الوزان لـ «النهار»: الكويتيون حوّلوا محنة الغزو إلى منحة

وطن النهار

«محنة الغزو» انقلبت إلى «منحة»، استطاعت أن تجمع أطياف الشعب الكويتي تحت بوتقة واحدة وراية واحدة وحكم واحد وعلم واحد، هكذا وصف أحد أبطال العصيان المدني عبد الوهاب الوزان فترة الغزو الذي حول أبناء الشعب الكويتي بين ليلة وضحاها إلى واحدة من أروع قصص المقاومة، والتي لم يوجد مثيل لها في دول العالم كافة.

وروى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان في حوار أجرته «النهار» شريط ذكرياته مع الغزو العراقي وأيام التحرير والتي كانت مزيجاً بين مرارة الغزو وعظمة المقاومة، قائلاً الغزو الصدامي كان مليئاً بالكذب ومليئاً بالخداع والسطو والسرقة على أموال الشعب الكويتي.

حديث الوزان، الذي يتزامن مع احتفالات الكويت بيومي التحرير والاستقلال في 25 و26 فبراير من كل عام، حيث مر على الاستقلال 60 عاماً والتحرير 30 عاماً، أشاد من خلاله بدور دواوين الكويت في مساعدة المقاومة، مشيراً إلى أن ديوانية بوخمسين التي كانت ملتقى اللجان الوطنية ورجال المقاومة والتي كانت أحد الدواوين التي يتم فيها كيفية توزيع الأغذية على المواطنين وكيفية نقل المعلومات إلى رجال المقاومة وكيفية تنظيم الأمور باعتبارهم ممثلين للقيادة السياسية.

وروى الوزان كيف أن دواوين النصف والغنام وعبد الله مفرج والنيباري، كانت ملتقى أهل الكويت من لجان وطنية ومقاومة وقت الغزو ودورهم البطولي لتنظيم الحياة وقت الغزو.

وفي سرد شريط الذكريات لأيام الغزو والتحرير، قال الوزان: مواقف وبطولات الشعب الكويتي خلال فترة محنة الغزو الصدامي التي امتدت لسبعة أشهر، سطر فيها أبناء الكويت شباباً ونساءً وشياباً ملحمة وطنية نظمت بالفطرة وقادت إلى تحقيق النصر على الغزاة.

وأضاف: بين ليلة وضحاها تحول الشعب المرفه إلى مقاوم بطبيعته وشكلت مجموعات عمل وطنية عرفت باسم لجان العصيان المدني وكان على رأسهم الشيخ علي السالم، الذي كان بمثابة وزيراً للمالية خلال الغزو وكان من بين تلك المجموعات أيضاً: جواد بوخمسين وجاسم العون ومحمد البدر وخالد بودي وفيصل المرزوق وإلى تفاصيل الحوار:

قال الوزان إن الغزو أظهر المعدن الحقيقي للشعب الكويتي الذي تكاتف جميعه من أجل وحدته الوطنية والدفاع عن وطنه، فقد تسامى الجميع عن كل الخلافات السابقة واتحدوا على حب الوطن والعمل على تحريره من براثن الغزو الذي عاث في الأرض فساداً ودماراً.

وقال: انتهى هذا الكابوس بتحرير الكويت وعودة الحرية إلى أراضيها، لترفرف من جديد بفضل من الله ومن ثم للمجتمع الدولي الذي وقف مع الحق وساعد الكويت على اجتياز المحنة.

ورداً على من يحاولون المساس بالوحدة الوطنية، قال الوزان على من يقوم بالمساس بالوحدة الوطنية عليه أن يعود إلى ذكريات الغزو وكيف كان لوحدة الصف الوطني القدرة على بناء الوطن والعبور به من هذه الأزمة، وعلى الجميع أن يعي أنه لا يمكن أن يزعزع أحداً وحدة الصف وعليهم أن يتذكروا أيام الغزو.

وقال إن الوحدة الوطنية من أهم عوامل الاستقرار السياسي، حيث إن وحدة الشعب بجميع طوائفه هي عامل مؤثر في استقرار البلد وبها تتم معالجة الأمور من خلال المؤسسات الدستورية لبناء كويت المستقبل وكويت الحرية.

أيام لا تنسى!

