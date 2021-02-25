الولاء والانتماء.. من أزمة عبدالكريم قاسم حتى «التحرير»

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تعتبر اغنية آن ان نحمي الحمى والوطن من الاغاني الوطنية الحماسية التي اطلقت بمناسبة استقلال الكويت ومحاولة الرئيس العراقي انذاك عبد الكريم قاسم الاعتداء على ارض الكويت وتم تسجيلها وبثها على شاشات تلفزيون الكويت وهي من كلمات الشاعر عبد الله سنان وألحان أحمد باقر وغناء شادي الخليج وقد تبعها أغنية أخرى وطنية للفنان سعود الراشد تقول رفرف يا علم بلادي فوق السهل والوادي ثم أغنية عوض دوخي الفجر نور وتعتبر من اهم الأغاني الوطنية الحماسية التي قدمها تلفزيون الكويت ومنذ ذلك الحين اصبح للاغنية الوطنية مساحة ومسار واهتمام الفنانين في تبيان اهمية الاغنية الوطنية التي تعزز الروح والانتماء للأرض وترجمتها من خلال اختيار الكلمة ووضع اللحن وصوت المطرب. ومن هذه الفترة حتى فترة الغزو العراقي لم تقف الاغنية الوطنية عند حد معين بل اصبح التنافس قائما بين جميع الفنانين سواء من الكويت وحتى العرب ومنهم كوكب الشرق ام كلثوم عندما غنت يا دارنا يادار والراحل محمد عبدالوهاب عندما غنى الكويت العربي بلدي وان تكون هذه النوعية من الاغنية في دائرة اهتمام واجندة كل فنان سواء كانت المناسبة العيد الوطني او عيد جلوس سمو امير البلاد وحتى ذكرى التحرير التي اضافت مناسبة اخرى في اهتمام المطربين معها وبعدها بسنوات اتت حفلات وزارة التربية التي ساهمت في نقلة مهمة وكبيرة لاسيما أن هذه المرحلة عاصرها شعراء وملحنون كبار أمثال عبد الله العتيبي ومحمد الفايز وغنام الديكان والذين تركوا بصمات كبيرة في سماء الأغنية الوطنية الكويتية.

وعندما نستذكر الاغاني الوطنية التي عاصرت الغزو الغاشم لابد ان نتطرق الى أوبريت الليلة المحمدية الذي غني في القاهرة للمطرب عبد الله الرويشد اضافة الى أغاني اخرى تؤكد الشرعية الكويتية والثقة بالعودة منها يا كويت يا احلى بلد لنبيل شعيل وحمام البيت لسناء الخراز. وبعد تحرير الكويت استمرت سلسلة الاغاني الوطنية من خلال وطن النهار لعبد الكريم عبد القادر وابريت حنا العرب لشادي الخليج و(عهد الوفا) لنبيل شعيل وغيرها الكثير والذي تغنى بها احتفالا بالتحرير واعادة البناء والتعمير.

