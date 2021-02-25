وزراء مصريون: الكويت قوة سياسية متعاظمة

وطن النهار

اكد وزراء مصريون حاليون وسابقون ان الكويت تعد نموذجًا يجب الاحتذاء به والسير على خطاه في الاستقلالية واحترام الآخرين. وتوقع الوزراء في تصريحات لـ «النهار» بمناسبة الذكرى الـ30 لتحرير الكويت، ان تلعب البلاد دورا متعاظما في السياسة العربية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما تتمتع به قياداتها من قدرة فائقة واستثنائية على لم الشمل ووحدة الصف العربي.

وقدم وزير الشباب المصري الأسبق د علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، التهنئة للكويت قيادة وشعباً بمناسبة هذه الذكرى موضحاً أن سياستها الخارجية دائما ما تعتمد على الاستقلالية وعدم التدخل في شؤون الغير. وأشار إلى أن الكويت دولة قوية وقادرة على الوساطة الدولية لحل المشكلات وهو ما ظهر جلياً في جهودها التي تكللت بالنجاح في ملف المصالحة العربية. وقال إن الكويت تتميز بقدر كبير من الحريات السياسية، وذلك نتيجة المناخ القوي الذي تتمتع به اعتمادًا على القيادة الحكيمة للبلاد وهو ما ينعكس بقوة على أداء مجلس الأمة الكويتي.

وأكد أن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد كان حريصًا على ترسيخ مبدأ الديمقراطية القوية في الكويت، وهو نفس الدرب الذي يسير عليه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

واوضح هلال أن الديمقراطية بدأت بالكويت تحديداً منذ منتصف القرن الثامن ولم يحدث نزاع أو صراع على السلطة وهو ما أسس لوجود دولة سياسية ومناخ ديمقراطي حقيقي وقوي فيما بعد.

علاقات متجذرة

من جهته اكد رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربية الوزير مفوض عبدالعزيز حماد، أن العلاقات المصرية - الكويتية لها طابع خاص كونها علاقات متجذرة ومرتبطة بالدم والأخوة. وأوضح أن أهم ما يميز علاقات البلدين على مر العصور هو السياسة الخارجية المتزنة والمحترمة لكلا منهما، فكلاهما يحترم الآخر ولا يتدخل في شؤون أي دول أخرى وهي قاعدة ثابتة لديهما، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين في أزهى عصورها بفضل القيادة الحكيمة للكويت تحت قيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وأشار إلى أن الوعي الحكومي والشعبي بين البلدين، هو حائط الصد المنيع ضد أي محاولات مغرضة تسعى لتعكير صفو العلاقات، واكد أن سمو الامير، يسير بنجاح وقوة واضحة للجميع في قيادة الكويت وهو ما ظهر جلياً في تكليل جهود سموه التي بدأها الشيخ صباح الأحمد في إتمام المصالحة العربية ولم شمل الدول العربية.

ونوه إلى أن المنظمة اختارت سمو الأمير الراحل شخصية عام 2020، وذلك في استطلاع الرأي الذي أجرته بمشاركة جميع الدول الأعضاء، موضحاً أن هذا الاختيار جاء تكريماً لسموه، لجهوده في العمل الإنساني والخيري على مستوى العالم أجمع وليس المنطقة فقط.

سياسات متزنة

بدوره قال وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، ان العلاقات المصرية - الكويتية لها جذور ثابتة وهو ما يجعلها ثابتة ومستقرة على مدار التاريخ. وقال إنه منذ استقلال الكويت عن المملكة المتحدة وهى تتبنى سياسة واضحة للجميع داخليا وخارجيا بدءاً من الحكم الذي تم بالتوافق دون أى صراعات مرورًا بالانتقال السلس للحكم على مر العصور. وأوضح أن أكثر الأسباب التي تفسر العلاقات القوية بين مصر والكويت، ترجع إلى السياسة الخارجية المتزنة والمعتدلة لهما، فعلى مر العصور لم تعلن الكويت أو مصر تدخلهما في شؤون أي دولة أخرى، لافتًا إلى أن الكويت من أكثر الدول التي تحترم العمالة المصرية.

بعد خاص

الى ذلك تمنى د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، المزيد من الاستقرار والرقي والرخاء لدولة الكويت، مؤكدًا أن مصر والكويت دولة واحدة وشعب واحد، وأن عمق العلاقات المصرية الكويتية مرده إلى التاريخ الطويل من العلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف الأصعدة ولاسيما السياسية والاقتصادية والشعبية. وأضاف أن العلاقات بين البلدين لها بعد خاص وأهمية كبرى جعل منها نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الشعوب ومثلا رائعا لنوعية العلاقات التي ينبغي أن تكون بين الدول. وشدد د.مفيد شهاب وزير الشؤون البرلمانية الأسبق، على عمق العلاقات المصرية - الكويتية، لافتا إلى أنها نموذج يحتذى به في العمل العربي المشترك من حيث حجم وطبيعة التعاون بين البلدين، وقال إن الأعياد الوطنية الكويتية تسعد أي مصري وأي عربي لأن عيد الاستقلال الكويتي هو شيء مجيد في تاريخ الأمة العربية لأن شعبا عربيا استطاع أن يحصل على استقلاله في أوائل الستينيات وبدأ مشوار التنمية والبناء في جميع المجالات المختلفة واستطاع أن يبني بلدا قويا ومتحضرا ومتميزا في الكثير من المجالات المختلفة وأضاف شهاب أن عيد التحرير أيضا هو ذكرى غالية على جميع أبناء الكويت وجميع أبناء الوطن العربي خاصة المصريين، لأنه يذكرنا بقوة وصلابة ووحدة الشعب الكويتي في التصدي والصمود ومواجهة العدوان الغاشم على أراضيه من العدوان العراقي في ذلك التوقيت، لافتًا إلى أنه يجب أيضًا أن نعتز بالجيش المصري الذي شارك في صد هذا العدوان، إضافة إلى وقوف الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه مع شقيقه الشعب الكويتي، في هذه الأزمة.

موقف لا ينسى

وقال إنه لا يمكن أن ننسى أيضًا بأي حال من الأحوال موقف الشعب الكويتي ودعمه لمصر في حرب أكتوبر 1973، حيث اختلطت الدماء المصرية والكويتية والعربية على ارض سيناء دفاعا عن العروبة والإسلام. وأضاف شهاب انه يتمنى المزيد من التعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة في النواحي البرلمانية، لافتا إلى أن البرلمان الكويتي صاحب تجربة ديمقراطية قوية يحتذي بها وهي فخر لجميع البرلمانات العربية.