وروى الوزان أن أيام الغزو الصدامي لا تنسى في تاريخ الكويت، قائلاً منذ صبيحة اليوم المشؤوم في الثاني من أغسطس 1990، ولدت في داخل الكويت عاصر تلك الفترة العصيبة ثورة تمرد ووطنية ملتهبة بسبب الغيرة على الأرض والوطن، لافتاً أن هذا اليوم غير كثيراً من توجهي وحياتي بكاملها.

بدايات الغزو

وعن بدايات الغزو، يقول الوزان: فوجئت بمكالمة هاتفية من الأخوة والأصدقاء بحدوث هجوم من القوات الصدامية على الكويت، لكنني لم أصدق للوهلة الأولى، ولكن عند الاستماع إلى الإذاعة التي كانت تستنجد بدول العالم، عرفت أن القوات الغازية استولت على قصر دسمان وانتشرت في الأراضي الكويتية مع عدم وضوح الرؤية أو المعالم فسبب هذا الأمر قمة التوتر والقلق.

بشرى سارة

وعن الأمر الذي جعله يتفاءل ويدخل في قلبه الطمأنينة هو وكل كويتي، ما يتعلق بالبشرى عندما علم أن سمو أمير البلاد وولي عهده أصبحوا خارج البلاد وهو ما بدد حالة القلق التي كان يعيشها هو وكل كويتي تواجد على أرض الوطن.

وعن بدايات المقاومة لديه، أشار الوزان أنه كان يفكر بضرورة القيام بشىء ما لمقاومة هذا الغزو الصدامي، فبدأت أنا وابن أخي خالد الوزان رحمه الله رحمة واسعة باتخاذ خطوات سريعة لتأمين المواد الغذائية لأفراد الشعب الكويتي مجاناً لعدم وجود سيولة لدى العديد منهم، وأضاف: بهذه الحالة قرروا أولاد جاسم الوزان فتح مخزن الشويخ يوم السبت الموافق 4 أغسطس 1990، حيث تدفق الآلاف من المواطنين والمقيمين إلى مخزن الشركة للحصول على احتياجاتهم من المواد الغذائية.

توفير المواد الغذائية

وأضاف الوزان أنه مع استمرار أيام الاحتلال، قمنا بتوفير وإيصال المواد الغذائية للمواطنين وتزويدهم بالاحتياجات الضرورية لهم، وفي تلك الفترة علمنا أن عدداً من المؤسسات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية والمسنين والمستشفيات ومراكز الكهرباء والنفط والإطفاء تعاني من نقص في المواد الغذائية، فبادرنا إلى حمل العبء عنها من خلال تزويدها بكل ما تحتاجه مع الحرص على تنبيه المواطنين ألا يستخدموا هذه المواد الغذائية إلا في نهاية المطاف.

24 ساعة عمل للمصانع

ومع طول أيام الغزو، تم توفير المؤن والأغذية لأبناء الشعب الكويتي، فتم فتح المصانع التابعة لشركة أولاد جاسم الوزان 24 ساعة لتوفير الاحتياجات، ولم تتوقف المصانع يوماً عن العمل عندما انتهت المواد الخام.

وضرب الوزان أمثلة على ذلك، بالقول إن مصنع اللحوم عمل طوال أيام الغزو حتى انتهى اللحم وتم إغلاق المصنع، أما مصنع المعلبات الذي خصص لإنتاج المواد الغذائية المعلبة من الفول والحمص والبازلاء وغيرها من المواد، فقد أغلق قبل التحرير بثلاثة أيام وكان المصنع الوحيد الذي يعمل في الكويت كلها، حيث استطاع أولاد جاسم الوزان تجميع المواد الخام الموجودة في الكويت من خلال شراء المخازن كلها من أصحابها ليتم تصنيعها وتأمين حاجة الصامدين من أبناء الكويت.

اللجان الوطنية والمقاومة العسكرية

وعن دور أبطال العصيان المدني والمقاومة العسكرية، يقول الوزان: كان تنظيمنا بالفطرة واستطعنا تنظيم صفوفنا في لجان أطلق عليها لجان أبطال العصيان وكانت تلك اللجنة من بين لجان أخرى تشكلت على مدار أيام الغزو العصيبة وكانت تقوم بامداد المواطنين والمقيمين بالمؤن والدواء والغذاء والملابس، وكانت تقوم بدفن الشهداء ومساعدة المقاومة العسكرية بالمعلومات اللازمة.

