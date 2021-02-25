دبلوماسيون: الكويت مرموقة إقليمياً ودولياً

وطن النهار

رغم الظروف الاستثنائية التي تعيشها الكويت نتيجة ما افرزه فيروس «كوفيد- 19» الا ان الفرحة بالاعياد الوطنية القت بظلالها على اجواء البلاد عامة لتغمر البهجة الشعب مواطنين ومقيمين على السواء. وفي هذه المناسبة العزيزة على القلوب شارك اعضاء السلك الدبلوماسي اشقاء واصدقاء الكويت فرحتها واحتفالاتها، مؤكدين رسوخ القدم الكويتي اقليميا ودوليا من خلال ما تلعبه من دور انساني بارز. واكد الدبلوماسيون حظوة الكويت لدى دول العالم بعلاقات متميزة تؤكد مكانتها المرموقة وسمعتها الرفيعة لاسهاماتها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وهنأ الدبلوماسيون الكويت قيادة وشعبا وحكومة بعيدي الاستقلال والتحرير مستذكرين تضحيات وبطولات الشعب الكويتي ووقوف العالم الى جانبه ابان الغزو العراقي الغاشم عام 1991 من خلال تحالف حرب التحرير.

في البداية قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الامير سلطان بن سعد يصادف هذا العام مرور 60 عاما على استقلال الكويت الشقيقة والذي يذكرنا بجهود الاجيال المتعاقبة من الكويتيين حكاما ومواطنين في ترسيخ دعائم الكيان الكويتي الذي اصبح دولة لها مكانة مرموقة اقليميا ودوليا. واضاف في تصريح له بمناسبة الاحتفال بعيدي الوطني والتحرير: كما يصادف الذكرى الثلاثين ليوم التحرير المجيد الذي يذكرنا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها شعب الكويت الابي وشهداؤه الابرار خلال فترة الغزو المريرة، مشيرا الى ان ذلك اليوم مثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ الكويت المعاصر، خرجت فيها من مرحلة الاحتلال واستطاعت خلال فترة قصيرة ان تتعافى من اثاره وتتجاوزها لتواصل مسيرة النمو والازدهار وتستمر في دورها النشط كعنصر فعال في المجتمع الدولي يسعى للحفاظ على الامن والاستقرار اقليميا ودوليا. وتابع قائلا يسرني في هذه المناسبة ان اتقدم لمقام سمو الامير الشيخ نواف الاحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ولشعب وحكومة الكويت باسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبات الوطنية المجيدة مؤكدا على ان العلاقات الكويتية- السعودية متينة وتاريخية ومتميزة على مر الزمن وفي عهود حكام الدولتين الشقيقتين الذين تعاقبوا على سدة الحكم فيهما وصولا الى عهدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الامير الشيخ نواف الاحمد وهي علاقات تزداد وثوقا يوما بعد يوم حتى اصبحت مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول.

واختتم تصريحه قائلا ادعو الله ان يديم على الشعب الكويتي نعمة الامن والامان والاستقرار والرخاء والازدهار وان يحفظها من كل مكروه.

من جهتها: قالت السفيرة الاميركية لدى البلاد الينا رومانوسكي: بالنيابة عن السفارة الأميركية، أود أن أهنئ سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وشعب الكويت بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال وبمرور 30 عاماً على تحرير البلاد.

وأضافت «قبل 3 عقود وقفت الولايات المتحدة إلى جانب أصدقائنا الكويتيين لبناء تحالف دولي لطرد قوات صدام من الكويت وأصبحت علاقتنا أقوى منذ ذلك الحين. مؤكدة التاريخ المشترك للبلدين الصديقين». بدوره، تقدم عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبد الاحد امباكي بأحر التهاني للكويت ولشعبها بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والتحرير، مشيدا بعمق العلاقات الكويتية السنغالية. واستذكر امباكي وقوف بلاده مع الكويت اثناء الغزو العراقي، مؤكدا ان هذا الموقف كان نابعا من عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ومن حرص بلاده على ان تسترد الكويت حريتها واستقلالها. من جانبه، تقدم سفير الاتحاد السويسري في الكويت د. بنديكت غوبلر بأصدق التمنيات لقيادة وحكومة الكويت ولكل الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني الستين. وقال في تصريح له: لقد سارت الكويت قدما على طريق التقدم والازدهار المبني على اساس الصداقة والسلام والتعاون المتبادل، وطورت علاقات وثيقة وودية مع جميع الدول.

