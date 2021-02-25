نحتاج تحركاً فورياً

وطن النهار

تراجعت الكرة الكويتية نوعا ما بعد تحرير البلاد عام 1990 وذلك بسبب الدمار الكبير الذي خلفه الغزو العراقي الغاشم وخاصة من الجانب الفني والمعنوي والنفسي، فنحن عانينا كثيراً في البداية حتى بدأت الأمور تتحسن تدريجياً، والحمد لله كان لدينا قبل الغزو المنتخب الذي توج بلقب خليجي 10 هنا في الكويت، وخسرنا لقبي كأس الخليج في 1992 و1994، لكننا عدنا لنحرز اللقب مرتين متتاليتين في «خليجي 13» في عمان 1996 و«خليجي 14» 1998 في البحرين، ثم خليجي 20 في اليمن عام 2010، فنحن حصلنا على لقب كأس الخليج 3 مرات بعد التحرير بالإضافة إلى المركز الرابع في كأس آسيا 1996 في الإمارات، وكان المنتخب يضم وقتها مجموعة من اللاعبين المميزين المستمرين من قبل الغزو، لكن الرياضة تراجعت بعدها بشكل واضح بسبب غياب التأسيس الصحيح وعدم تجهيز البدلاء بعد اعتزال النجوم.

ولا شك أن الأندية حاولت جاهدة إلا أن الدول المجاورة كانت تعمل وتتطور بشكل جيد، بينما انخفض الدعم لدينا في الجانب الرياضي، وحدثت تخبطات وأزمات بين الرياضيين أثرت بشكل واضح في تطور الرياضة، وأصبحت مشاكل الرياضة كثيرة وابتعدنا عن اهم عنصر في المنظومة الرياضية وهو اللاعب ودخلنا في متاهات كبيرة وخلافات كثيرة وتأثرنا بشكل كبير.

ولا بد أن نشير إلى بعض التحسن في المنشآت وإنشاء بعض الصالات والملاعب، لكن في الجانب الفني تراجعنا كثيراً وابتعدنا عن المنافسة حتى في بطولات الخليج، ورغم استمرار الشغف الجماهيري إلا أن الجماهير هجرت الملاعب في السنوات الأخيرة، والتشجيع لم يعد كما كان في السابق والنجوم الذين يجذبون الجماهير إلى الملاعب اختفوا تماماً، مع أن الدعم المادي تغير بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة (الهيئة العامة للرياضة حالياً) كما أعيد تشكيل الاتحاد الكويتي لكرة القدم أكثر من مرة، وشهدنا تغيير الكثير من المدربين الذين تولوا الإشراف على المنتخب، وهذا الأمر تسبب في غياب الاستقرار، وكان المدرب يأتي وإذا لم يحقق بطولة فإنه يغيب وهذا سبب رئيسي في ابتعادنا عن المنافسة والتطور.

حالياً نحاول أن نعيد أنفسنا لكن غياب النظام الواضح الذي نستند عليه وننطلق منه جعل الأمر صعباً جداً، فالاحتراف الجزئي لم ينجح، أما تطبيق الاحتراف الكلي فيحتاج إلى دراسة كبيرة والأمر ليس سهلاً إطلاقا، والدولة غير جازمة في تطبيق الاحتراف الكلي لأنه سيكلفها مادياً وفي الوقت ذاته هناك تخوف من فشل تلك الخطة.

ويجب علينا إعادة اختيار مجالس إدارات الأندية لأن الأندية واللاعبين هما الأساس الذي تُبنى عليه الرياضة بشكل عام وفي جميع اللعبات، خصوصاً كرة القدم التي تعتبر اللعبة الشعبية الأولى.

فمتى ما أعددنا الكوادر القادرة على التعامل مع كل المشاكل والأمور الرياضية فربما نوفق وننجح، وأعتقد أنه ليس عيباً أن نأتي بمستشارين لهم فكرهم وخبرتهم ويضعون خططاً نسير عليها لمدة 3 سنوات ونحاول أن نصلح ما أفسده الدهر وأفسدته السنوات الأخير.

وأمر طبيعي إذا أردنا التطوير والنهوض بالرياضة علينا التحرك من الآن، فالرياضة باتت جزءاً مهماً من للدولة وللشباب، وكرة القدم متابعة من الجميع، نتمنى من الحكومة أن تهتم بالرياضيين وتدعمهم لأنهم إذا حققوا الانجازات فذلك سيسجل باسم البلد.

ونتمنى أن نبتعد عن المشاكل والأزمات التي لا فائدة منها، ويجب على المسؤول عدم التفكير بالمناصب والمراكز، بل وضع البلد أولاً والعمل على النهوض باسمها مرة أخرى.