وأضاف: كان هناك تنسيق بين أبطال العصيان المدني ورجال المقاومة العسكرية الذين كان من بينهم: وكيل وزارة الدفاع الأسبق الشيخ صباح الناصر والشيخ عذبي الفهد ومحمود الدوسري ومحمد الفجي، مضيفاً إلى أن تنسيقاً تم بين الجانبين، كما أن هذه المجموعات شكلت دون تنظيم وتم التنسيق والترتيب بالفطرة.

مقاومة فريدة من نوعها

وأضاف: ما يثير الإعجاب في مقاومة الشعب الكويتي من رجال ونساء، أنه كيف تحول هذا الشعب المرفه بين يوم وليلة بتلك الأعمال الجبارة، متعجباً من هذا التحول الكبير الذي شهدته الدولة، فمن الرفاهية إلى الضنك وسطر مقاومة لم يخلق لها مثيل سواء في فرنسا أو غيرها من المقاومة.

ومن بين الذكريات التي لا ينساها الوزان، حديثه عن التنظيم الدقيق في توفير الطعام والملابس والأدوية وغيرها، قائلاً: حتى الشوارع كانت نظيفة ومنظمة لدرجة أنها كانت أفضل نظافة وتنظيماً عما نحن عليه الآن من قبل الشباب.

أعمال تطوعية

انخرط الشباب والشابات في الأعمال التطوعية والانضمام إلى الهلال الأحمر، وكانوا يقومون بدفن الشهداء في المقابر، وبعضهم سقط شهيداً وهو يؤدي واجباته بجسارة، والشباب هم ثروة الوطن الحقيقية وهم داعموه وقت المحن.

وعن دور التجار وقت الغزو، أشار الوزان إلى أن التجار قاموا بتوفير كل المستلزمات الغذائية، وكان جزء من المصانع يعمل تحت الغزو الصدامي الغاشم.

وأذكر هنا أن هناك مصانع في صبحان كانت تعمل ومنها: «كي دي دي» ومصنع اللحوم والمعلبات للوزان كان يعمل والتي تمثل الاحتياجات الأساسية لأفراد الشعب وكان لديها مخزون يكفي للإنتاج، وكانت شركة المعلبات وقتها والتي تحولت الآن إلى Aqua Gulf لتعبئة المياه، كانت تشتري الحبوب وتصنعها.

تخزين المعلبات

وقال: كنا نوجه المواطنين بضرورة تخزين المعلبات، لأن بها وقتاً طويلاً والاعتماد على الطعام الطازج تحسباً لفترة الغزو وكان وقتها شبرات الخضار تعمل، وهناك مخازن مبردة، لدرجة أن الشيخ علي السالم العلي الذي كان وقتها وزير المالية في فترة الغزو، كان على اتصال باللجان الوطنية ودخل البلد عن طريق العراق على ما أذكر واضعاً روحه على كفه، حيث كانت رأسه مطلوبة لدى جنود الاحتلال وكان يتنقل مختفياً وبأسماء مستعارة من الخارج واستقر اسمه باسم علي جاسم الوزان.

وكان هناك تواصل مع البنك المركزي فرع لندن مع التجار الذين كانوا يقومون بشراء المواد الغذائية، ومن هنا تم خلق نظام مالي جديد بعيداً عن البنوك، ووقتها كان التعامل بالدينار العراقي خلال فترة الغزو.

وأذكر هنا أن اللوحات المعدنية للسيارات تم تغييرها إلى أرقام عراقية بدلاً من الكويتية، وكان هناك حقيقة تنظيم عن غير قصد، لكيفية توزيع الأموال والمواد الغذائية.

قصف جوي

وخلال القصف الجوي، فكرنا في إقامة مخازن للمواد الغذائية في المناطق السكنية حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، كما استطاع الشيخ علي السالم تزويد المناطق البعيدة عن العاصمة بالمواد الغذائية مثل: الأحمدي والفحيحيل، وقد تم التركيز على توزيع المواد الغذائية بين المناطق بشكل دقيق وكذلك الأدوية وإمداد الصيدليات بها.