بدوره، قال ايجور هايدوشيك سفير جمهورية سلوفاكيا لدى البلاد إنه يطيب لي بالنيابة عن شعب وحكومة جمهوريه سلوفاكيا وبالنيابة عن سفارة بلادي بالكويت أن أتقدم بخالص التهاني لصاحب السمو الشيخ نواف الاحمد امير الكويت ولسمو الشيخ مشعل الاحمد ولي العهد ولشعب الكويت الصديق بمناسبة الاحتفال بعيدي التحرير والاستقلال متمنيا لهم دوام الازدهار والتقدم.

تطور ورقي

ومن جانبه، تقدم سفير الجزائر لدى البلاد عبد الملك بوهدو بأحر التهاني وأصدق الامنيات لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد ولسمو ولي عهده الشيخ مشعل الاحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وللشعب الكويتي الذي وصفه بالشقيق بمناسبة احتفالاته بعيدي التحرير والوطني متمنيا للكويت المزيد من التطور والرقي والامن والامان.

وقال بوهدو ان علاقة الجزائر بالكويت علاقة راسخة ومتجذرة وان احتفال الكويت باعيادها الوطنية هو احتفال للجزائر وشعبها. سفير اذربيجان لدى البلاد اليخان قهرمان قال: اود أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات وأسمى التبريكات إلى الكويت حكومة وشعبا وذلك بمناسبة العيد الوطني الستين وذكرى يوم التحرير الثلاثين، متداركاً لقد شهدت الكويت عبر السنوات تطورا كبيرا في مختلف المجالات، ولقد نجحت الحكومة في ترسيخ المبادئ الديموقراطية والمشاركة الشعبية وحرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى دفع عجلة التطور السياسي نحو تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية مع جميع دول العالم.

مكانة عالية

ومن جانبه، تقدم عميد السلك الاسيوي سفير طاجيكستان لدى البلاد د. زبيد الله زبيدوف باحر التهاني لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد ولسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ولعموم الشعب الكويتي الذي وصفه بالشقيق باحر التهاني بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني الـ 60 وذكرى التحرير الـ 30 متمنيا دوام الازدهار والامن للكويت ولاهلها، واوضح ان الكويت التي خرجت من محنتها منتصرة تحظى بمكانة عالية بين دول العالم، مشيرا الى ان هناك تطابقاً للمواقف بين البلدين في المحافل الدولية، خصوصا في منظمة التعاون الاسلامي والامم المتحدة. ومن جانبه تقدم السفير الصيني لدى الكويت لي مينغ قانغ بالتهاني والتبريكات لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الـ 60 بالعيد الوطني والذكرى الـ 30 للتحرير، مهنئا كذلك سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وكل قيادات البلاد والشعب الكويتي، متمنيا دوام التقدم والازدهار للكويت وشعبها الصديق.

الأفضل

وقال السفير الصيني إن العلاقات الصينية- الكويتية تمر الآن بأفضل مراحلها.

روابط تاريخية

ومن جانبه، قال سفير باكستان لدى البلاد سيد سجاد حيدر انه بالنيابة عن باكستان حكومةً وشعباً وبالأصالة عن نفسي، أود أن أنقل أحر التهاني إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ مشعل الأحمد، ولي العهد، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العيد الوطني للكويت، لافتا الى الروابط التاريخية المشتركة بين الكويت وباكستان.

