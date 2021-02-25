فنانون وإعلاميون: حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

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تقدم العديد من الفنانين والاعلاميين بالتهنئة بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير للكويت وتنوعت المشاعر الصادقة فيما بينهم من محبة وانتماء وتقدير لهذه الارض الكريمة وماقدمته الى ابنائها والمقيمين عليها وبدورهم بادلوها المحبة والتقدير والانتماء في ظل القيادة الحكيمة للكويت.

وفي البداية تحدث الفنان د. طارق العلي: اهنئ صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وايضا سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح واسرة آل الصباح والشعب الكويتي كافة بتلك المناسبة وكل مقيم شريف على ارض الكويت ولم تنسنا جائحة كورونا ان نحتفل بهذه المناسبة الغالية علينا كلنا وهي ايام جميلة تتجسد فيها كل معاني الحب والمواطنة وايضا لن ننسى شهداءنا الابرار، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة.

حب الوطن

اما المخرج عبدالله عبدالرسول فقد قال: تحتفل الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير وعلى الرغم من ان عام 2020 وعام 2021 يعتبران من الاعوام المنكوبة في تاريخ البشرية بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم الا انه وفي هذه المحن تجلت اسمى صور وملامح وواقعية حب الوطن والارض لدى الشعب الكويتي بكل اطيافه وفئاته وتغلبهم على الظروف القاسية من خلال الصور الكثيرة التي جسدت روح اللحمة الواحدة حتى نتمكن من اجتياز هذه المحن والكوارث

وتمر علينا ذكرى الاعياد الوطنية ونحن مازلنا نعاني من هذه الجائحة ولكن تبقى هذه الذكرى في الوجدان والعقل وهي ذكرى خالدة ونتذكر فيها الاباء والاجداد الذين نهضوا لبناء الوطن العزيز في كل المجالات في ظل قيادة حكيمة كان لها الدور الكبير في الحفاظ على وحدة الوطن ونقول في تلك المناسبة العزيزة بان الكويت ستبقى لتستكمل منارات التقدم للنهضة التي يشهدها الوطن في كل المجالات تحت القيادة الحكيمة لسمو امير البلاد المفدى وسمو ولي العهد، كل عام والوطن العزيز والشعب الكويتي بالف خير.

راية الكويت

كما هنأ د. خليفة الهاجري رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية وبالانابة عن اعضاء الرابطة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الستين للعيد الوطني والثلاثين لعيد التحرير.

وقال: ننتهز هذه المناسبة للاشادة بالنهضة التنموية التي حققتها الكويت في جميع المجالات منذ الاستقلال المجيد لا سيما الابداعات الثقافية والمسرحية التي أثرت المشهد المعرفي والابداعي العربي والعالمي بسواعد ابنائه من منتسبي المعهد العالي للفنون المسرحية وجموع خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية من المبدعين في المسرح انها الذكرى السنوية الخالدة للعيد الوطني وعيد التحرير لدولة الانسانية والصداقة والسلام … تعود لتذكرنا ببهجة الحرية ولتجدد ولاءنا وحبنا لوطننا الغالي.

ولتؤكد التفاف الشعب الكويتي المخلص يداً وقلبا ونبضا وصوتا واحداً حول قيادته السياسية وكما نعاهد الله والوطن وأميرنا الغالي على بذل النفس والنفيس في سبيل أن ترتفع راية الكويت خفاقة بالمجد والحرية في جميع المحافل الدولية.

عيدك ياكويت

اما الاعلامية منيرة عاشور قالت: ‏مبروك عيدك يا كويت وعسى الفرح دوم دارك اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها وكل مقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه يارب أحلى شهر فبراير شهر أعياد ديرتي الغالية وشهر أعياد ميلاد أغلى الناس بحياتي الله يحفظهم يارب فبراير عندي غير و26 فبراير العيد عيدين عيد التحرير وعيد ميلاد ولدي الغالي حبيبي الله يحفظه يارب العالمين.

أرض الكرام

كما عبرت الاعلامية ورود حيات عن سعادتها بتلك المناسبة الوطنية وقالت: ارفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لصاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله- والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير وادعو الله ان يحفظ البلاد والعباد وان يدوم الامن والامان على ديرتنا الحبيبة ارض الكرام وعروس الخليج الكويت.

اما المنتج احمد ملا حسين فقد قال: نهنئ حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير ونسأل الله أن يديم علينا الأفراح ونعمة الأمن والأمان، ورحم الله شهداءنا الأبرار ممن عانقت دماؤهم الطاهرة أرض الوطن في سبيل بقاء الكويت حرة وأبية، ولا ننسى بهذه المناسبة جميع من وقف بجانب دولتنا الحبيبة من الدول الشقيقة والصديقة ممن ساهموا في تحرير الكويت.

