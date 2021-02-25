مستشفيات العراق أُنهكت.. وتحذيرات من انهيار صحي

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بغداد – الوكالات: يعاني القطاع الصحي في العراق من انهاك شديد مع ارتفاع عدد مصابي «كورونا» بشكل ملحوظ، خاصة مع ظهور حالات ترتبط بالسلالة الجديدة للفيروس الخطير، في وقت تعاني البلاد من ضعف التزام المواطنين باجراءات السلامة لمنع انتشار الوباء.

وكشف تقرير لشبكة أخبار «سي ان ان» الأميركية من داخل وحدة للعناية المركزة الخاصة بالمصابين بـ«كورونا» في بغداد، تفاقم معاناة العراقيين في مواجهة الوباء في ظل شح الامكانات المادية والبشرية، وسط أزمة اقتصادية خانقة.

وكشف التقرير عن تخوف عراقيين من الذهاب الى المستشفيات لتلقي العلاج «بسبب الذهنيات المحلية» حسب وصف أحد الممرضين، الأمر الذي فاقم من مشكلة انتشار الفيروس وتدهور حالة كثيرين ممن أصيبوا بالمرض.

ومن المشكلات التي تفاقم من الوباء في العراق، أن البعض لا يزال يشكك في حقيقته ومنهم من يتساءل لغاية اليوم عن «حقيقة وجود الفيروس» بحسب شهادة بعض أهالي المصابين الذين تحدثت اليهم «سي ان ان». كما أن بعض العراقيين لايثقون في قدرة الهياكل الصحية على تقديم خدمة جيدة لمرضاهم نتيجة تراجع الامكانيات في ظل الوضع الأمني والاقتصادي المتردي منذ سنوات.ويذكر أن أعداد المصابين بالفيروس تضاعف ثلاثة مرات خلال أسبوعين.

وتحاول الأطقم المختصة منع انتشار وباء «كورونا» في بغداد عبر تطبيق اجراءات مشددة

وقال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، ان حالات «كورونا» الحرجة سجلت زيادة مقلقة، مؤكدا أن «نظامنا الصحي قد يواجه مشاكل حال استمرار تزايد الاصابات». وأضاف التميمي، في مؤتمر صحافي أنه «منذ ظهور السلالة الجديدة في العراق باتت المستشفيات تستقبل اصابات ملفتة» وأن «أعداد المصابين بالمستشفيات قفز من 700 الى 1596 حالة، فيما تزايدت الاصابات الحرجة من 123 الى 316 حالة.

وبينما اشتكى القائمون على وحدة العناية المركزة من «عدم اكتراث» الكثير من مواطنيهم بتدابير الوقاية من الفيروس، ارتفع عدد الاصابات الكلية في البلاد هذا الأسبوع، الى أكثر من 667 ألف حالة والوفيات الى 13272 حالة.

وحذّرت السلطات من «عدم قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب الاصابات الجديدة» في عدة محافظات في العراق.

واقرت السطات في العراق الجمعة الماضي، تطبيق تدابير اغلاق جديدة في البلاد. وكانت السلطات الصحية قد أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع فرض حظر للتجول يبدأ تطبيقه في 18 فبراير بين الثامنة مساء والخامسة صباحا، مع اغلاق كامل أيام الجمعة والسبت والأحد.

