«حمض نووي مجهول» يُهدد بزج ترامب في السجن

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نيويورك – الوكالات: تأمل الكاتبة والصحافية، اي جين كارول بأن تقف أمام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتواجهه قريبا، بمزاعم اغتصابها قبل سنوات في حين يسعى محاموها للحصول على عينة من الحمض النووي لترامب. وفي مقابلة مع «رويترز» قالت كارول ان محاميها يسعون لاثبات التهمة على ترامب في دعوى قضائية رفعتها في نوفمبر عام 2019 بعد أن نفى مزاعم باغتصابها في متجر بمنطقة مانهاتن في مدينة نيويورك منتصف التسعينيات، وقال ترامب انه لم يلتق بكارول أبدا واتهمها بالكذب من أجل الترويج لكتابها الجديد. وتقول كارول انها تريد أن تواجهه في المحكمة «أنا أعيش من أجل اللحظة، أن أدخل لتلك القاعة وأن أجلس أمامه.. أفكر بهذا كل يوم». وتسعى الكاتبة السابقة في مجلة «Elle» البالغة 77 عاما الى تعويض غير محدد في دعواها القضائية وتراجع ترامب عن تصريحاته السابقة وتعد هذه واحدة من قضيتين تتعلق باتهامات جنسية بحق ترامب، والتي قد يتم الاسراع باجرائها بعد أن غادر ترامب منصبه.

ويسعى محامو كارول الى الحصول على عينة حمض نووي من ترامب، وتزعم كارول انها لا تزال تملك الفستان الذي كانت ترتديه عندما ادعت أنه اغتصبها. وقالت «لقد علّقت الفستان في خزانتي».

وذكرت الوكالة أنه وخلال استلام ترامب الرئاسة، قام محاموه بتأجيل الدعوى جزئيا بحجة أن الواجبات الرئاسية والضغوط التي يواجهها في منصبه تعذر عليه الاستجابة لدعاوى مدنية.

ونشرت مجلة «نيويورك»، في يونيو 2019 مقتطفات من رواية الاغتصاب المزعوم من مذكرات كارول التي نُشرت بعد ذلك بشهر.

وتقول كارول ان الاغتصاب وقع في «بيرغدورف غودمان» في الجادة الخامسة في الفترة ما بين خريف 1995 وربيع 1996.

وتقول كارول انها أخبرت صديقتين عن الاغتصاب المزعوم، الا أنها قررت ألا تعلن ما حصل خوفا من نفوذ رجل الأعمال القوي، وذكرت أن ما دفعها لنشر روايتها بما حصل عام 2019، كان بسبب حركة «MeToo» التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنساء قمن بالابلاغ عن تعرضهن للتحرش والاغتصاب. وقال محللان جنائيان لا تربطهما صلة بالقضية لـ«رويترز»، بأن وجود حمض ترامب النووي على الفستان، ان تأكدت صحته لن يعد دليلا يؤدي الى ادانته، بل قد يستخدم كاثبات بأنه التقى بكارول.