الرفعة والشموخ

كما شاركت الاعلامية منية الحجي وقالت: شهر فبراير ليس شهراً اعتيادياً على الكويت هو شهر يحتضن بين دفتيه يومين عزيزين على هذا الوطن يوم 25 وهو اليوم الوطني ويوم 26 وهو يوم التحرير، هذان اليومين لهما وقع في قلوب كل من يحب هذه الأرض من مواطنين ومقيمين وحتى من يحبها عبر البلدان والبحار، ولكن في هذا العام نحتفل فيهما بشكل مغاير نظرا للجائحة التي يتعرض لها العالم أجمع، اليوم نحن مجبرون على أن نحتفل بقلوبنا وكل حواسنا بعيداً عن مظاهر الاحتفال حتى نحافظ على سلامتنا وسلامة الآخرين ‏ونصل معا الى بر الأمان جميعا، أن المحافظة على السلامة هي مسؤولية اجتماعية وطنية تقع على عاتق الجميع وانني انتهز هذه الفرصة عبر جريدتكم الموقرة بايصال أسمى آيات التهاني والتبريكات بالمناسبات الوطنية لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وحكومتهم الرشيدة والشعب الكويتي أجمع ولكل من يقيم على هذه الأرض بالمناسبات الوطنية أعادها الله على وطننا الغالي أعواما تلو أعوام بالخير والبركة والرفعة والشموخ لهذا الوطن العزيز.

ومن ضمن المشاركين الفنانة سلمى سالم التي قالت: أهنئ سمو الأمير نواف الاحمد الجابر الصباح أمير البلاد وسمو ولي العهد مشعل الاحمد الصباح بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير وحفظ الله الكويت واميرها وشعبها وكل من يعيش على هذه الارض الطيبة وادام الله افراح الكويت وادام الله نعمة الامن والامان لبلدنا العزيز الكويت.

التقدم والتطور

وشاركت ايضا المعدة اميرة نجم حيث قالت: اتشرف برفع أسمى ايات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح اطال الله في اعمارهم وامدهم بالصحة والعافية والحكومة الرشيدة والى الشعب الكويتي كافة بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير سائلين الله -عز وجل- ان يديم على كويتنا نعمة الامن والامان وان يحفظ الكويت وبلاد المسلمين من الوباء وان تعم الصحة على الجميع وادام علينا الطمأنينة وراحة البال ومزيدا من التقدم والتطور وعادت اعيادج يا كويت. وشارك الفرحة ايضا الفنان ابراهيم الشيخلي وقال: كل عام والكويت بخير قيادةً وشعباً ونسأل الله ان يجعلها بلداً آمناً.. وكل من اراد بها شراً ان يرده عليه.

قيم وتاريخ

اما الاعلامية حبيبة العبدالله فقد شاركت قائلة: ارفع اسمى ايات التهاني الى مقام صاحب السمو امير البلاد المفدى والى ولي العهد الامين والى الشعب الكويتي بتلك المناسبة خاصة ان هذه السنة وايضا السنة التي كانت قبلها لم تكن كما اعتدنا عليه والاحتفالات التي اعتدنا ان نعيشها ولكن بسبب الظروف التي منعتنا من ذلك نتمنى ان نجلس مع ابنائنا ونستغل الوقت في الشرح لهم لماذا نحتفل في تلك المناسبة وخاصة العيد الوطني وعيد التحرير لان هذه القيم والتاريخ يجب ان لايطمس وان لا يتم تجاهله.. واذا اردنا الاحتفال فيمكن استغلال الوقت داخل المنزل بارتداء اللبس المناسب للاعياد الوطنية والمشاركة مع العائلة وان شاء الله ترجع الايام كما كانت ونحتفل بالعيد الوطني وعيد التحرير مع الجميع.

الاعتزاز بالوطن

وشارك المخرج خالد راضي الفضلي حيث قال: نهنئ صاحب السمو وولي عهده والشعب الكويتي وأنفسنا أيضا بحلول العيد الوطني وعيد التحرير لأنه يحيي في قلوبنا شدة الانتماء الى بلدنا الحبيب واعتزازنا بوطننا أدامه الله وطناً شامخاً.. كل عام والكويت وأميرها وشعبها بخير ورخاء وكرامه وأمن وأمان.. واللهم من اراد بهذا البلد الكريم المعطاء سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره.

عز ورخاء

اما الملحن محمد غازي فقد قال: كل عام والكويت وقيادتها وحكومتها وشعبها في عز ورخاء وكذلك نهنئ انفسنا في الكويت التي مازالت محط انظار دول العالم فيما تقدمه على جميع الاصعدة وخاصة على الصعيد الانساني ونتمنى من الله ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

تقدم وازدهار

وبدورها قالت الفنانة ميس كمر عن تلك المناسبة: ماذا يسعني ان اقول عن الكويت واهلها خاصة في تلك المناسبة الوطنية السعيدة عسى الله يحفظ الكويت وافراح الكويت افراحنا وانا اهنئ الحكومة والشعب بتلك المناسبة وان تكون دائما في امن وامان وتقدم وازدهار.

