القطريون يستذكرون إرث صباح الأحمد: جهود لم الشمل باقية في القلوب والعقول

عربيات ودوليات

دشنت قطر امس انجازها الفريد «محور صباح الأحمد» تزامنا مع احتفالات الكويت بعيدها الوطني، ليكون التدشين تتويجا وتكريما لدور المغفور له باذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد في لم الشمل الخليجي وحرصه على استقرار المنطقة والخليج.

وفي هذه المناسبة اعاد القطريون احياء ذكرى الشيخ صباح الأحمد عبر وسم تخليد ذكراه محور صباح الأحمد، حيث انهالت الدعوات بالرحمة والمغفرة له مستلهمين دوره المعطاء في البيت الخليجي، وكتب احد المغردين قائلا «رحم الله الشيخ صباح الأحمد الذي سيبقى اسمه مخلدآ في قطر وصورته ستبقى راسخة في عقول وقلوب اهل قطر».

بينما تداول المغردون صورا للمحور وهو يتلون بأعلام قطر والكويت تمهيدا لافتتاحه معبرين عن فرحتهم باكتمال الانجاز ووصفوا تدشين المحور بهدية قطر للكويت في عيدها الوطني.

من جهتهم عبر المغردون الكويتيون عن فخرهم واعتزازهم بهذه البادرة الأخوية التي تجسد اواصر العلاقات التاريخية بين البلدين الكويت وقطر، مؤكدين على ان عيدهم الوطني اصبح عيدين بمشاركة تدشين هذا المحور الذي يخلد ذكرى المغفور له الشيخ صباح الأحمد.

