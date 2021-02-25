الرياضة منذ التحرير.. أزمات وتراجع

وطن النهار

بينما تحتفل البلاد هذه الأيام بالذكرى الستين للاستقلال والثلاثين للتحرير، تعاني الرياضة المحلية كثيراً وسط غياب تام عن المشاركات الخارجية خصوصاً في السنوات الأخيرة التي رافقت الإيقاف المفروض على الرياضة المحلية من قبل المنظمات الرياضية الدولية. ولا شك أن المتابع للرياضة المحلية ولكرة القدم بشكل خاص يلاحظ التراجع الكبير الذي أصابها منذ التحرير في العام 1990، مع الإشارة إلى بعض الإنجازات كالتأهل إلى أولمبياد برشلونة 1992، وأولمبياد سيدني 2000، والفوز بلقب «خليجي 13» في عمان 1996، و«خليجي 14» 1998 في البحرين، و«خليجي 20» في اليمن 2010، بالإضافة إلى إنجازات منتخب كرة اليد. والمؤلم في الأمر أن أكبر إنجاز حققته الرياضة الكويتية منذ التحرير وهو ذهبية الرامي فهيد الديحاني في أولمبياد ريو 2016 لم تسجل باسم الكويت، لأن مشاركته كانت تحت باسم «رياضيون مستقلين» نظراً للايقاف المفروض على الكويت من اللجنة الأولمبية الدولية.

ورأى نجم الكرة الكويتية السابق والمعلق الرياضي حمد بوحمد، أن الرياضة الكويتية بوجه عام شهدت تراجعاً كبيراً منذ مطلع التسعينيات ولاتزال تعاني حتى يومنا هذا، وأرجع سبب ذلك إلى سوء اختيار المدربين بالدرجة الأولى، وإلى سوء التخطيط الإداري، مضيفاً أن الأزمات والخلافات التي شهدتها الساحة الرياضية طوال السنوات الماضية كان لها تأثير سلبي وتسببت أيضاً في تراجع الرياضة الكويتية.

وقال بوحمد الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالانجازات مع الازرق والقادسية في فترة السبعينيات خلال اتصال مع «النهار»: بالفعل هناك فشل في الرياضة الكويتية ويتحمل مسؤوليته الادارات سواء في الاندية او الاتحادات.. فسوء النتائج التي تسجلها الفرق الكويتية هي بسبب سوء اختيار المدربين.. فالمدرب عنصر أساسي في تطوير اللعبة سواء أكانت كرة قدم أو غيرها من الالعاب، وهو من يصنع اللاعب وهو من ينمي فكره وذهنيته وهو من يطور الجوانب التكنيكية والبدنية، فلذلك علينا أن نحسن اختيار المدرب وهذه المهمة ينبغي ان تكون من اختصاص طاقم فني محترف ويمتلك الخبرة في التقييم»، وتابع بقوله:» لكن ما يحدث في رياضتنا الكويتية ان من يتسابق على اختيار المدربين هم الاداريون ظناً منهم بأن النجاحات التي قد تتحقق ستكون بفعل اختياراتهم.. لتبدأ بعدها عملية التباهي بما صنعوه، ولكن في الغالب تكون الاختيارات فاشلة والشواهد كثيرة على ذلك».

وقال ان عمل مجالس الادارات يجب يتركز على الجانب الاداري وان يتركوا الجانب الفني للفنيين دون اي تدخل في صميم اختصاصاتهم، متسائلاً بقوله:» هل يعرف الاداري مواصفات المدرب الناجح؟ هل يستطيع تقييم فكر المدرب في أول لقاء.. حقيقة هناك تخبيص في اختيار المدربين وفي أغلب الالعاب».

وبخصوص إمكانات اللاعب الكويتي قال بوحمد: «أتمنى أن نرى اللاعب الموهبة في ملاعبنا وليس اللاعب الذي يرغب في لعب الكرة فقط .. علينا ان نبحث عن المواهب في كل مكان وان نقدمها للمدربين .

فاللاعب الصغير وصاحب الموهبة حتماً سيتطور مع المدرب الجيد».

وختم بقوله: «نحن غيورون على كل الأندية ونكون سعداء عندما نرى

التنافس القوي بين الجميع.. كم كنت مسروراً بأداء الفحيحيل في مباراته الأخيرة مع الكويت في الدوري الممتاز.. نحن نستمتع بالمستوى فالنجاح في جميع الأندية سيولد نجاحاً في جميع المنتخبات». بدوره، أكد المدرب الوطني عبداللطيف الرشدان أن الرياضة عامة وكرة القدم بشكل خاص شهدت تراجعاً كبيراً منذ تحرير البلاد في العام 1990 وحتى الآن، مرجعاً أسباب هذا التراجع لكل أطراف المنظومة الرياضية بدءًا من اللاعب نفسه والأندية ومروراً بالإعلام والجماهير والحكام ووصولاً إلى المسؤولين الرياضيين. وقال الرشدان أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق النادي لأن الأندية هي المسؤولة عن اللاعب، فإذا وجد الأخير البيئة الملائمة للتألق والإبداع فإنه سيخرج نجماً ويمكنه مساعدة منتخب بلاده على الوصول إلى العالمية، لكن ما نراه في الأندية عكس ذلك تماما باستثناء ناد أو اثنين يعاملون اللاعبين بالطريقة المطلوبة.

