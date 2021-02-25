الخمسان: الوحدة الوطنية رباط قوي يجمع أطياف الشعب

وطن النهار

هنأ مدير ديوانية شعراء النبط نصار الخمسان، سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وذكرى يوم التحرير من الغزو العراقي الصدامي الغاشم على الكويت الغالية.

وقال الخمسان: يشرفني أولاً... بأن أتقدم باسمي وباسم أعضاء ديوانية شعراء النبط بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، و إلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والى الشعب الكويتي الكريم «بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى يوم التحرير الكبير، من الغزو العراقي الصدامي الغاشم على الكويت الغالية». وقال: تحل علينا هذه المناسبات الوطنية الطيبة الكريمة، لنؤكد من جديد محبة الشعب الكويتي لقيادته، وأن الوحدة الوطنية هي الرباط القوي الذي يجمع بين أطيافه، وكذلك التآزر والتآلف الذي جبل عليه شعبنا منذ قديم الأزل... وقال إن الظروف الاقليمية والواجب الوطني يحتمان علينا ان نكون يقظين، وأن نضع مصلحة الكويت فوق أي اعتبار، لانه بالوحدة الوطنية تقوى الاوطان وتزداد مناعتها ضد المؤامرات.