وأوضح الوزان أن هناك لجاناً أخرى ساهمت بشكل كبير في توزيع المواد الغذائية، وكانت هناك حالة من العمل المنظم الشامل، وقد كان هناك الكثير من أبناء الشعب الكويتي يساعدون في توزيع المواد الغذائية والأدوية وغيرها.

وعي الشعب

وأشاد الوزان خلال حديثه بوعي الشعب ومقاومته للاحتلال، قائلاً: تحول الجميع إلى حالة عصيان مدني شاملة للاحتلال، تحتاج إلى دراسة وتوثيق شامل سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وطبياً وهي بحاجة إلى متخصصين وتكون عن طريق أفراد عاشوا تلك الفترة وعاصروا كل الأوضاع.

إمداد المقاومة بالمعلومات

وعن العلاقة بين أبطال العصيان المدني والمقاومة، أوضح الوزان أن المقاومة كان يتم مساعدتها من خلال اللجان الوطنية، عبر إمدادها بالمال والغذاء والمعلومات والتي ساعدتهم كثيراً في عملهم البطولي.

وبين أن الدواوين مصدر معلومات مهم للمقاومة في هذا الوقت، وقد تم القبض على بعض أفراد تلك اللجان التي تشكلت وقت الغزو، وكانت تمثل القيادة السياسية. والمقاومة كانت أكثر من فريق وكانت هناك جماعات مختلفة للمقاومة مثل: جماعة القرين والمقاومة كانت مجاميع.

وعن القصف الجوي وفرحة التحرير، أشار الوزان إلى أن أغلب الناس وقتها كانوا يمكثون في منازلهم وكانت تصلهم المؤن والغذاء والدواء عن طريق لجان أبطال العصيان المدني والتي كانت تدير كل الأمور الحياتية للناس في كل منطقة من مناطق الكويت.

فائض في الغذاء

وكانت الحالة المعيشية للكويت وقتها في معظم المناطق كان لديها فائض، رغم أن العراقيين نهبوا 50 بالمئة من بعض المخازن والبعض الآخر نهبوها بالكامل. وضرب الوزان المثل على أولاد جاسم الوزان الذين كان لديهم مئات الحاويات في الموانئ من المواد الغذائية تم نهبها وإرسالها إلى البصرة، بالإضافة إلى الأبقار المنتجة للألبان وعددها يقارب 800 بقرة من النوع الهولندي ذي الانتاجية العالية، بالإضافة إلى 4000 رأس غنم.

ديوان بوخمسين

وعن أهمية الدواوين وقت الغزو ومساعدتهم للمقاومة، قال الوزان إن ديوان السيد جواد بوخمسين كان ملتقى جميع الأطراف من مدنيين وشيوخ، وكانت اللجان الوطنية حاضرة في الديوان وكنا نلتقي هناك لتنظيم الأمور المتعلقة بالغذاء والدواء، وكان من بين الحضور الفنان المرحوم عبد الحسين عبد الرضا، مشيراً إلى أن هناك دواوين أخرى كانت موجودة في تلك الفترة العصيبة منها: ديوان النصف الذي كنا نزوره وديوان الغنام وديوان عبد الله مفرج وديوان عبد الله النيباري، قائلاً: كانت دواوين الكويت الملتقى للمقاومة، كما كانت تتم مناقشة وضع الأفكار الخاصة بنقل المواد الغذائية ونقل المعلومات وكيفية التنسيق لنقل المواد الغذائية والمواد الأخرى.

رفض تأييد الغزو

وقال إن من بين الذكريات التي لا ينساها، مواقف مر بها الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا الذي كان يمر بين السيطرات ومن مكان إلى آخر، حيث قامت الشرطة بتوقيفه وكان الضابط العراقي يقوم باخلاء سبيل البعض، فوجه الفنان رحمة الله عليه كلامه للضابط العراقي «انتم لا تحطون عزيمتكم إلا علينا» فقام الضابط بتوقيف هؤلاء الأشخاص مرة أخرى، موضحاً أن الفنان عبد الحسين عبد الرضا كانوا يريدون إخراجه من الكويت للحفاظ على حياته، ورفض فكرة تأييد الغزو رافضاً الخروج من الكويت قائلاً هذه بلدي وأموت فيها.

رفض لهجرة الكويت

وبين الوزان أن موقف عبد الحسين عبد الرضا لم يكن منفرداً، بل كان هناك آخرون مثل يوسف النصف وعبد العزيز الغنام وعبد الله مفرج وهم من كنت على اتصال بهم، بالإضافة إلى صباح الناصر وعلي السالم وغيرهم.

