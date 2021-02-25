عيادات «الطبيب الحلاق» تشغل الشارع المصري

عربيات ودوليات

هيمنت قصة الحلاق وزوجته اللذين ادارا اربع عيادات على اهتمامات وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد انكشاف انتحالهما صفتي طبيب امراض باطنة وطبيبة تجميل بل تغليف عملية الاحتيال بصفة انسانية هي «طبيب الغلابة» لتحقيق عائدات مالية ضخمة، في حين يتواصل الجدل الاجتماعي والاعلامي حول تعديل قانون الايجارات القديمة في مصر.

وكشفت تحريات مباحث الجيزة في مصر، تفاصيل صادمة في قضية انتحال حلاق صفة طبيب أمراض باطنة، وزوجته طبيبة تجميل، موضحة أن المتهمين حققا ثروة ضخمة وتمكنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة من فتح 4 عيادات طبية بمناطق غرب الجيزة، ولقب الحلاق نفسه بـ«طبيب الغلابة» بسبب حصوله على مقابل زهيد في الكشف على المرضى في المناطق الشعبية. وفق وسائل اعلام مصرية.

وأوضحت تحريات الأمن أن المتهم بدأ حياته في صالون حلاقة بمحافظة الغربية وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق بكلية العلوم، وفشل في استكمال دراسته، فعمل ممرضا في عيادة طبية بمنطقة الدقي، وتمكن من الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الطب بالتزوير.

طبيبة تجميل

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وانتحال صفة طبيب، وكذلك بصحبة زوجته التي سبق وأن عملت في عيادة طبيب تجميل وأسسا معا مركزا طبيا للكشف على مرضى الباطنية وملحق به عيادة للأمراض الجلدية. وأكد المتهم في التحقيقات أنه سبق وعمل في عيادات كممرض للأطباء موضحا أنه بحث عن الموضوعات الطبية على مواقع الانترنت، وحصل على كل المعلومات التي تمكنه من فتح عيادة طبية.

صداع الإيجارات

وفي شأن آخر اثار اهتمام الشارع المصري قدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب المصري مقترحا بتعديل قانون الايجارات القديمة، بهدف «تحقيق التوازن في علاقات الايجار القديم ورفع الظلم الواقع على غالبية ملاك الشقق القديمة». ويؤكد عضو مجلس النواب أنّ «العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تكون متوازنة، ولابد من قرار حاسم لمواجهة الايجارات القديمة التي حددها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال».

تضمن مقترح قورة، تعديل 6 مواد فقط في القانون، أبرزها امكانية اخلاء الوحدة المؤجّرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الاسكان التي تُقدمها الدولة.

