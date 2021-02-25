الأغاني الوطنية.. تُعزز وتُرسخ علاقة المواطن بوطنه

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طرحت مجموعة من الأغاني الوطنية في ظل أزمة «كورونا» الحالية تعبر عن حب الوطن في ظل ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير خاصة انها تهدف الى ايجاد جو حماسي في أوقات المحن والاشادة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة من سبل النهضة والتطوير وأيضا شحذ الروح المعنوية لأفراد الشعب وجمعهم على أهداف واحدة وبث روح الأمل وتأصيل حب الوطن في الجميع.

فقد انتهى الفنان القدير مصطفى أحمد من تركيب صوته على عملين غنائيين وطنيين جديدين الأول بعنوان «ياكويت الخير» من كلمات الشاعر علي مساعد، ومن ألحان د. أحمد حمدان، والعمل الآخر بعنوان «شيخنا نواف» من كلمات الشاعر القدير عبدالله العجيل، ومن ألحان الموسيقار القدير غنام الديكان، وقام بالتوزيع الموسيقي د. سليمان الديكان.

سلام يالكويت

ومن الاغاني التي تم طرحها اغنية «سلام يالكويت» التي اداها الفنان نبيل شعيل وهذه الأغنية الجديدة من كلمات علي الفضلي وخلف كلكول، بينما الألحان لفهد الناصر وتوزيع محمد همام وتولى الميكس والماسترنغ جاسم محمد وهندسة صوت قام به صهيب العوضي ومحمد العلي وهذه الأغنية الوطنية من اشراف الموسيقي عبدالله العماني، والكليب من توقيع المخرج أحمد عبد الواحد ومساعد مخرج شيخة البصيلي.

غنوا لحلاها

كما أطلقت «زين» عملها الوطني للعام 2021 «غنّوا لحلاها: من زين لي زين لأزين»، وهو العمل الفني الجميل الذي شهد مشاركة الفنان القدير سليمان القصار، والوجوه الوطنية الشابة حنين الكندري وناصر المشاري، وتغنى بكلمات الشاعر ساهر وألحان الفنان بشار الشطي، ومن اخراج خالد الرفاعي وبمشاركة كوكبة من أبناء وبنات الكويت وقد أطلقت عملها كعادتها السنوية احتفالا بالأعياد الوطنية للكويت التي يعيشها الشعب الكويتي في شهر فبراير من كل عام، خاصة وأن هذا العام يشهد الذكرى الـ 60 على استقلال الكويت والذكرى الـ 30 على تحريرها، حيث جسد العمل أسمى المشاعر والقيم الوطنية من خلال كلماته الرائعة وألحانه الجميلة التي لامست الحس الوطني.

الكويتي وينه

كما اطلقت الفنانة الشابة جنى الفيلكاوي عملاً وطنياً جديداً بمناسبة اعياد فبراير بعنوان «الكويتي وينه» وقالت: جميعنا نعيش هذه الفترة فرحة احتفالاتنا بعيدي الوطني والتحرير، وما يقدمه القطاع الخاص من اعمال فنية في هذه المناسبة الغالية دليل على اننا جميعا يداً واحدة، وشعورنا واحد، ومحبتنا لديرتنا واحدة، مشيرة الى ان العمل هدية للشعب الكويتي ويلخص فرحتنا باعيادنا الوطنية من خلال كلمات سهلة وقريبة للقلوب.

السدرة

كما قام البنك الوطني الكويتي بعمل اغنية وطنية بعنوان «السدرة» بمناسبة الأعياد الوطنية وهي فكرة وتنفيذ «بالمخبة» ومن كلمات عبدالعزيز العبكل وألحان عبدالسلام محمد وتوزيع طلال العيدان ومكس وماستر صهيب العوضي وغناء بدر الشعيبي و أبناء يوسف واخراج فهد المطيري.

نور الأرض

كما اطلق الفنان حسين الجسمي أغنية «يا نور الأرض» بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، حيث يشاطر أبناء هذا البلد فرحته بأعياده الوطنية وهي من كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي، الذي استطاع أن يصوغها بأحاسيسه ومشاعره الجياشة، محملاً الأغنية بمعانٍ تفيض بحب الوطن والكويت، أما الألحان فتولى صياغتها وضبطها الملحن ناصر الديكان، الذي يعود الى الواجهة مجدداً بعد غيابه عن الساحة لفترة من الزمن، ونجح في وضع ألحان مميزة لهذه الأغنية التي يعبر فيها الجسمي عن حبه لأرض الكويت وشعبها.

كل شبر وملي

كما شارك الفنان عبدالعزيز لويس والفنانة كوين جي باداء اغنية وطنية بعنوان «كل شبر وملي» وهي من كلمات الشاعر سعد المسلم وانتاج وتنفيذ شركة سنيار ومن انتاج Ooredoo الكويت التي ترى أهمية الأغاني الوطنية التي تتبنى المواهب الشبابية الوطنية التي تقوم بدور كبير في شحذ طاقة الشباب والفكر المبدع وبناء شباب متمسك بالقيم الوطنية، فنرى تحولاً جذاباً في الأغنية من الايقاع الكلاسيكي الذي يعكس التراث الكويتي الى الايقاع السريع الذي يبعث الفرح، ما نتج عنه ايقاع معتدل رزين.

جيت أهني

كما أطلقت المطربة وفاء بوكيل فيديو كليب خاصا بأغنيتها الوطنية الجديدة «جيت أهني» وهي من كلمات وفاء بوكيل وألحان وتوزيع عبدالله مشاري واخرج الكليب مراد الشريف و«جيت أهني» تأتي بعد سلسلة من الاغاني الوطنية التي تحرص بوكيل ان تهديها الى الكويت وتأتي دائما ضمن الاولويات لها لما تكنه لهذه الارض وشعبها من محبة ومودة.

