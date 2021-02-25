عمرو موسى: تحرير الكويت عيد الشعوب العربية

وطن النهار

هنأ دبلوماسيون مصريون الكويت قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة العيد الوطني الـ 60 وعيد التحرير الـ 30، معربين عن تقديرهم الكبير لدور الكويت في الحفاظ على وحدة واستقرار الأمة العربية، وجهودها في دعم التضامن العربي، متمنين لها المزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

وأشار الدبلوماسيون الى أن دولةَ الكويت كانت وستظل أرض الصداقة والسلام، لعملها الدائم على ارساء دعائم السلام بين الدول ودعم قيم الخير بين الشعوب.

وأكد عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الغزو العراقي للكويت كان بمثابة الخنجر الذي طعن قلب الأمة العربية كافة وليس الشعب الكويتي فقط، مؤكدا أن تحرير الكويت هو عيد لكل الشعوب العربية التي وقفت بجانبها حتى استطاعت صد العدوان الغاشم واستعادة قوتها على الساحتين الدولية والاقليمية وأصبحت واحدة من أكثر وأبرز الدول تأثيرا ثقافيا وانسانيا وتنويريا.

وأشار موسى الى أن تجربة الكويت تستحق دائما الثناء والتقدير ففي ظل الصراعات العربية وما تشهده الساحة من أزمات وحروب، تظل الكويت صامدة غير عابئة بما يدور حولها من دمار وتخريب.

وأوضح أن الكويت دائما ما تلعب «حمامة السلام» بين الدول المتناحرة في محاولة منها لجمع ما تبقى من فتات الأمة العربية التي أنهكتها نيران الطائفية والحروب.

دعم مقدر

وقال السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق ان ذكرى تحرير الكويت هو عيد لكل المصريين الذين يحرصون دائما على مشاطرة أشقائهم في الكويت أفراحهم، موضحا أن العلاقات بين البلدين قوية جدا وتتخطى حدود السياسة.

وأشار الى أن الشعب الكويتي لا ينسى المواقف المصرية عبر التاريخ، كما أن المصريين يذكرون بكل خير مواقف الكويت ودعمها لمصر في كل الأزمات التي مرت بها القاهرة.

وأكد أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد كان صاحب رؤية متوازنة وتصالحية، ويميل دائما الى الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، كما كان -رحمه الله- يقدر دور مصر، لافتا الى أن القيادة الكويتية الحالية بقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تسير على نفس النهج.

نافذة المثقفين

من جهته، تقدم الدبلوماسي السابق د.مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية الحالي، بخالص التهنئة للكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى التحرير.

وقال انه يحمل حبا حقيقيا للكويت وليس مجرد تهنئة ومجاملات دبلوماسية لأنها بلد عربي شقيق نعرف رجال السياسة والدبلوماسية به ومثقفيه وكتابه، ويكفي بلادهم فخرا دورها الثقافي، فهي التي أصدرت سلسلة كتب علمية شهرية موثقة تحت عنوان (عالم المعرفة) والتي ظلت نافذة يطل منها المثقفون العرب على العالم حولهم، وأقول دائما ان المثقفين العرب مدينون لمجلة (الكاتب) التي ترأس تحريرها منذ عدة عقود مصريان لامعان هما الدكتور أحمد زكي العالم المعروف، والأستاذ أحمد بهاء الدين الكاتب الصحافي المرموق.

ووصف الفقي العلاقات المصرية الكويتية بأنها قديمة وأخوية قائمة على المحبة والتنسيق في كل القضايا العربية، مضيفا أن العلاقات بين البلدين تتسم بخصائص تؤكد عمق الترابط الرسمي والشعبي لتشكل أروع الأمثلة والنماذج في العلاقات الثنائية.

وأشاد الفقي بموقف مصر الداعم والمساند للحق الكويتي في كل الظروف الصعبة التي واجهتها للحفاظ على استقلالها، مشيدا في الوقت نفسه بالمعاملة الطيبة والأخوية للعمالة المصرية المتواجدة على أرض الكويت، وأشار الى أن هذه العمالة تحظى بتقدير بالغ من قبل المسؤولين الكويتيين.

وقال الفقي إن المشروعات الاقتصادية في مختلف المجالات التنموية التي يمولها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والقطاع الخاص تأتي في اطار الجهود الحكومية والشعبية التي تربط البلدين الشقيقين لدعم مصر ومساندتها، مشيدا بالتواصل الدائم بين الحكومتين الكويتية والمصرية.

وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر والبناء بين الكويت ومصر، لافتا الى أن الكويت من رواد الديموقراطية في الخليج.

عقيدة راسخة

بدوره، قدم السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، التهنئة للكويت، وقال ان الكويت كانت وستظل في قلب كل مصري، لافتا الى أن هذه عقيدة راسخة في قلب وعقل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما مؤكدا أن العلاقات المصرية الكويتية، ازدادت رسوخا ومتانة في الفترة الأخيرة.

وأشاد بيومي بالتعاون الثنائي بين البلدين في كل مجالات العمل المشترك، ما ساهم في تعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ايمانا بوحدة الهدف والمصير والتطلع الى مستقبل مزدهر.

