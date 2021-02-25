بايدن والكاظمي يتعهدان بمحاسبة منفذي الهجمات الصاروخية

عربيات ودوليات

واشنطن – الوكالات: أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحثا في الهجمات الصاروخية التي استهدفت خلال الأسبوع الحالي سفارة الولايات المتحدة في بغداد وأكدا ضرورة «محاسبة المسؤولين» عنها. وجاءت المحادثة بعد أيام من مرور شهر على تولي بايدن مهامه الرئاسية. وأشار البيت الأبيض في بيانه الى أن «الرئيس (بايدن) أكد دعم الولايات المتحدة لسيادة العراق واستقلاله وأشاد بقيادة رئيس الوزراء». وأوضح البيت الأبيض أن بايدن والكاظمي «ناقشا الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد أفراد القوات العراقية وقوات التحالف واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات بالكامل». وأضاف البيان أنهما «ناقشا أيضا أهمية دفع الحوار الاستراتيجي بين بلدينا قدما وتوسيع التعاون الثنائي في قضايا كبرى أخرى». من جهتها نشرت رئاسة الوزراء العراقية بيانا قالت فيه انه جرى خلال الاتصال «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الاوضاع في العراق والمنطقة، فضلا عن بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وواشنطن وسبل تطويره في مجالات متعددة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي والامني وفي مجال مكافحة الارهاب». وأضاف بيان رئاسة الوزراء العراقية أنه، «تم التأكيد على اهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، ورفض محاولات زعزعة الامن والاستقرار في العراق والمنطقة».

