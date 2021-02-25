«الصحة العالمية»: انخفاض إصابات ووفيات «كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم انخفض في الاسبوع من 15 فبراير الى 21 فبراير، بنسبة 11%، فيما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكرت منظمة الصحة في النشرة الوبائية الأسبوعية الصادرة امس أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالي. وقالت المنظمة إن عدد الاصابات ارتفع بواقع مليونين و457 ألف اصابة خلال الأسبوع الماضي، فيما تم تسجيل 66359 حالة وفاة. وأضافت أن انخفاض عدد الاصابات تم تسجيله بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية (بنسبة 19%)، ومنطقة غرب المحيط الهادئ (بنسبة 9%)، وأوروبا (بنسبة 7%)، وشرق المتوسط ??(بنسبة 7%). كذلك انخفض معدل الوفيات في هذه المناطق بنسبة 23% و 6% و 19% و 3% على الترتيب في نفس الفترة. وتم تسجيل انخفاض في معدل الوفيات في افريقيا بنسبة 20%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%. من جهته رجح مدير المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، أن ينتهي وباء «كورونا» مطلع العام المقبل. ونقلت قناة «DR» الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله «انتهى السيناريو الأسوأ، بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار وأكد كلوغ أن الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة الى قيود. مشيرا الى أن هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي. وفي بريطانيا التي تستعد لتخفيف اجراءات العزل بشكل كبير منتصف مايو المقبل، يقبل البريطانيون بكثافة على حجز تذاكر الطيران لقضاء اجازاتهم في الخارج. وقد ارتفعت أسهم قطاع السفر في بورصة لندن بشكل كبير بعد اعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يطمح الى عودة الحياة لطبيعتها خلال الصيف، عن خطة من 4 مراحل لتخفيف القيود التي فرضت لاحتواء التفشي السريع للوباء.

