلها اللاحق عن السابق، لأن مآثر الأفذاذ لا تمحوها السنون، ولا يغطيها رماد الزمن مهما كانت العواصف العاتية والأحداث الجسام.

وليس من شك في ان من أبرز رجالات الكويت الذين كان لهم دور واضح في تحريرها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الشيخان سعود الناصر الصباح، وصباح الناصر الصباح - طيب الله ثراهما- وأدخلهما فسيح الجنان.

اما الشيخ سعود -يرحمه الله- فكان رسول الحرية الكويتية إلى القيادة ممثلة آنذاك في الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وولي عهده الشيخ سعد العبدالله، إذ انه اول من أخبرهما بأن حرب التحرير ستنطلق في غضون ساعتين اثنتين وذلك صبيحة يوم 16 يناير 1991، بعد ان أبلغه بذلك وزير الخارجية الاميركي آنذاك جيمس بيكر.

كان الشيخ سعود وقتها سفيراً لدى الولايات المتحدة، وصوت الكويت في المحافل الدولية، فأطلع العالم على قضيتها العادلة، وجنّد أحرار الدنيا لنصرتها والوقوف معها في وجه نظام صدام الظالم المستبد عدو الحياة.

وفي السطور التالية نسجل بعضاً من المواقف المشرفة للشيخين سعود وناصر صباح الناصر الصباح.

اما الشيخ صباح الناصر الصباح فكان -يرحمه الله- طودا شامخاً وبطلاً من ابطال الداخل الذين قاوموا المحتل، وآزروا المقاومة وأشرفوا على ايصال المساعدات المالية والعينية لكل الكويتيين الصامدين، كما أشرف على تنظيم العصيان المدني، وعلى إدارة الجمعيات التعاونية ومحطات البنزين وغيرها من الخدمات اللازمة لكل المواطنين.

إن سعود الناصر وصباح الناصر وجهان كويتيان من وجوه الكويت المشرقة يؤكدان بما لا يدع مجالاً لأي شك بأن الأسرة والشعب وجهان لعملة واحدة، وان العطاء للكويت واجب يعرفه الرجال، ويدرك قدره الأبطال الذين لا يزيدهم مرور الأيام إلا خلوداً لأنهم بالفعل سطور مضيئة في سجل التاريخ.

الشيخ سعود الناصر الصباح صاحب مسيرة حافلة بالانجازات والعطاءات التي قدمها للكويت حيث لعب دوراً محورياً حين كان سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة في حشد الرأي العام الاميركي للقضية الكويتية اثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990 في وقت تصاعدت فيه آنذاك اصوات نشاز مطالبة بعدم التدخل العسكري.

ولعب الراحل الشيخ سعود ناصر السعود الصباح حين كان سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية دورا محوريا في حشد الرأي العام الاميركي للقضية الكويتية في وقت تصاعدت فيه آنذاك اصوات نشاز مطالبة بعدم التدخل العسكري وأخرى قابعة في المنطقة الرمادية لم تحسم امرها بالنفي ام الايجاب.

فبعد ان قدم وزير الخارجية العراقي حينها طارق عزيز مذكرة إلى الجامعة العربية متهما الكويت «بسرقة نفط العراق» والتهديدات العراقية التي صاحبتها طلب الراحل الذي كان يشغل منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية بعقد لقاءات شبه يومية تجمعه بالاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الاميركية للاطلاع على مستجدات الازمة التي افتعلها العراق تجاه الكويت وللوقوف على مواقع القوات العراقية المتمركزة على الحدود الكويتية - العراقية وحجمها وآلياتها. وقد كان الجانب الأميركي يزود الراحل بصور التقطت بواسطة الاقمار الصناعية تبين أن غرض هذه القوات ابعد من ان يكون التهديد بل اكبر من ذلك وهو ما حاول المسؤولون الأميركيون التحذير منه.

وبعد غزو النظام العراقي البائد للكويت قام الشيخ سعود الناصر السعود الصباح بترجمة المكالمة التي عبر فيها الرئيس الاميركي جورج بوش للامير الراحل الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه- عن رفضه للعدوان العراقي السافر على الكويت وسيادتها وأمنها.

وكان الشيخ سعود -رحمه الله- يجتمع يوميا مع سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن آنذاك الامير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود لتبادل المعلومات حول تطورات الأزمة علاوة عن قيامه بجولات لمراكز الدراسات الاستراتيجية «والتي تغذي الادارة الأميركية والرأي العام» والجامعات عارضا بذلك قضية الكويت العادلة وطامحا إلى كسب التأييد.

وذهب الفقيد إلى ابعد من ذلك باقناع اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين من شهر نوفمبر من عام 1990 إلى شهر ديسمبر لدعم قرار التدخل العسكري الأميركي لانهاء الاحتلال العراقي للكويت. كما عمل كسب التأييد والدعم لقضية الكويت العادلة عبر وسائل الاعلام الاميركية وحث الطلبة العرب الدارسين في الولايات المتحدة على المساهمة بالترجمة لدى الجيش الاميركي في الوقت الذي كان يجري فيه اتصالات مع المقاومة الكويتية عبر اجهزة ارسال تم ابتياعها من الولايات المتحدة وايصالها إلى المقاومة عبر الحدود السعودية.