وأضاف الرشدان إن غياب المحاسبة على الأندية أوجد حالة من اللامبالاة لدى أعضاء مجالس إدارات الأندية، لأن الجمعيات العمومية لا تقوم الدور المطلوب منها وتكتفي فقط بالاقتراع يوم الانتخابات واختيار مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن بعض الأندية لم تحقق أي نتائج تذكر ومع ذلك مجالس إداراتها مستمرة دون محاسبة من الجمعيات العمومية.

وتابع: «صحيح أن دور الهيئة العامة بات مقتصراً على الرقابة المالية في الفترة الأخيرة تجنباً لما يسمى بالتدخل الحكومي في الرياضة، لكن المسؤولين عن الرياضة وعن كرة القدم بشكل خاص معظهم لم يمارس كرة القدم وهذا بالتأكيد يكون تأثيره سلباً على الوضع».

وانتقد الرشدان البنية التحية للرياضة ولفت إلى عدم توافر البيئة الصحية لممارسة الرياضة، قائلاً: «وضع المنشآت لدينا من سيئ إلى أسوأ، وحتى تلك التي شُيدت حديثاً جاءت على الطريقة القديمة ولم تراع التطور الكبير للمنشآت الرياضية، مثلما يحدث في الدول الخليجية القريبة منا».

وأدرف: «استبشرنا خيراً عند افتتاح ستاد جابر لكنه لا يكفي لتطوير الوضع الرياضي، خصوصاً أن بقية الملاعب تعاني من ضعف الخدمات، بالإضافة إلى الأرضية السيئة التي تتسبب في أحيان كثيرة بإصابات اللاعبين».

وقال إن الأندية أصبحت «تسترخص» في تعاقداتها مع المدربين وتجلب قليلي الخبرة والإمكانات، وهذا الأمر انسحب كذلك على مدربي الأزرق، وأوضح: «في السابق كانت الأندية تعتمد على المدارس التدريبية كالمدرسة البرازيلية والمدرسة اليوغوسلافية وغيرها، أما الآن فأغلب المدربين دون المستوى ولا يفيدون اللاعب وغير قادرين على تطوير اللاعبين»، لافتاً إلى أن هذا الأمر تسبب بشكل مباشر في قلة المواهب وعدم بروز نجوم في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن معظم المحترفين الذين مروا على الملاعب الكويتية لم يشكلوا أي إضافة ولم يفيدوا اللاعب المحلي، موضحاً: «المستوى المتراجع للاعب المحترف خصوصاً في السنوات الأخيرة، ساهم بشكل كبير في تراجع المستوى، وأعتقد أن الأندية ملامة كذلك لأنها مسؤولة عن جودة اللاعب، مع الاعتراف أن المبالغ المخصصة للتعاقد مع المحترفين لا تكفي لجلب لاعب ذي مستوى مميز».

ولفت إلى أن تدني المستوى جعل بعض اللاعبين المحترفين يرفضون اللعب في دوري المحلي، مؤكداً أن هذا أمر متوقع «فاللاعب المميز يتمنى اللعب في البطولات ذات المستوى العالي».

كما لم يستثن الرشدان دور الإعلام في تراجع الرياضة بشكل عام، وقال: «الإعلام بجميع أشكاله سواء المرئي أو المسموع والمقروء مسؤول كذلك عن هذا التراجع، فالمطلوب في الوقت الحالي توجيه النقد للأخطاء الواضحة والابتعاد عن المجاملة».

وأكد الرشدان عودة الرياضة إلى سابق عهدها ومنافسة الدول القريبة يعتبر أمراً صعباً في الوقت الحالي لكنه ليس مستحيلاً، لافتاً إلى أن الحل يمكن اختصاره بعبارة: «وضع الرجل المناسب في المكان المناسب».

من جهته، يرى لاعب الكرة الطائرة السابق في العربي والمنتخب الوطني ومساعد مدرب كاظمة الحالي سعد يعقوب أن المستوى العام للعبة الكرة الطائرة في السابق كان أفضل بكثير من المستوى العام حالياً لعدد من الأسباب الرئيسة.