مقاومة الغزو

وأوضح الوزان أن كل أهل الكويت كانوا عائلة واحدة، فالبدون قاموا بواجبات تعد «مفخرة» وكذلك الأخوة العرب الذين عاصروا الغزو إن كانوا مصريين أو فلسطينيين أو لبنانيين، كلهم قاموا بعمل جبار وبعضهم انضم للمقاومة للدفاع عن الكويت، لأنهم ولدوا في الكويت.

وقارن الوزان ما تم من الغزو العراقي الغاشم في التسعينيات ومحاولة عبد الكريم قاسم غزو العراق في بداية الستينيات ووقتها هب المقيمون للدفاع عن الكويت ودافعوا عن الكويت بأنفسهم وبعضهم استشهد.

خاوية على عروشها

وحول الخسائر المقدرة للغزو العراقي الغاشم، أشار الوزان إلى أنه لا يمتلك أرقاماً محددة أو تقريبية، إلا أنه أوضح أنه عندما عاد الكويتيون واستلموا شركاتهم كانت خاوية على عروشها، وبحكم علاقاتهم مع الوكلاء في الخارج تم فتح الباب من قبل الوكلاء لإمداد الشركات بما يحتاجونه ولم يطالب أولاد جاسم الوزان على سبيل المثال بالتعويض بأي خسائر، فالملايين التي أنفقت لم يطالبوا بها.

وهناك تجار تم تعويضهم من قبل البنك المركزي فرع لندن عن طريق الشيخ علي السالم الذي كان يعتبر بمثابة وزير للمالية وقت الغزو وعندما تم التحرير، كان أهل الكويت يداً واحدة لبناء المجتمع من جديد، كما كانوا يداً واحدة وقت الغزو.

لم نستفد من دروس الغزو

وعن استفادة الكويت من فترة الغزو وما سببته من محنة حقيقية، قائلاً: لم نستفد من تلك الفترة لحل قضايانا مثل: تعديل التركيبة السكانية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن يكون الاختيار الاداري على مستوى راق وكذلك اختيار الوزراء على مستوى رجال الدولة. فالكويت بحاجة لرجال دولة لقيادتها والخروج من الأزمات الاقتصادية التي تعانيها.

وضرب الوزان مثالاً على ذلك بسنغافورة وكوريا الجنوبية التي كانت الكويت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي متفوقة على تلك الدول، التي أصبحت من أولى الدول على مستوى العالم ويجب العمل على وضع الكويت في موضعها الصحيح.

وقال إن الكويت لديها عجز إداري ويجب العمل على إيصال الرجل المناسب في المكان المناسب ولدى الكويت مؤهلون ومتمكنون ورجال دولة.

ثقافة المسؤولية

وأضاف الوزان أنه يجب بناء ثقافة المسؤولية لدى الشباب وثقافة الاهتمام بالشوارع والمنازل والاهتمام بأنفسنا على أساس الارتقاء بثقافة المسؤولية، فكلما حددنا تلك الثقافة وصرنا منظمين سنكون قادرين على الخروج من مشكلاتنا وهناك علاقات أسرية مترابطة بين جميع الموجودين في الدولة بكل أطيافهم بنسبة أو بأخرى لكن إشكاليتنا، أن السوشيال ميديا دخلت في المجتمع الكويتي بشكل كبير وهناك الزين والشين وللأسف الأشياء السلبية هي التي تسود للأسف.

وضرب الوزان مثالاً باليابان التي تحولت بعد الحرب العالمية الثانية إلى بلد متماسك اقتصادياً تمكن من غزو العالم وكذلك سنغافورة كانت متهالكة تعاني من الفساد والمياه تأتيها بأنبوب من ماليزيا، والآن أصبحت أكبر ميناء في العالم وفيها 190 ألفاً من فروع الشركات العالمية.

وكوريا الجنوبية كانت بعدنا في معدلات التنمية، وتمكنوا من بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الصعاب وباتوا من أفضل دول العالم في تصدير المعدات وغيرها.

توفيق إلهي

بين الوزان أن ما مر به الشعب الكويتي وقت الغزو هو توفيق إلهي، فهذا الشعب المرفه تحول بين ليلة وضحاها إلى شعب مقاوم ومنظم يقود الأعمال التطوعية وجهود جبارة وهي حالة فريدة.

