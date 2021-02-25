نواب مصر وشيوخها: ديموقراطية الكويت رائدة.. ونهضتها التنويرية أسهمت في إثراء الثقافة العربية

وطن النهار

أعرب برلمانيون مصريون عن خالص تهانيهم للكويت بمناسبة العيد الوطني الـ 60 وعيد التحرير الـ 30، مؤكدين أن الكويت تعد نموذجا في وحدة الصف والسعي إلى التقدم وتحقيق الرخاء والازدهار.

وأشاد البرلمانيون المصريون بعمق العلاقات التي تجمع بين مصر والكويت على مدار التاريخ، والتي كانت سببًا في حالة الإخاء والمودة التي يحظى بها الشعبان.

وقدم المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن»، ورئيس الأغلبية بمجلس النواب المصري، التهاني إلى دولة الكويت بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، موضحًا أن أهم ما يميز الكويت السياسة الحكيمة التي ينتهجها القائمون على إدارة البلاد والعمل على دفعها إلى التقدم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعملية.

وأضاف أن قادة الكويت دائمًا وأبدًا ما ينعتون بحسن السمعة والقدرة على لم الشمل وتوحيد الصفوف وتقبل الرأي الآخر والسعي إلى حل أزمات الجوار ووأد فتن الصراعات.

وأشار إلى أن الكويت تعد نموذجًا في وحدة الصف والسعي إلى التقدم وتحقيق الرخاء والازدهار بعيدا عن الصراعات والشقاق التي تشهدها المنطقة العربية.

ديموقراطية رائدة

من جهتها، أعربت عضو لجنة القيم في مجلس النواب د. ألفت كامل، عن خالص تقديرها لدولة الكويت خصوصًا في هذه الذكرى التي تعد مثالا حيا على مدى عمق العلاقة بين الشعبين الكويتي والمصري، حيث امتزج في معركة التحرير التي مر عليها ثلاثون عامًا الدمان الكويتي والمصري من أجل عودة الحق إلى أهله وتحرير الأرض الكويتية بعد اغتصابها دون وجه حق في فترة تعد هي الأسوأ على مدار التاريخ العربي.

وقالت إن قادة الكويت على مر العصور يقدمون دورًا بارزا على مختلف المستويات الدولية والإقليمية لجمع شتات ما تبقى من الأمة العربية بعد أن أنهكتها نيران التعصب والصراعات والحروب والفتن.

وأشادت كامل بتجربة الكويت الديموقراطية والتي تعد نموذجًا يحتذى بها والسير على خطاها كونها تجربة رائدة غالبًا ما تنتج حياة سياسية ونيابية صحية تساهم في إثراء الحياة هناك بصفة عامة وهو ما يعود على أبناء الكويت بالنفع والخير.

معمدة بالدم

وهنأ عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب «إرادة جيل» تيسير مطر، الشعب الكويتي بهذه الذكرى، مؤكدا أنها عزيزة على قلب كل مصري.

وأوضح أن العلاقات بين الدولتين متجذرة ومتأصلة وتمتد لسنوات طويلة، حيث تربطهما دماء الشهداء في البلدين فكما لدينا شهداء مصريون على أرض الكويت فإن الكويت لديها شهداء في مصر شاركوا في حرب أكتوبر 1973، لافتا إلى أن الكويت من أكثر البلدان العربية قربا لمصر حيث دائما ما تقف معها وتساندها وتدعمها في كل المواقف السياسية خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك .

وأضاف أن الدور المصري برز خلال حرب التحرير بوصفه فاعلا ومؤثرا في الشرق الأوسط حيث إن الموقف المصري المناهض للاجتياح العراقي للكويت كان من أهم العوامل التي ساهمت في تكوين التحالف الدولي الذي تولى طرد القوات العراقية من الكويت.

نهضة تنويرية

أما الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المؤتمر»، فقد قال: إن التاريخ بين البلدين يسجل الكثير من المواقف الوطنية، لافتا إلى أن العلاقات بينهما دائمًا ما تتميز بالود والعرفان والتقدير حيث كرست قيادة الكويت كل جهودها لدعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتقريب وجهات النظر بين جميع البلدان.

وهنأ صميدة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد والشعب الكويتي والحكومة بهذه الذكرى متمنيا لهم دوام الرخاء والاستقرار .

كذلك، هنأت فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ الشعب الكويتي بذكرى التحرير مؤكدة عمق العلاقات بين مصر والكويت خاصة العلاقات الثقافية.

وقالت إن العلاقة بين الطرفين بدأت منذ قديم الأزل، من خلال الدور التاريخي للبعثات التعليمية المصرية إلى الكويت في أربعينيات القرن الماضي، والتي تحملت الحكومة المصرية رواتبها حينها، إيمانا منها بوحدة مصير البلدين، لتسهم تلك البعثات في بناء عصر التنوير والنهضة التنموية وتأسيس القاعدة العلمية في الكويت.

وأشارت إلى أن مصر استقبلت عام 1939، أول بعثة طلابية من الكويت، كما استقبلت أول بعثة طلابية نسائية عام 1956، وكانت مكونة من سبع نساء.

وتطرقت إلى أهمية الكويت في إثراء الثقافة العربية وذلك من خلال مجلة «العربي» التي تُعد ثاني أقدم مجلة عربية كبرى، بعد مجلة «الهلال» المصرية، التي تأسست في القرن التاسع عشر، والتي أثرت الحياة الثقافية العربية كافة.

دعم مشترك

بدوره، أكد أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب المصري عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن العلاقات لا تقتصر فقط على الجانب السياسي بل تشمل عدة جوانب أخرى لا تقل أهمية عن السياسة منها الجوانب الاقتصادية والثقافية، متمنيًا كل الخير والنماء للكويت أميرا وشعبا وحكومة.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به خصوصا في القضايا الدولية حيث دائما ما تقف مصر بجانب الكويت وتعمل على دعم استقرارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وفي المقابل دعمت الكويت مصر دعما كاملا على مر السنوات وفي مواقف مختلفة كان آخرها انحيازها للإرادة المصرية أثناء ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي تقوم على المحبة والود المتبادل من منطلق الأخوة والعروبة.

شرعية جماهيرية

وقال أحمد علي عضو مجلس النواب: إن مصر دائما ما تدعم الوحدة العربية، موضحا أن قرارها الداعم للكويت ضد الغزو العراقي استند إلى شرعية جماهيرية واسعة استمدت من نبض الشارع المصري ومن اتفاقية الدفاع العربي المشترك أيضا.

وأشار إلى أن مصر أول دولة دعت إلى قمة عربية طارئة في القاهرة في 10 أغسطس 1990 وأعلنت فيها عن دعمها وتضامنها الكامل مع الشعب الكويتي.

في السياق، قال طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري: إن ذكرى تحرير الكويت الحبيبة دائمًا ما تذكرنا بالموقف المصري الداعم للكويت والوقوف بجانبها في هذه المحنة، لافتًا إلى أن الجيش المصري كان له دور كبير في عملية التحرير وقدم العديد من التضحيات.

وأشار إلى أن الكويت استطاعت تجاوز هذه المحنة وأن تقدم نموذجا في التعددية السياسية ودائما هناك نظرة إشادة في أداء البرلمان الكويتي من مختلف البلدان تعكس وعي وإرادة القائمين على الحكم بهذا البلد الشقيق، موضحا أن العلاقات الكويتية - المصرية ممتدة ومتأصلة في ظل التعاون والتآخي بين الجانبين.