وفي خضم التجهيزات لحرب تحرير الكويت والمسماة بعاصفة الصحراء اجتمع السفير الراحل برئيس هيئة الاركان المشتركة للاطلاع على حجم القوات المتجهة إلى الكويت وعدد السفن المستخدمة لنقل القوات وعدد الطائرات وغيرها.

وحينما حانت ساعة الصفر اجتمع الراحل بوزير الخارجية الاميركي آنذاك جيمس بيكر في 16 من يناير والذي ابلغه بدوره بأن حرب تحرير الكويت ستبدأ بعد ساعتين فما كان من الراحل الا ان بعث برسالة مشفرة إلى القيادة الكويتية في المملكة العربية السعودية وتحديدا لولي العهد آنذاك الراحل الشيخ سعد العبدالله -رحمه الله- والذي نقلها إلى الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد -طيب الله ثراه- وبذلك كان الشيخ سعود الناصر الصباح رسول الحرية الكويتية ضد وحشية النظام العراقي البائد.

أبطال المقاومة

أما الشيخ صباح الناصر السعود الصباح فكان من ابطال المقاومة اثناء الغزو العراقي الغاشم، كما كان للشيخ له تاريخ وطني مشرف ابان الغزو العراقي الغاشم، فقد كان له دور مشهود في مقاومة الغزو العراقي الغاشم، فكانت هناك صور كثيرة تجمعه بعدد كبير من رجال المقاومة الذين وضعوا ارواحهم على اكفهم فداء للكويت وحباً لها.

ويعد الشيخ صباح الناصر ابنا بارا من ابناء الكويت المخلصين ورجلا من رجالاتها الأوفياء وابنا من ابنائها الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل نهضتها ورفعتها

كل من عمل مع الراحل يعلم مدى اخلاصه وحبه لبلده وعمله وأنه لم يكن يدخر وقتا ولا جهدا في سبيل تقديم خدمة تليق بالكويت وأبنائها وابراز وجه الكويت الحضاري وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري واستغلال طاقات الشباب الكويتي فيما يفيد بلده ومجتمعه.

انضم -رحمه الله بتكليف من الامير الوالد- رحمه الله الشيخ سعد العبدالله إلى اللجنة الرئيسة للمقاومة الشعبية حيث اشرفت هذه اللجنة على ايصال المساعدات المالية والعينية لكل الكويتيين الصامدين في وطنهم، كما اشرفت على تنظيم العصيان المدني وادارة الجمعيات التعاونية ومحطات البنزين والكهرباء ودور الرعاية وجميع المستشفيات واعادة تشغيل خطوط الهاتف.

وعمل الراحل مع كل من الشيخ علي سالم العلي والشيخ عذبي الفهد الاحمد الاعضاء في المقاومة آنذاك.

وقامت المقاومة الكويتية واهل الكويت جميعهم على ايصال المعونات إلى الاسرى العسكريين في المعتقلات العراقية ومساعدة عائلاتهم فأعطت هذه الاعمال المجيدة الطمأنينة والثقة بالانسان الكويتي وعبرت عن مدى صلابته وعفته وكانت عاملا اساسيا ومهما في نيل ثقة قوات التحالف التي قامت بالتنسيق مع المقاومة الكويتية وتلقت المعلومات واعطتها التعليمات حتى تحررت الكويت.

لن ينسى الكويتيون حينما لم يتمالك الراحل الشيخ صباح الناصر نفسه في احد اللقاءات التلفزيونية وبكى متأثرا عند حديثه عن ذكريات الاحتلال الصدامي الآثم وما جرى في تلك الفترة وما اعقبها من تكريم لشخصيات اجنبية وعربية وعالمية بأوسمة تحرير الكويت وتم التغاضي عن الشخصيات الكويتية التي قدمت الغالي والنفيس لهذا الوطن ولم يتم تكريمها، وقال حينها «ان الجميع عمل من اجل خير هذه الديرة وحبا لها وعندما يتم طلب تكريم تلك المجموعة من الناس ليس فقط لاجلهم انما لاجل اولادهم واحفادهم».

أمضى الراحل نحو 33 عاما في العمل الحكومي وكان من اكثر الناس حرصا على الثقافة والعلم والتحديث وفق العادات والتقاليد الكويتية العريقة وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، انطلاقا من هذا الشعار كان يمارس دوره في مسيرة الكويت نحو التطوير المستمر.

وخلال فترة عمله كوكيل لوزارة الدفاع كان دوما يردد انه سيخدم الكويت من اي موقع وفي اي مكان وزمان وأنه تحت امر الكويت متى ما طلبت منه اي عمل، لذلك حتى بعد ان تقدم بطلب للتقاعد من العمل في العام 2008، بعد 33 عاما من العطاء طلبا للراحة وترك المجال لغيره ليكملوا مسيرة العمل والعطاء لم تكن قضايا الكويت بعيدة عن ذهنه وظل مهموما بوطنه وقضاياه.

