عمار الحكيم هنأ الكويت قيادة وحكومة وشعباً

وطن النهار

قدم رئيس تحالف عراقيون، عمار الحكيم، للكويت قيادة وحكومة وشعبا أحر التهاني واسمى التبريكات في عيدها الوطني. وقال الحكيم في تصريح بمناسبة العيد الوطني للكويت وخص به «النهار»، «في عيدها الوطني نتقدم للكويت الجارة والشقيقة قيادة وحكومة وشعبا باحر التهاني واسمى التبريكات مبتهلين الى العلي القدير أن يديم العز والأمان والاستقرار على ربوعها وربوع باقي بلداننا العزيزة». وأضاف الحكيم «كما نستثمر المناسبة لنشدد على ضرورة التعاون المشترك والمستمر بين العراق والكويت ودول المنطقة والعالم انطلاقا من ثابت المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».