وقال يعقوب الذي يأمل في عودة سريعة لمنافسات الكرة الطائرة التي تأثرت هذا الموسم بسبب الايقافات الطويلة نظراً لتفشي فيروس كورونا، إن المدرسة الآسيوية في التدريب التي كان يعتمد عليها في الكويت في فترة السبعينيات والثمانينيات ساهمت بصورة كبيرة في تقديم جيل كامل من اللاعبين يتميز بامتلاك جميع مهارات الكرة الطائرة وهو ما أدى إلى ارتفاع في المستوى العام للعبة على المستوى المحلي وبالتالي تشكيل منتخب قوي نافس بقوة على جميع البطولات سواء الخليجية أو العربية أو حتى الآسيوية ، على العكس من الوقت الحالي الذي بات فيه «أزرق الطائرة» غير قادر على المنافسة الجدية حتى على المستوى الخليجي.

وأوضح يعقوب انه في السابق كان يتم التركيز بشكل كبير على القواعد من خلال تعليم اللاعبين الصغار جميع مهارات اللعبة الست الاساسية فلا يصل اللاعب إلى مستوى الناشئين إلا وهو يجيد جميع المهارات بصورة مطلقة ويمكنه اللعب بأي مركز يحتاجه به الفريق ، وقال: «هذا الأسلوب في التدريب كان معتمداً من قبل المدرسة الآسيوية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية وهي الدول التي كان يستقدم منها أغلب المدربين»، وتابع: «ساهم هذا الأسلوب في التدريب في اخراج لاعبين مميزين من أساطير اللعبة على المستوى المحلي وهو الأسلوب الذي أراه الأنسب للاعبينا في الوقت الحالي».

وبيّن يعقوب أن المدرسة الأوروبية تعتمد على أسلوب مختلف في التدريب حيث يركز المدربون على مهارات كل مركز على حدة عبر توزيع اللاعبين منذ الصغر على المراكز بحسب امكاناتهم البدنية ومن ثم تعليمهم مهارات مركزهم فقط، وقال: «منذ بدأنا في الاتجاه الى المدرسة الأوروبية في التدريب ومن ثم المدارس الاخرى التي تنتهج ذات الأسلوب بدأ التراجع يظهر بشكل واضح على مهارات اللاعبين».

وأشار إلى انه في الوقت الحالي تعتمد اللعبة على القوة وطول القامة لتعويض بعض المهارات وهو الأمر المفتقد على المستوى المحلي نظراً لندرة وجود لاعبين بامكانات بدنية كبيرة وهو ما يجب أن يدفع إلى انتهاج الأسلوب الاسيوي بالتركيز على تعليم الصغار مهارات اللعبة جميعها لتعويض النقص في الطول أو القوة البدنية.

واعتبر يعقوب ان هناك عدداً من المدربين الوطنيين من الجيل الذهبي للعبة يملكون القدرة حالياً على اعداد الأجيال الجديدة بالصورة المطلوبة إذا اتيحت لهم الفرصة ونالوا الدعم اللازم من قبل المسؤولين، وقال: «لدينا العديد من النجوم في الوقت الحالي مميزون في مراكزهم فقط لكنهم يفتقدون لأبسط المهارات في بعض المراكز الأخرى وهو ما يقلل من امكاناتهم بصورة كبيرة». وابدى يعقوب اعجابه بلاعب العربي السابق والكويت الحالي عبدالرحمن العتيبي نظراً لامتلاكه اغلب مهارات اللعبة وهو ما يمكنه من شغل جميع المراكز ويمنحه النجومية لسنوات طويلة، وقال: «قمت بتدريب العتيبي في المراحل السنية على الأسلوب السابق وهو ما ساهم بصورة كبيرة في تقديم لاعب على مستوى عال»، وتابع: «العتيبي من اللاعبين القلة الذين تستمتع وأنت تشاهدهم في الملعب نظراً لقدراته الدفاعية والهجومية وهو ما يمنحك الاحساس بأنه بالفعل لاعب كرة طائرة حقيقي».

ودلل يعقوب على حديثه بتطور اللعبة في البحرين على الرغم أن الامكانات العامة هناك ليست بأفضل صورها، وقال: «في البحرين ركزوا على المدربين الوطنيين الذي تتلمذوا على يد المدربين الآسيويين فترة الثمانينيات والتسعينيات حيث قام المدربون الوطنيون باعداد اللاعبين الصغار في الفئات السنية وهو ما ساهم بتقديم جيل حالي من اللاعبين يقدم أداء رائعاً ويحقق نتائج لافتة على جميع المستويات»

وتوقع يعقوب في ختام حديثه أن يشهد المربع الذهبي لبطولة الدوري المحلي منافسة محتدمة بين الفرق الأربعة المتنافسة وهي العربي والكويت والقادسية وكاظمة، وقال: «ساهمت عودة المحترفين في رفع المستوى العام للعبة واعادت بعض الفرق مثل العربي والقادسية إلى المنافسة القوية على الألقاب»، وتابع: «أتوقع أن تشهد البطولة تنافساً كبيراً حتى المباراة الأخيرة، لكن بشكل عام أعتقد أن أول جولتين ستحددان بشكل كبير هوية المتنافسين على اللقب».