بلاغة في الكذب والسرقة!

تذكر الوزان مبتسماً: كتاب شكر أرسله طه ياسين رمضان إلى جاسم الوزان والذي كان متوفياً وقتها، حيث أشار في كتابه إلى أنه يشكر جاسم الوزان على تبرعه للمجهود الحربي! وهذا الموقف دليل واضح على البلاغة في الكذب والسرقة، لأن جاسم الوزان كان متوفياً.

كسر المخازن بالأكسجين

من بين المواقف الأخرى التي رواها الوزان خلال الغزو، زيارة وزير التجارة العراقي وقت الغزو محمد مهدي صالح، المشرف على كسر المخازن بالأكسجين وينقلها إلى العراق والذي كان يمر على المخازن، حيث طلب مقابلة عبد الوهاب الوزان، وأخبره أن مخزناً لم يتم وضعه ضمن قائمة المخازن التي تقدم بها أولاد الوزان لقوات الاحتلال، قائلاً أن هذا الأمر عقوبته الإعدام. قائلاً: أسلوب العصابات كان السمة الغالبة على الغزاة وافتقدوا كل معاني الإنسانية في التعامل مع أبناء الشعب.

سرقة المخازن

من بين الأشياء الأخرى التي ذكرها الوزان أن القوات الصدامية، كانت تضع قوة لكل نوع من المخازن سواء كان مواد انشائية أو غذائية أو أدوية أو مستلزمات أخرى أو أجهزة كهربائية، وتأتي أساطيل من السيارات والشاحنات إلى هذه المخازن وكل مجموعة متخصصة في نوع معين من المواد المخزنة وكانوا يقومون بنقل تلك المخازن إلى العراق.

ابتعاد ورفض للمصافحة! تذكر الوزان، كيف أن وزير الغزو العراقي المشرف على سرقة المخازن، قابلته في معرض دمشق الدولي وكنت وقتها وزيراً للتجارة والصناعة في عام 2000، وكان الوزير العراقي محمد مهدي صالح، يريد التصوير معي لأخذ صورة تنشرها الوكالات العالمية، وما أن اقترب مني ابتعدت عنه، وحاول المجيء لمصافحتي ونحن جالسون في المسرح فأشحت وجهي عنه، وبلغ ذلك سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الذي أثنى على موقفي، مؤكداً على الموقف الكويتي الرافض للتعاون مع الغزاة.

الخروج من السجن!

من بين المواقف التي رواها الوزان، أنه قبل التحرير بأيام، كان العراقيين يقومون بخطف المواطنين من بيوتهم، ووضعهم في سجن الأحداث بشكل مزر وغير آدمي، وتم حجز أحمد الوزان مع علي السالم في نفس المكان، وتم اقتيادي إلى منطقة الدسمة، وتحركت برفقة أحد العسكريين في المخابرات العراقية، وتم تفتيشنا جميعاً، ووجدوا كتاباً عليه شعار العراق وعليه توقيع علي حسن المجيد وهذا الكتاب كان «عدم تعرض» وكان أحمد الوزان يقوم يتوزيع المواد الغذائية على الجمعيات وكانوا يريدون أن تسير الحياة بشكل اعتيادي، وتم الافراج عن الشيخ علي السالم والذي كان اسمه وقتها علي جاسم الوزان، ووقتها كنا بالمكوث في منطقة الدسمة.

مكتسبات وطنية

أشار الوزان إلى أهمية المحافظة على مكتسبات الوطن عن طريق احترام الرأي والرأي الآخر وإشاعة ثقافة الود والمحبة والتعاون عن طريق: بناء ثقافة احترام القوانين، مكافحة الفساد ومعاقبة المسيئين والتمسك بالدستور والتمسك بالشرعية والعقيدة السمحاء وإشاعة روح التسامح والابتعاد عن التنازع.

حروف من نور!

أشار الوزان إلى أن أبناء الشعب الكويتي سطروا بحروف من نور مقاومتهم للغزو العراقي الغاشم. حيث دافعوا عن وطنهم الكويت وترابه، دافعهم في ذلك حب الوطن والذود عنه بالنفس والنفيس من أجل تحريره من العدو المغتصب.