كما تقدم السفير الهندي لدى البلاد سبيي جورج نيابة عن حكومة جمهورية الهند وشعبها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، والجالية الهندية في الكويت، بأحر التحيات إلى الكويت الصديقة قيادة وحكومة وشعبًا لمناسبة الذكرى الستين للاستقلال والذكرى الثلاثين لتحرير الكويت، مؤكدا ان هذا العام يمثل علامة فارقة مهمة في علاقتنا حيث سنحتفل بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الصديقين. فعلاقتنا الثنائية الوثيقة تمتد بالفعل إلى ما وراء الروابط التاريخية والثقافية القديمة لتشمل العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والحيوية بين الشعوب. واليوم، تطورت علاقتنا الثنائية إلى شراكة ديناميكية طويلة الأمد.

بدوره، تقدم سفير جمهورية مصر العربية طارق القوني بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء البعثة الدبلوماسية وأبناء الجالية المصرية لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمــد والكويت الشقيقة حكومة وشعباً، باسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الستين لاستقلال الكويت وعيد التحرير الثلاثين، مشيدا بالخطى الواثقة التي حققتها الكويت منذ استقلالها في بناء الدولة وتنميتها في جميع المجالات، مؤكداً ما اثبتته العقود السابقة من عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتلاحم شعبيهما في مواجهة مختلف التحديات المشتركة.

وفي كلمتها، قالت السفيرة الفرنسية لدى البلاد آن كلير ليجيندر بمناسبة العيد الوطني والذكرى الثلاثين للتحرير أود أن أتقدم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وإلى جميع أصدقائنا الكويتيين بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالرخاء والصحة والنجاح، مشيرة الى تمتع فرنسا والكويت بعلاقات صداقة وثقة عميقة وطويلة الأمد، لافتة الى احتفاظ الشعب الفرنسي بذكرى نابضة بالحياة عن مشاركة بلاده في التحالف الذي أدى إلى تحرير الكويت حيث ساهم 15 ألف جندي فرنسي في تحرير أصدقائنا الكويتيين ويستمر هذا الالتزام حتى يومنا هذا بتعاون دفاعي قوي.

ومن ناحيته قال رولاندو دومينغو لوسادا القائم بالأعمال بالانابة بسفارة بيرو نيابة عن سفارة جمهورية بيرو في دولة الكويت وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات لسمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وشعب الكويت بمناسبة العيد الوطني ويوم تحرير الكويت هذا الحدث الخاص، في ظل الظروف الحالية لوباء كوفيد- 19، يذكرنا بالنضالات التي كان على كل جيل أن يناضل ضدها من أجل النجاح وتحقيق الرخاء والسلام والحرية والصحة.

ومن جانبه، قال سفير اسبانيا لدى البلاد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال الوطني لدولة الكويت والذكرى الثلاثين لتحريرها، في هذا العام المتزامن للاسف مع الظروف المعقدة التي أوجدتها جائحة «كوفيد- 19»، أود أن أنقل شخصيا ونيابة عن سفارة مملكة اسبانيا رسالة تهنئة الى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي العهد سمو الشيخ مشعل الاحمد، والشعب الكويتي الصديق.

فخر

ومن جهتها، قالت السفيرة التركية لدى البلاد عائشة كويتاك: يسرني أن أتقدم بخالص التهاني الحارة والتبريكات للكويت حكومةً وشعباً، بمناسبة العيد الوطني الستين وعيد التحرير الثلاثين، متمنية دوام السعادة والازدهار والتقدم للشعب الكويتي الشقيق مبدية فخرها بمشاركة الجالية التركية في الكويت فرحة الاحتفال باليوم الوطني ويوم التحرير بكل حماسة.

ومن ناحيته تقدم سفير جمهورية كوريا د. هونغ يونغ-غي بالتهنئة للكويت وقال: نيابة عن حكومة وشعب جمهورية كوريا وسفارة جمهورية كوريا لدى الكويت، يشرفني أن أنقل أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وشعب الكويت الصديق بمناسبة العيد الوطني الـ60 وعيد التحرير الـ 30 للكويت، مؤكدا فخر جمهورية كوريا بمساهمتها ضمن التحالف الدولي لتحرير الكويت من الاحتلال عام 1991، كما تفخر أيضا بالتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الماضية.

