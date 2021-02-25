مازلنا نتغنى بماضي الإنجازات.. والاستضافات

وطن النهار

تتسابق الدول نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية في كل عام، لما تحمله الرياضة من رسائل حضارية، ومعان جميلة وسامية، فالرياضة هي أجمل تنافس إنساني، وأكبر حركة سلام عرفتها البشرية في التاريخ، والدورات الرياضية التي تستضيفها الدول، تكشف عن ثقافة هذه البلدان وتقدمها أمام العالم.

وعادة ما تعيش الدول والمدن التي تستضيف التجمعات الرياضية، كل مظاهر البهجة والسعادة، قبل انطلاق المنافسات وأثنائها، وحتى بعد انتهائها وتكون أنظار العالم مسلطة عليها، لأنها تتحول الى قرية رياضية عالمية وإلى ملتقى للشعوب والحضارات والثقافات، وإلى تجمع حافل بالرياضيين والنجوم والأبطال، كما يحدث حالياً على سبيل المثال مع قطر، التي تتهيأ حالياً لاستضافة أكبر تظاهرة رياضية في العالم (مونديال 2022).

وهذا الأمر تفتقده الكويت منذ سنين طويلة، بل إن آخر بطولة قارية استضافتها الكويت كانت كأس آسيا في العام 1980، ومن بعدها أصبحت الاستضافة مقتصرة على البطولات الخليجية والإقليمية مثل غرب آسيا، وهذه لا تعتبر تظاهرات رياضية كبرى، علماً بأن بطولات الخليج هي تجمعات ودية وتقام بشكل دوري، أي لا تبادر الدول الى التنافس على استضافتها، كما يحدث مع بطولات كأس العالم والدورات الأولمبية والقارية.

وتجد الكويت نفسها عاجزة عن اتخاذ مثل هذه الخطوة لأنها لا تمتلك المقومات الكافية لاستضافة مثل هذه التجمعات، ومنها ضعف المنشآت الرياضية وقلتها وعدم مطابقة المنشآت الحالية للشروط، وهذا حدث بالفعل عند كل استضافة لفرق القارة على صعيد بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وهي تعد بطولة من الدرجة الثانية على مستوى الأندية.

والأمر الآخر ضعف الكادر التنظيمي وغياب الخبرة لأن الكويت لم تعتد على استضافة البطولات الكبرى، إذا استثنينا البطولة الآسيوية لكرة اليد وهذه أيضاً لا توازي تنظيمياً وجماهيرياً كأس آسيا لكرة القدم، أو دورة الألعاب الآسيوية، التي تسابقت على تنظيمها كل من المملكة العربية السعودية وقطر، قبل ان تنال الدوحة شرف استضافة «آسياد 2030»، والرياض «آسياد 2034»، علما ان قطر نظمت الدورة ذاتها في العام 2006.

وبينما تسير السعودية بخطوات ثابتة وقوية نحو العالمية في المجال الرياضي الذي تتطلع فيه لأن تكون وجهة الرياضيين في جميع أنحاء العالم، وتجلى ذلك برغبة المملكة في استضافة أحداث رياضية كبرى على مستوى القارة الآسيوية بعد أن نجحت باقتدار في احتضان بطولات عالمية في عدة ألعاب ورياضات متنوعة، نجحت الإمارات في تنظيم النسخة الأخيرة من كأس آسيا لكرة القدم، بعد أن احتضنت منافسات البطولة ذاتها في العام 1996، في حين تجذب البحرين أنظار العالم إليها سنوياً عندما تنظم باقتدار بطولة الفورمولا 1، وعند الحديث عن قطر فستجد أن العاصمة الدوحة أصبحت عاصمة الرياضة والرياضيين، فلم تدع قطر بطولة عالمية إلا واستضافتها .. من مونديال اليد إلى بطولة العالم لألعاب القوى فضلا عن بطولات التنس العالمية، وأغلب البطولات القارية وفي عدة ألعاب، في حين يكتفي الجمهور الرياضي في الكويت بالمتابعة والاستمتاع بنجاحات الأشقاء في منطقة الخليج.

أما استضافة دورة رياضية كبرى أو كأس آسيا لكرة القدم فستبقى حلماً، لأسباب عدة وأبرزها عجز الفرق الكويتية عن تحقيق الألقاب والإنجازات الثقيلة التي تعطي الدافع لاحتضان البطولات، وسيبقى الجمهور الكويتي يتغنى بأمجاد الماضي إلى وقت غير معلوم.