وأوضح أن الكويت أظهرت مواقف ثابتة على مدى السنوات الأخيرة، من خلال وقوفها مع خيارات الشعب المصري ومطالبه المشروعة في الأمن والتنمية؛ انطلاقا من قناعتها أن مصر تمثل حجر الزاوية في أمن واستقرار المنطقة، لافتا الى دعم الكويت الكامل لجهود مصر الحثيثة في مجال مكافحة الارهاب.

دعم اقتصادي

وهنأ السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الكويت بعيدها الوطني متمنيا لها دوام الأمن والأمان والاستقرار والمضي قدما الى الأمام في تحقيق نهضتها، مشيدا بالعلاقات القوية والمتجذرة بين مصر والكويت. وقال ان مصر ستظل مساندة للكويت وكذلك ستظل الكويت داعمة ومساندة لمصر لما في علاقات البلدين من عمق وأخوة في جميع المجالات وفي مختلف الظروف، مشيرا الى أن البلدين أثبتتا قوة العلاقات عن طريق وقوفهما بجانب بعضهما في أغلب الأزمات التي واجهت كلاً من الدولتين.

وقال ان الكويت لعبت دورا كبيرا في دعم الاقتصاد المصري منذ عام 1967، مشيرا الى أنها أول الدول التي وضعت وديعة في البنك المركزي بقيمة مليار دولار في القرن الماضي، لافتا الى أن الكويت تعتبر ثالث أكبر دولة عربية لها استثمارات بمصر.

وأكد هريدي أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات بين البلدين، في ظل رغبة الجانبين زيادة التضامن وتعزيز تلك العلاقات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستثمارية.

وقدم رئيس مجلس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير عبدالرؤوف الريدي، التهنئة للكويت بذكرى تحريرها، متمنيا لها دوام الاستقرار والازدهار.

وأكد أن العلاقات المصرية - الكويتية على المستويين الرسمي والشعبي متميزة على كل المستويات الأمر الذي يدعو الى الاعتزاز والفخر، لافتا الى ان مصر والكويت تعدان نموذجا مميزا في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وقال الريدي ان البلدين الشقيقين تربطهما علاقات أخوية وثيقة في العديد من المجالات مشيرا الى التشاور المستمر بين البلدين بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صدارة الاستثمار

ووجه السفير محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، التهنئة للكويت، قيادة وشعبا، بمناسبة ذكرى التحرير، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين لها خصوصية مختلفة عن بقية العلاقات بين الدول حيث تتميز بتلاحم الشعبين والبلدين على مدار العقود الماضية، خاصة في مواجهة الأزمات والتحديات التي واجهتهما في السنوات الأخيرة مشيدا بما شهدته العلاقات المشتركة من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون وهو ما ظهر في الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين، وأوضح أن التطورات الاقليمية التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التشاور الوثيق بين قيادتي البلدين.

وأوضح أن الكويت تحتل المركز الرابع عالميا ضمن قائمة المستثمرين الأجانب في مصر، والثالث عربيا، من خلال استثمارات متراكمة تجاوزت الـ15 مليار دولار، وأشار الى أن التبادل التجاري بين البلدين وكذلك الاستثمار من الأمور المهمة للغاية، حيث يجب مضاعفة الجهود لتنمية الاستثمارات بين مصر والكويت، لافتا الى أن العلاقات الثقافية ممتدة وضاربة بجذورها وان المثقفين والمعلمين المصريين وأساتذة الجامعات شاركوا في تأسيس الجامعات الكويتية، وتأسيس الحركة الثقافية في الكويت، وأوضح أنه لا يمكن انكار دور الحركة الثقافة الكويتية في تاريخ الثقافة العربية.

وأكد أن الكويت قدمت مجموعات النشر العربية، والمجلات العلمية والثقافية التي كانت توزع في العالم العربي.

دور قيادي

بدوره، أعرب السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عن خالص تهانيه للكويت أميرا وحكومة وشعبا، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي حققتها الكويت خلال الفترة الماضية متوقعا مضيها قدما على طريق النهضة والرخاء لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وسياسية وثقافية تؤهلها للعب دورا أكبر في المنطقة وهو ما يتضح من خلال قيادتها للمصالحة العربية وانهاء الصراع حفاظا على وحدة الأمة العربية واستقرار مجلس التعاون الخليجي.

وقال ان العلاقات المصرية - الكويتية تعود الى فترة الخمسينيات من القرن الماضي، خاصة عندما حاول الرئيس العراقي الأسبق عبدالكريم قاسم ضم الكويت وجعلها جزءاً من العراق، فوقتها وقفت مصر بجوار الكويت وتصدت لهذه المحاولات.

وأضاف أنه منذ هذا التاريخ وبدأت العلاقات تزداد في جميع المجالات سواء السياسية والاقتصادية، وبدأ المصريون في السفر للمساهمة في التنمية داخل الكويت في جميع المجالات.

وأشار الى أنه عندما قام طاغية العراق صدام حسين، بغزو الكويت انضمت مصر وقتها الى التحالف الدولي وشاركت في تحرير الكويت، لافتا الى أن الاستثمارات المشتركة بين البلدين زادت بعد انتهاء الغزو العراقي، كما شهدت فترة التسعينيات طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن الكويت وقفت بجوار مصر في حروبها ضد اسرائيل وكذلك في ثورة 30 يونيو، ودعمت ارادة الشعب المصري في كل القضايا.

