الدوحة تدشِّن دُرّة إنجازاتها تكريماً لأمير الإنسانية

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الدوحة - الوكالات: دشن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي امس في الدوحة «محور صباح الأحمد» اكبر شبكة طرق في العاصمة القطرية والذي سمي تكريما لانجازات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد ولدوره المعطاء في لم الشمل الخليجي والعربي وتقديرا لدوره القيادي عالميا في العمل الانساني.

واستقبل امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وذلك بمناسبة زيارته الى قطر للمشاركة في حفل افتتاح مشروع «محور صباح الأحمد». ونقل وزير الدفاع للشيخ تميم وللشعب القطري الوفي تحيات وتقدير سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على كريم ما عبروا عنه من مشاعر المودة والمحبة تجاه بلدنا الكويت والتي تجسدت بتسمية المحور باسم سمو الأمير الراحل طيب الله ثراه.

علاقات أخوية

وعلى جانبي محور صباح الأحمد، تعانق اعلام قطر والكويت سماء الانجازات والنجاحات والعلاقات الأخوية المتينة، تمهيدا لافتتاحه، اذ يأتي التدشين بالتزامن مع احتفال دول الكويت بعيدها الوطني.

وبهذا التدشين تأبى الدوحة الا ان تخلد ذكرى امير الانسانية المغفور له باذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد والذي تكللت جهوده بلم الشمل الخليجي، ليصبح المحور شاهدا على بصمته في اعادة احياء البيت الخليجي، كما ان محور صباح الأحمد هو اول طريق في قطر يطلق عليه اسم «محور» بدلا من طريق نظرا لأهميته الكبيرة ومواصفات بنائه الفريدة.

وجاءت تسمية «محور صباح الأحمد» بتكليف من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث قام بتدشينه آنذاك رئيس الوزراء السابق الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بمشاركة سمو الشيخ ناصر المحمد ممثل امير الكويت وذكر ان تسمية الطريق باسم الشيخ صباح جاءت تقديرا لمواقفه الحكيمة وجهوده المتواصلة للمحافظة على امن واستقرار المنطقة ولمِّ الشمل الخليجي.

شريان حيوي

ويعد محور صباح الأحمد بمثابة رئة الدوحة حيث سيعمل على الحد من الاختناق المروري الذي يشهده طريق الدوحة السريع خاصة شارع 22 فبراير، كما يعتبر الطريق الجديد شرياناً حيوياً، وسيوفر طريقاً بديلاً وموازياً يخدم الآلاف من مرتادي الطريق يومياً بين جنوب الدوحة وشمالها ويختصر محور صباح الأحمد زمن الرحلة للنصف، وفي وقت المونديال، سيحمل القادمين او العائدين من ملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ويربط بين معظم الملاعب مثل ستاد راس بوعبود وستاد الثمامة وستاد الوكرة وستاد خليفة الدولي وستاد المدينة التعليمية، كما يتكامل مشروع المحور مع شبكة المترو حيث يخدم الخطوط الثلاثة حيث يعتبر طريق الربط بين عدة محطات مثل محطة المنطقة الاقتصادية ومحطة الوعب ومحطة الريان القديم.

ومع اكتمال «محور صباح الأحمد» الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة وتدشينه في 2021 وبطول 25 كيلومترا وباجمالي اعمال 37 كيلومترا سيمتلك الطريق اول جسر معلق في قطر وكذلك اكبر تقاطع وأطول جسر وأعمق وأطول نفق ثنائي الاتجاه.

23 جسراً

وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي، اعلنت «أشغال» عن افتتاح المرحلة الأولى من محور صباح الأحمد بطول 13 كيلو مترا من تقاطع ام لخبا شمالاً الى جسر بوهامور جنوباً ونقل الحركة المرورية بطول الطريق لاستكمال اعمال المشروع وفتحه بالكامل امام الحركة المرورية في الربع الأول من 2021.

وتم افتتاح 7 جسور جديدة ليصل عدد الجسور التي تم افتتاحها نحو 21 من بين 32 جسراً يتألف منها الطريق الحيوي حيث تشمل 3 جسور على تقاطع ام لخبا و3 جسور على تقاطع الوعب منها اطول جسر في قطر بطول 2.6 كيلو متر، الى جانب الجسر المعلق المدعوم بالكوابل بطول 1.2 كيلو متر، كما تضمن الافتتاح فتح نفق اللقطة الذي يتقاطع مع شارع اللقطة وشارع خليفة ليربط مباشرةً بين اللقطة والغرافة.

