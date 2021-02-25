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وطن النهار

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ساعات الحرية الأولى


رغم اننا مازلنا نعيش حتى يومنا هذا فرحة التحرير الا ان اللحظات الاولى من الاعلان عن دحر الغزاة وعودة الكويت حرة أبية كان لها وقع مختلف على كل من كان في السادس والعشرين من شهر فبراير 1991 متواجدا في البلاد حيث عم الفرح وجابت المسيرات الشوارع والمناطق ابتهاجا بالنصر الكبير.
مجموعة من الصور ترصد مشاهد الفرح والابتهاج بالتحرير بالاضافة الى عدد من اللقطات عن الاوضاع العامة السائدة في الأيام الاولى من نهاية الغزو العراقي الغاشم، الشكر موصول بجمعها لحساب «q8war_1990» على الانستغرام في خطوة رائعة لتوثيق حقبة مهمة في تاريخ الوطن.


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